Per Zwang rekrutiert

Gemustert und für kriegstauglich befunden. Zukünftige Bundeswehr-Soldaten rücken am 1. April 1957 in die Kaiser-Wilhelm-Kaserne im bayerischen Amberg ein Foto: Karl Schnörrer/dpa

Der von Deutschland begonnene Erste Weltkrieg lag noch keine vier Jahre zurück, als der Schriftsteller Kurt Tucholsky 1922 den folgenden leidenschaftlichen Appell an alle jungen deutschen Männer richtete: »Ihr sollt nicht strammstehn. Ihr sollt nicht dienen! Ihr sollt frei sein! Zeigt es ihnen! Und wenn sie euch kommen und droh’n mit Pistolen – geht nicht! Sie sollen euch erst mal holen! Keine Wehrpflicht!« 35 Jahre später, nach einem weiteren von Deutschland begonnenen Weltkrieg, war die Wehrpflicht im NATO-Staat BRD wieder Gesetz. Am 21. Januar 1957 begannen die sogenannten Musterungen, bei denen darüber entschieden wurde, wer für den Dienst in der Bundeswehr »tauglich« sei.

Die in Hamburg erscheinende Zeit, die aus diesem Anlass eigens einen Korrespondenten in die zuständigen »Kreiswehrersatzämter« der Hansestadt geschickt hatte, jubelte. Insbesondere die Männer des Jahrgangs 1937 aus dem »für besonders wehrunwillig gehaltenen« Arbeiterviertel St. Pauli hätten eine »herrliche Einstellung« an den Tag gelegt und sich »fast alle« pünktlich zur Musterung gemeldet, hieß es: »Passive Resistenz und offensichtliche Versuche, den Wehrdienst auch ohne Gewissensnot zu umgehen, zeichnen sich vielmehr bei den Intellektuellen oder Halbintellektuellen und bei den jungen Leuten der reichen Elbvororte ab.«

Feinde der Remilitarisierung

Unterschlagen wurde dabei, dass die namentlich von Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) forcierte Remilitarisierung Westdeutschlands nur gegen massiven gesellschaftlichen Widerstand durchgesetzt werden konnte. So sprachen sich zwei demoskopischen Erhebungen des Bielefelder Emnid-Instituts in den Jahren 1949 und 1950 zufolge rund drei Viertel der Befragten gegen eine deutsche Armee aus. Ihren blutigen Höhepunkt erreichten die Auseinandersetzungen am 11. Mai 1952 in der Ruhrmetropole Essen. Bei einer Friedensdemonstration, an der sich etwa 30.000 Menschen zumeist aus kirchlichen, sozialdemokratischen, kommunistischen und gewerkschaftlichen Organisationen beteiligten, erschossen Polizisten den Jungkommunisten Philipp Müller und verletzten zwei weitere Protestierende schwer. Die Täter wurden nie zur Rechenschaft gezogen, etliche Demonstranten hingegen zu Haftstrafen verurteilt.

Auch die Musterungen des Jahres 1957 gingen nicht ganz so ruhig vonstatten, wie es sich die Vertreter des deutschen Militarismus wünschten. Schon am 2. Januar hatte der Bundesvorstand der Gruppe der Wehrdienstverweigerer (GdW) von Köln aus 300.000 Flugblätter mit der Aufforderung an die ersten knapp 100.000 Wehrpflichtigen verbreitet, von ihrem verfassungsmäßigen Recht auf Kriegsdienstverweigerung Gebrauch zu machen. Genau das wollten die Verwaltungsorgane der westdeutschen Streitkräfte offenbar unbedingt verhindern: Laut GdW waren die Musterungsbescheide so spät verschickt worden, dass den Betroffenen kaum noch Zeit blieb, entsprechende Anträge innerhalb der im »Wehrpflichtgesetz« von 1956 vorgeschriebenen Frist zu stellen.

