Was für ein Stoff bot sich da!

Gabriele Mucchi (M.) im Januar 1983 in einer Ausstellung seiner Werke im Alten Museum in Ostberlin. 150 Werke waren dafür ausgewählt worden, darunter 90 Gemälde. Links sein »Porträt der Reisarbeiterin Ada« (1954) Foto: wikimedia.org/Commons/Bundesarchiv Bild 183-1983-0126-028/CC-BY-SA 3.0

Joris Ivens (1898–1989) war einer der bedeutendsten Dokumentarfilmer des 20. Jahrhunderts. Vergleichsweise wenig ist über sein Schaffen in den Jahren 1947 bis 1956 bekannt, die er zu großen Teilen in der Tschechoslowakei, Polen und der DDR verbrachte. In der DVD-Box »Joris Ivens Weltenfilmer« (2009) fehlen die Werke aus jenen Jahren, in Ivens’ Autobiographie »Die Kamera und ich« (1969) werden sie auf zwei von 200 Seiten abgehandelt. Mit dem Erscheinen des Buchs »Unbekannter Ivens« von Günter Jordan soll diese Lücke geschlossen werden. Die DEFA-Stiftung hat das Manuskript mit einem Stipendium gefördert. Ein Erscheinungstermin steht noch nicht fest. Für die jW hat der Filmhistoriker und Regisseur einige Auszüge eingerichtet und redigiert (Quellen im Originalmanuskript belegt). (jW)

Als hätte er mit den Arbeiten an »Die Windrose« und »Till Ulenspiegel« nicht genug zu tun, schickte sich Joris Ivens 1955 an, mal schnell zwischendurch, wie eine Fingerübung, einen Film mit und über Gabriele Mucchi, den italienischen Maler und Grafiker, zu drehen. Wie jede Geschichte, hat auch diese eine Vorgeschichte.

Einen ersten, flüchtigen Eindruck von der neuartigen, aufregenden Malerei des italienischen Realismo hatte sich Ivens in der Ausstellung zu den »Weltfestspielen der Jugend und Studenten« 1951 in Ostberlin verschaffen können, in der Mucchi und seine Künstlerkollegen Guttuso, Pizzinato, Sassu, Mazzullo und seine Frau Jenny Mucchi-Wiegmann vertreten waren. Persönlich trafen sich Mucchi und Ivens dann auf dem »Kongress der Völker für den Frieden« (Weltfriedenskongress) in Wien 1952. Sie schlossen sofort Freundschaft. »Die Begeisterung, das Auftreten bedeutender Persönlichkeiten unter dem Beifall der Anwesenden, die einander singend bei den Händen hielten, schuf ein Gemeinschaftsgefühl, das jeden Zweifel ausschloss und die höchsten Werte des menschlichen Zusammenlebens anstrebte. Das war etwas Neues, was große Sicherheit verlieh«, erinnerte sich Mucchi. »Hier begegnete ich zum ersten Mal dem Komponisten Hanns Eisler, einem Freund und Mitarbeiter von Brecht, hier traf ich Pablo Neruda wieder. Aber am meisten war ich in jenen Tagen mit Joris Ivens zusammen, dem holländischen Dokumentarfilmer, der damals durch Filme über den Dammbau in den Niederlanden und die großen Flüsse der Welt bekannt geworden war.«

Als Mitglieder einer Kommission der Künstler arbeiteten beide an einem Text mit, der vom Kongress in die Abschlussresolution aufgenommen werden sollte. Bei der Gelegenheit zeigte Mucchi Dias von der zeitgenössischen italienischen Malerei, eigene Werke eingeschlossen. Da sah Ivens, dass es das, was er »militanten Realismus« nannte, nicht nur auf seinem Gebiet und in der Literatur gab, sondern auch in Malerei und Grafik. Er sah den Zusammenhang und den Unterschied zu den Filmen des Neorealismo, und er lernte einen Mann kennen, der ein Bruder im Geiste war, ein Genosse sowieso.

