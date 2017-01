Apfel-Calvados-Kuchen

Im Schwarzweißmelodram »Triumphbogen« (USA 1948, Regie: Lewis Milestone) nach einem Roman von Erich Maria Remarque müssen Figuren und Zuschauer viel verkraften. Folter, Flucht, Krieg und Tod zum Beispiel. Eine Liebesgeschichte musste auch noch mit rein. Die ist so neumodern zerrissen, dass die Menschen von damals sie nicht mögen konnten oder wollten. Traurig und hoffnungslos wäre wohl gegangen, denn dann kann man immer noch von der ewigen, romantischen Liebe träumen. Aber eine Liebe, die auflodert, erlischt, aufflackert, erlischt und wieder aufflackert?

Doktor Ravic (Charles Boyer) lebt und arbeitet als Arzt illegal in Paris. Er ist vor den Nazis aus Deutschland geflüchtet. Sie hatten ihn und seine Frau gefoltert. Seine Frau war dabei gestorben. Der Täter, Gestapo-Polizist von Haake (Charles Laughton), geistert immer wieder durch den Film. Ravic ist viel mit einem gewissen Boris Morosov (Louis Calhern) zusammen, einem Exilrussen, der ein russisches Restaurant betreibt, in dem vor allem gesungen und getrunken wird. Hier trifft Ravic eines Abends Joan Madou (Ingrid Bergman), die zunächst verstörend lethargisch daherkommt. Später stellt sich heraus, dass ihr Freund gestorben ist, den sie nicht mehr liebte. Dafür verlieben sich jetzt Ravic und sie ineinander. Als Ravic von der Polizei verhaftet wird und Paris verlassen muss, geht Joan mit einem anderen, ziemlich reichen Mann eine Beziehung ein, um nicht zu verkümmern, wie sie sagt und weil sie glaubt, Ravic nie wieder zu sehen. Der steht aber drei Monate später wieder vor der Tür und ist enttäuscht. Sie versuchen es noch ein bisschen, aber die Liebe hat ordentlich Knackse bekommen.

Alles andere ist genauso traurig. Der Zweite Weltkrieg steht bevor, die Menschen scheinen resigniert und desillusioniert. Dazu passen die melancholischen russischen Lieder in Morosovs Restaurant und die vielen tiefschwarzen Schatten im Film. Das Licht ist durchweg spärlich eingesetzt. Kleine Gesten erwärmen das Herz. Ein Kellner weiß nach Wochen noch, was die Liebenden an ihrem Kennenlerntag tranken: Calvados. Der Apfelbranntwein aus der Normandie kommt ziemlich oft vor im Film, neben Wodka und Sekt. Zu essen gibt es nichts, das würde nicht passen. Wer Calvados pur nicht runterkriegt, der könnte sich an gedecktem Apfel-Calvados-Kuchen versuchen:

100 g gemahlene Mandeln, 300 g Mehl, 200 g Butter in Stücken, 120 g Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, ein Ei mit den Händen glatt verkneten. Zugedeckt ca. eine Stunde kalt stellen. 1,5 kg säuerliche Äpfel schälen, vierteln, entkernen, klein schneiden. Mit Zitronensaft beträufeln. Mit einem achtel Liter Apfelsaft, 100 g Zucker, acht EL Calvados aufkochen. 60 g Stärke mit einem achtel Apfelsaft verrühren, ins Kompott rühren, aufkochen. Abkühlen lassen. Springform fetten. Ca. zwei Drittel des Teigs auf bemehlter Arbeitsfläche rund ausrollen. In die Form legen. Kompott darauf verteilen. Rest des Teigs rund ausrollen. Obenauf In die Form legen. Im vorgeheizten Ofen (E-Herd: 200 Grad) ca. eine Stunde backen. 75 g Mandelblättchen ohne Fett rösten. Ein Eiweiß schaumig schlagen, 150 g Puderzucker einrieseln lassen. Zwei EL Calvados einrühren. Kuchen damit bestreichen. Mandeln darüber streuen.