Die Proteste allerdings rissen nicht ab. Am 16. Januar versammelten sich in München rund 1.000 Heranwachsende, um gegen die bevorstehenden Zwangsrekrutierungen zu demonstrieren; zur Kundgebung aufgerufen hatten die Gewerkschaftsjugend, die Internationale der Kriegsdienstgegner (IdK), die Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken und der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS). Drei Tage später startete in Frankfurt am Main ein Autokorso gegen die Wehrpflicht, der bis in den Villenvorort Königstein führte, wo Bundeskanzler Adenauer und Außenminister Heinrich von Brentano (CDU) gerade einen Kongress der Jungen Union besuchten. Die Teilnehmer hatten ihre Fahrzeuge mit Transparenten beklebt, auf denen Parolen zu lesen waren: »Nie wieder Krieg«, »Kasernenhöfe gleich Friedhöfe« und »Ist 1945 vergessen?« Mit ihrer Losung »Auch Ersatzdienst erhöht das Kriegspotential« stellten die Demonstranten zudem unter Beweis, dass sie das »Wehrpflichtgesetz« genau gelesen hatten. Hier heißt es explizit, Kriegsdienstverweigerer würden zu Arbeiten im Sinne des »Allgemeinwohls« herangezogen, die im »Verteidigungsfall« gänzlich »unbefristet« zu leisten seien.

Spott der Presse

Die westdeutsche »Qualitätspresse« wiederum hatte für die Kriegsgegner nur Spott und Verachtung übrig. Mit unverhohlener Freude berichtete etwa der Spiegel am 16. Januar 1957 über einen Gesetzentwurf aus dem Bundesverteidigungsministerium, der vorsah, Kriegsdienstverweigerer unter anderem zur »Neulandgewinnung« und »Kultivierung von Ödland« einzusetzen. Angesichts solcher Aufgaben, »die zum Teil den Aufgaben gleichen, die der Reichsarbeitsdienst oder auch KZ-Häftlinge zu lösen hatten«, brauche man schon eine gehörige »Portion Idealismus«, um »sich als Wehrdienstgegner zu bekennen«, hieß es.

In derselben Ausgabe verwies der Spiegel auf eine statistische Erhebung des Ministeriums, wonach lediglich 328 der rund 100.000 zur Musterung vorgesehenen Wehrpflichtigen im Vorfeld einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung gestellt hatten. Für die Redaktion des Blatts, die sich seinerzeit nicht zuletzt aus ehemaligen SS-Angehörigen rekrutierte, war der Fall damit klar: »Fest steht (…), dass der Versuch missglückt ist, nach zwei totalen militärischen Zusammenbrüchen die Kriegsdienstverweigerung im gespaltenen Deutschland zu einer Sache des Volkes zu machen und sie von dem Odium zu befreien, eine blutleere Angelegenheit weltfremder Friedensschwärmer, Literaten und Phantasten zu sein.«

Der eingangs erwähnte Friedensschwärmer und Literat Kurt Tucholsky war zu diesem Zeitpunkt seit mehr als zwanzig Jahren tot – verstorben im schwedischen Exil, in das ihn der Terror des Naziregimes getrieben hatte. Die einstigen Protagonisten ebendieses Regimes hingegen arbeiteten an der Aufstellung einer »neuen Wehrmacht«: Als Verteidigungsminister des westdeutschen Staates fungierte der vormalige NS-Führungsoffizier Franz Josef Strauß (CSU), der öffentlich Atomwaffen für die Bundeswehr forderte. Erster Generalinspekteur der Truppe wurde Adolf Heusinger, der in Hitlers Armee unter dem Deckmantel der »Bandenbekämpfung« den Vernichtungskrieg gegen die Bevölkerung der Sowjetunion organisiert hatte.

Die Wehrpflicht, durch die sich Männer wie Heusinger und Strauß das Personal für einen erneuten Waffengang gegen die UdSSR verschaffen wollten, ist mittlerweile »ausgesetzt« – nicht aufgehoben. Zu verlockend erscheint den hiesigen Eliten offenbar die Aussicht, im Bedarfsfall nicht nur über »Freiwillige«, sondern auch über zwangsrekrutiertes Kanonenfutter verfügen zu können.