Die Freude war beiderseitig. Kaum zu Hause angekommen, schickte Mucchi Ivens einen Gruß. Die Freunde in Milano würden sich seiner mit größter Sympathie erinnern. Alle seien sehr berührt von der Katastrophe, die Holland mit der Sturmflut* getroffen habe, und erinnerten sich an die Hilfe der Holländer bei der Po-Überschwemmung. Sie würden gern mit ihren Mitteln etwas zurückgeben wollen, nur sei das, was man machen könne, immer zuwenig. »Ein fester Händedruck von Deinem Mucchi.« Danach ging es gleich wieder an die Arbeit. Der Weltfriedensrat war dabei, »Elemente für die internationale Entspannung« zu entwickeln; die Unterkommission Kulturaustausch setzte zu diesem Zweck einen »Appell für die Verteidigung der Kultur« auf: »Wir wenden uns an die Musiker, Maler, Bildhauer, Künstler aller Gattungen, in ihren Werken den Frieden zu feiern und die Freude am Leben zu preisen. Wir wenden uns an die Intellektuellen und Künstler und die Arbeiterzirkel, Kontakte zu fördern, Ausstellungen, Festivals, Begegnungen internationalen Charakters zu schaffen.« Der Aufruf schloss: »Lasst uns kennenlernen! Treten wir in Kontakt!« Das war, inhaltlich wie organisatorisch, ganz in Ivens’ Sinn. Auch er stand als Kontaktperson auf dem Anschreiben, das in alle Welt ging, und Mucchi bat ihn darum, weitere Adressen von Künstlern, die »mit uns« für den Frieden zusammenarbeiten wollten, an den Weltfriedensrat zu vermitteln.

»Mann mit unerschöpflichen Einfällen, die Planung und Koordinierung obsolet zu machen drohten« (Joris Ivens 1971) Foto: wikimedia.org/Commons/CC BY-SA 3.0 NL

Auf dem nächsten Kongress 1954 in Stockholm traf Mucchi Ivens wieder und den jungen chilenischen Arzt Salvador Allende, den er 1951 in Berlin kennengelernt hatte. Er begegnete José Venturelli, der aus China gekommen war, Stephan Hermlin und Anna Seghers. »Bei der Rückkehr aus Stockholm, das ich von starken Eindrücken, aber auch von großen Gedanken erfüllt verließ, machte ich Station in Ostberlin, wo ich zusammen mit Joris Ivens, Venturelli, Hermlin und Allende landete. […] Ich blieb nicht länger als fünf Tage in Berlin, doch dieser Aufenthalt bestimmte mein weiteres Schicksal.« Von der Deutschen Akademie der Künste (später Akademie der Künste der DDR) erhielt er die Einladung zu einer umfassenden Ausstellung seiner Werke. Es machte sich gut, dass gerade eine umfassende Personalausstellung in Prag und dem Stedelijk-Museum Amsterdam gezeigt wurde. Sie konnte im Sommer 1955 in der Akademie präsentiert werden. Dort herrschte laut Mucchi »dieselbe Atmosphäre« wie »einige Monate zuvor in Prag«, geprägt von einem »offensichtlichen Gegensatz zwischen Anhängern des offiziellen ›sozialistischen Realismus‹ und den Vertretern von freieren Formen und Inhalten. In Berlin wurden die Gegensätze durch den nicht unterdrückbaren Einfluss der expressionistischen Tradition verstärkt.«

Wichtig wurde für Mucchi der Besuch Brechts in der Ausstellung. Tags darauf schickte dieser ein Exemplar seiner »Hundert Gedichte« mit der Widmung »Dem Genossen Mucchi für seine große Hilfe«. »Wie konnte ich ihm helfen! Sicher nicht ihm und seiner Dichtung, bei der ihm niemand helfen musste, und bestimmt nicht ich. Wobei ich vielleicht half und wofür mir Brecht sein Buch mit der Widmung schickte, das begriff ich später. In jenen Jahren des Stalinismus und des Konformismus waren meine Arbeiten eine Unterstützung im Kampf gegen die dogmatischen Fürsprecher des sowjetischen ›sozialistischen Realismus‹. […] Damals, 1955, zehn Jahre nach Kriegsende und sechs Jahre nach der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik, war Brecht noch umstritten. Das war der Grund für ›die große Hilfe‹, die ihm zufolge durch meine Kunst dem Kampf gegen den Dogmatismus zuteil wurde, den er und mit ihm eine Gruppe Intellektueller damals führte. An Abenden in Brechts Wohnung, wo lebhaft diskutiert wurde, begegnete ich Herbert Sandberg, dem damaligen Leiter der Zeitschrift Bildende Kunst; dem Bildhauer Fritz Cremer; dem Architekten Henselmann, dem sowjetisierenden Wiedererbauer des Berliner Zentrums; Hanns Eisler und Paul Dessau, die Musik für die Werke von Brecht komponierten; dem Bildhauer Gustav Seitz. Das waren die Antidogmatiker. Alle waren sie Kommunisten, Deutsche, die für ihr neues Vaterland eintraten und die zusammen mit Eisler, Brecht und Dessau bis zu ihrem Tod auf den Barrikaden blieben.« Was für ein Stoff bot sich da Ivens!

