Der Profikiller Jack ist ein Meister seines Fachs: »The American« Foto: ARD Degeto/Focus Features

Lausbubengeschichten

Bayern, im Jahre 1886: Mit kindlich-bösartigen Streichen hält der zwölfjährige Ludwig sein bayerisches Heimatdorf Gamsting in Atem. Der Lausbub treibt hochnäsige Preußen, frömmelnde Religionslehrer und seine ewig meckernde Tante Frieda zur Verzweiflung. König Ludwig II. ehrt den Plagegeist schließlich mit einer hohen Auszeichnung – zumindest im Traum. Helmut Käutners Film zählt zu den großen Kinoerfolgen der frühen 1960er Jahre und basiert auf den gleichnamigen Geschichten Ludwig Thomas – eines nicht ganz unbedeutenden Schriftstellers, der nach dem ersten Weltkrieg zum antisemitischen Monster wurde. Mit Hansi Kraus (Ludwig Thoma). D 1964. Regie: Helmut Käutner.

BR Fernsehen, Sa., 20.15

The American

Jack ist Profikiller und Waffenschmied. Weil er selbst zur Zielscheibe wurde, hält er sich in einem italienischen Bergdorf versteckt. Dort verliebt er sich in die Prostituierte Clara und führt lange Gespräche mit dem Dorfpfarrer. Gleichzeitig fertigt er für die Auftragsmörderin Mathilde ein Präzisionsgewehr an. Als ein Unbekannter auftaucht, weiß Jack, dass man ihn verraten hat. Wer sonst als George Clooney könnte das spielen? USA 2010. Regie: Anton Corbijn.

Das Erste, Sa., 23.40

Bergauf – bergab

Das Magazin für Bergsteiger

Prima Bergsteigermagazin, Thema heute: Skitour im Rotwandgebiet – dank stillgelegter Lifte. Moderation: Michael Pause

BR Fernsehen, So., 18.45

Westpol

Politik in Nordrhein-Westfalen

Das wöchentliche Magazin befasst sich mit der Landespolitik in Nordrhein-Westfalen und den Konsequenzen der Bundespolitik auf das Land. Bezehungsweise – Fall Amri, Fall Köln – wohl auch umgekehrt. Und am 14. Mai 2017 wird der Landtag gewählt.

WDR, So., 19.30

Ein Münchner im Himmel

Alois Hingerl, Dienstmann Nr. 172 vom Hauptbahnhof München, kommt in den Himmel. Petrus eröffnet ihm die himmlische Hausordnung: »Frohlocken und Halleluja singen«. Davon ist der »Engel Aloisius« nicht erbaut, zumal er statt des Münchner Biers »himmlisches Manna« bekommen soll. Ergrimmt setzt er sich auf eine Wolke, um zu frohlocken und Halleluja zu singen. Das geht alles nicht lange gut. Muss man mal gesehen haben. D 1962. Regie: Traudl Reiner, Walter Reiner. Drehbuch: Ludwig Thoma.

BR Fernsehen, So., 21.35