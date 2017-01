Der neue deutsche Ton

Im Stil, in dem FAZ-Mitherausgeber Berthold Kohler über Donald Trump schreibt, redeten einst die höheren deutschen Stände von Hitler, nachdem sie ihn zum Reichskanzler gemacht hatten: Ein pöbelnder Kretin, der bald »abgewirtschaftet« haben würde. Kohler notierte jedenfalls in der Dienstagausgabe der FAZ: »Er hat keinen blassen Schimmer von der Welt und redet totalen, gefährlichen Blödsinn.«

Nun haben Kohler und alle anderen Anhänger des Weltgendarmenstatus der westlichen Wertegemeinschaft die Macht in Washington zwar nicht an Trump übergeben, sie tun aber zusammen mit nicht wenigen Linken, einschließlich der KP der USA, so, als sei am Freitag der Führer einer faschistischen Bewegung ins Weiße Haus gezogen. Das ist totaler, aber gefährlicher Blödsinn, jedoch nützlich für das seit 1990 auf »mehr Verantwortung«, auf mehr Vormacht und Krieg getrimmte Deutschland. Dem, genauer: seinen Konzernen, ist die EU schon seit längerem zu klein geworden.

Ein Resultat der nach wie vor glimmenden Krise, die im August 2007 ihren Anfang als Hypothekencrash in den USA nahm, ist das Zerbröckeln eben jener westlichen Allianz, die auf Grundlage des gemeinsamen Willens zur präventiven Bekämpfung möglicher Aufstände der Habenichtse dieser Welt gebildet wurde. Für »unsere« Handelswege und Rohstoffe, wie die Bundeswehr-Leitlinien seit 25 Jahren besagen. Das funktionierte bereits unter Barack Obama nicht mehr richtig, hat aber vor allem objektive Ursachen und ist nicht an eine Figur wie Trump gebunden. Mit dem Ende der Sowjetunion sahen sich die USA als »einzige Weltmacht«. Dieser Sicht auf sich selbst entsprang das neokonservative »Project for the New American Century«, dessen Vertreter im Jahr 2000 proklamierten: mehr US-Militärbasen weltweit, unilaterale Kriege ohne Rücksicht auf Freund oder Feind, Verhinderung einer multipolaren Welt, die nur ins Chaos führe, Absage an das Völkerrecht im Sinne des Westfälischen Friedens und der UN-Charta. Staatliche Souveränität galt seither als Hindernis für die Pax Americana, eines imperialistischen Friedens, nicht als Grundlage einer Friedensordnung Gleichberechtigter. Die US-Kriege wurden seit 1991 nach diesem Muster geführt. Das Resultat war Überdehnung der militärischen Kapazitäten bei gleichzeitigem Aufstieg ökonomischer Konkurrenten, insbesondere Chinas.

Die USA mussten im Ukraine- und im Syrien-Krieg Niederlagen quittieren, zeigten ökonomische Schwächen. Das heißt im Imperialismus: Es melden sich die Konkurrenten, in diesem Fall vor allem Deutschland. Das ist der Grund für den Ton, in dem die Kohler und Co. nun über Gottes eigenes Land und die Welt reden. Der FAZ-Herausgeber kennt die Lage und schreibt von »Überdehnung«, von »Fehlentscheidung« zum Irak-Krieg von 2003 und von der angeblichen Weigerung Obamas, »sich in Syrien zu engagieren«. Trump aber drohe, »wenn der Herrgott ihm nicht doch noch den Verstand gibt, der für dieses Amt erforderlich ist (...), Obamas Fehler ins Unendliche zu vergrößern«. Vor allem, weil der Milliardär die NATO für »obsolet« erklärte. Das konnte offenbar Kohlers transatlantischer Führungsoffizier nicht mehr erklären. Dem FAZ-Mann und seinesgleichen ist nur klar: Trump redet »wie ein Troll aus einem Moskauer Vorort«. Was andeutet: Der dealt mit den Russen, ohne uns zu fragen.

Der manische Russenhasser Kohler weiß da Rat. Am Donnerstag berichtete die FAZ über eine Veranstaltung in Wiesbaden, auf der er auftrat und von sich gab: »Wir werden mehr Verantwortung in der Welt übernehmen müssen«. Die Deutschen seien nach wie vor sehr zurückhaltend, was außenpolitisches Engagement angehe – insbesondere dann, wenn es militärisches Eingreifen verlange. Das soll sich ändern. Da lenkt abfälliges Anti-Trump-Gezeter hervorragend ab.