Und so trafen sich Ivens und Mucchi Anfang Juli 1955 in Berlin wieder. Ivens hatte Feuer gefangen, wollte Ausstellung und Anwesenheit Mucchis für einen Kurzfilm nutzen, der die beispielhafte Entwicklung eines italienischen Künstlers zum Realismus zeigen sollte. In seinem langfristigen Vertrag mit der DEFA sah Ivens die Gelegenheit zur Verwirklichung dieser Idee. Ivens gehe mit dem Gedanken um, so damals Gerhard Pommeranz-Liedtke, Leiter der Akademie-Ausstellung, diesem Film eine besondere realistische Form durch Verwendung von Aufnahmen des italienischen Lebens zu geben, die für den Film »Lied der Ströme« gedreht worden waren; Ivens nähme einen didaktischen Charakter des Films in Kauf, um die Lebensnähe des Schaffens von Mucchi zu charakterisieren.

Das DEFA-Studio für Wochenschau und Dokumentarfilme reagierte zurückhaltend auf das Ansinnen, den Film kurzfristig in den Produktionsplan für das laufende Jahr aufzunehmen. Das hätte bedeutet, einen anderen Film zu streichen. Das wiederum hätte neue Verhandlungen und Abstimmungen mit dem Filmvertrieb und der Hauptverwaltung Film im Kulturministerium, Korrekturen an den Planpapieren und womöglich eine Neuaufnahme von Krediten bedeutet. Die technische und personelle Kapazität des Studios war ausbilanziert und ausgelastet, Plandisziplin war Staatsdisziplin. Das Studio hatte genug mit dem Ivens-Großfilm über die Frauen zu tun (»Die Windrose«), es verzichtete aus betriebswirtschaftlicher Sicht gern auf ein weiteres Projekt dieses Mannes mit unerschöpflichen Einfällen, die Planung und Koordinierung im Studio obsolet zu machen drohten. Ivens hin oder her: Film entstand nicht nebenbei.

Mucchi traf Ivens noch einmal Ende Juli in Berlin bei dessen Durchreise von Paris nach Warschau. Vom gemeinsamen Besuch der Ausstellung berichtete Muc chi in einem Brief an den Direktor der Akademie, Rudolf Engel. »Er [Ivens] war begeistert, und wiederholte, dass ein Film über meine Bilder, mit Stücken aus dem italienischen Leben (die die DEFA schon besitzt) und einer Zusammenstellung von klassischen italienischen Bildern, ein fabelhafter Film werden könnte. Er stellte aber die Frage, wie der Film finanziert werden könnte. Die DEFA-Leute haben die Ausstellung wahrscheinlich nicht einmal gesehen, und wissen nicht, welche Bedeutung sie für einen Film haben könnte. Nur die Akademie der Künste oder das Kulturministerium oder Parteileute könnten die DEFA von der Günstigkeit eines solchen Filmes überzeugen.«

Gabriele Mucchi, »Das Bombardement von Gorla (IV)«, 1951, Tempera auf Leinwand, 120 x 180 cm (in der Kunstausstellung der Weltfestspiele in Berlin 1951 war das Gemälde »Die Mütter von Gorla« betitelt, erinnert sich Ronald Paris; vier Jahre später trug es in Mucchis Personalausstellung in der Berliner Akademie der Künste laut Katalog den Titel »Kindermord – Gorla IV«) Foto: Il Bombardamento di Gorla/Gabriele Mucchi

Das Fernsehzentrum Adlershof war schneller. Es nutzte die Anwesenheit des italienischen Künstlers und drehte kurzerhand ein Porträt über ihn. Das sprach einerseits gegen den Dokumentarfilm, denn nun war ja etwas gemacht und auf 16-mm-Film aufgehoben worden (das Material ist verschollen). Und es sprach andererseits einen Moment lang für Ivens’ Ansinnen, das Mucchi offensichtlich wichtig war. »Am Tage vor meiner Abreise habe ich meine Fernsehsendung gesehen. Sie entstand aus drei Teilen: ein Teil über meine Bilder, ein Teil, in dem ich bei der Leninallee male, ein Teil mit einem Interview. Der Teil, wo ich male, hat einige gute Aufnahmen, die auch für einen Film verwendbar wären. Aber in dem Teil über meine Bilder ist für mich direkt eine Überraschung gewesen, wie eindrucksvoll die Details wirken. Es würde sich lohnen, die Sache anzugehen.« Die Berliner Ausstellung sei im Oktober in Dresden zu sehen, daher bestünde immer noch die Chance, die Bilder vernünftig aufzunehmen. Ivens teilte er mit, dass die Akademie der Künste nach wie vor für den Film einstünde und die Partei dafür zu gewinnen suche, auf die DEFA Einfluss zunehmen. Er sprach auch von seiner Begegnung mit Brecht, der die Idee des Films wichtig fände.

Doch Akademie-Direktor Engel konstatierte bald darauf »eine Reihe von Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob es noch gelingen wird, einen Film fertigzubringen. Ich habe jetzt von der DEFA den Bescheid bekommen, dass sie so ausgelastet sind, dass es unmöglich ist, auch nur für einige Tage Menschen und Material dafür freizustellen. Ich werde aber trotz des Bescheides alles versuchen, um doch noch wenigstens die Aufnahmen fertigmachen zu lassen.«

Die DEFA hielt sich verständlicherweise zurück. Ihr Großregisseur hatte zwei Filme in Arbeit, die bereits alle zeitlichen und finanziellen Vorgaben sprengten. Da konnte nicht noch eine dritte Baustelle aufgemacht werden, bei der es wohl wie bei »Mein Kind« (siehe Teil 1, jW vom 14.1.2017) auf die Realisierung unter seiner Oberleitung hinausgelaufen wäre. Ivens sollte zunächst seinen Verpflichtungen nachkommen. Das war der offensichtliche Grund der Zurückhaltung. Zu vermuten ist noch ein anderer, der nirgends dokumentiert ist, aber dennoch auf der Hand liegt. Die Begegnung von Mucchi und Brecht gibt dafür den Spiegel.

Die DEFA musste Angst vor vermintem Gelände haben, das weder sondiert noch zur Begehung freigegeben worden war. Die sogenannte Formalismus-Diskussion der SED, die Lukullus- und Barlach-Debatten, der Konfrontationskurs gegen Max Lingner, Horst Strempel und andere Künstler lagen so weit zurück, dass die DEFA den Faden der Auseinandersetzung Realismus versus Formalismus am Beispiel Mucchis hätte wieder aufgreifen müssen. Die kulturpolitischen Auseinandersetzungen der folgenden Jahre, die zur Kulturkonferenz 1957 und zur Filmkonferenz 1958 führten, sollten die Furcht davor im Nachhinein bestätigen. Und die Akademie war zu schwach, ihre Mitglieder außerhalb ihrer Mauern zu schützen. Das bestätigten die Verwerfungen, die 1961/62 folgten: Fritz Cremers Ausstellung »Junger Kunst/Maler« wurde ebenso politisch inkriminiert wie die von Stephan Hermlin organisierte Lesung »Junger Lyrik«. Beide Künstler verloren ihre Akademie-Mandate. Das Wissen um die Hintergründe kann nicht darüber hinwegtrösten, dass dieses Filmprojekt in den Mühen und Mühlen der Ebenen zerrieben wurde.

* In der Nacht zum 1. Februar 1953 starben fast 2.000 Menschen, 70.000 verloren ihre Häuser, 200.000 Tiere ertranken; die schwerste Nordsee-Sturmflut des 20. Jahrhunderts wird in den Niederlanden bis heute kurz »de Ramp« (die Katastrophe) genannt