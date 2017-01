Von wegen Langweile

Bälle zu mir! DHB-Torhüter Silvio Heinevetter hatte gegen Belarus alle Hände voll zu tun. Foto: Marijan Murat/dpa

Finn Lemke war stocksauer. Immer wieder hatten seine Nebenmänner ihn in der sonst so kompakten 6:0-Deckung mit dem belorussischen Kreisläufer alleine gelassen, der durch simple Tipp-Pässe freigespielt wurde und den Lemke nur noch Richtung Tor fallenlassen konnte, um keine Zeitstrafe zu kassieren. Auch mit dem 31:26-Endergebnis konnte Lemke nicht zufrieden sein. Dafür kamen die Belorussen zu häufig zu einfachen Treffern. Gemessen daran, wie viele Bälle der Gegner vertändelte, spielte das Team erstaunlich lange auf Augenhöhe mit dem Europameister. Denn auch die deutsche Auswahl leistete sich Fehlpässe und schlechte Abschlüsse aus besten Positionen. Zur Halbzeit stand es 16:16.

Journalisten und einige Spieler lieferten für diesen Spielverlauf vorab eine Erklärung: Bei solchen Gegnern sei es schwer, die Konzentration hochzuhalten, wurde nach dem Erfolg gegen Saudi-Arabien (38:24) gemosert. Zwei Tage zuvor wurde Chile 35:14 geschlagen. Dass die BRD gegen Chile sowenig Tore kassierte, lag keinesfalls daran, dass die Südamerikaner die schwächeren Gegner waren, im Gegenteil. Vielmehr agierte die DHB-Abwehr gegen Belarus defensiv nachlässiger.

Angesichts der vielen Kantersiege sprachen manche Kommentatoren von einer »langweiligen« WM. Das Niveau der Europäer sei viel zu hoch für den Rest der Welt. Tatsächlich sind neben den Saudis Japan, Bahrain, Argentinien und Angola abgeschlagen ausgeschieden. Doch mit Brasilien, Katar und Ägypten stehen zumindest drei nichteuropäische Teams im Achtelfinale. Und die kämpferischen Tunesier, die den Isländern und den Slowenen je ein Unentschieden abtrotzten, hatten zum Redaktionsschluss noch eine Chance aufs Weiterkommen, sofern Mazedonien gegen Island gewinnen würde. Zur Legende der unschlagbaren Europäer passt auch nicht, dass die polnische Mannschaft, die bei Olympia im vergangenen Jahr erst im Halbfinale gescheitert war, mit drei Auftaktniederlagen in Frankreich vorab ausgeschieden ist. Die Polen tun sich schwer, einen Generationenwechsel zu verkraften, selbst gegen Japan gewannen sie nur 26:25.

Dass die BRD vor dem heutigen Topspiel gegen die ebenfalls ungeschlagenen Kroaten (17.45 Uhr, live auf handball.dkb.de) an der Spitze der Gruppe C steht, liegt vor allem an den Leistungen von Torhüter Silvio Heinevetter. Der Wahlberliner parierte mehr als die Hälfte der Würfe aus dem Rückraum, fing sogar einige und konnte so schnelle Gegenstöße einleiten. Zudem trifft die deutsche Offensive wie am Fließband. Sigurdssons Experiment zahlte sich aus, bei Angriffen in Überzahl mit zwei Kreisläufern zu spielen, um den Werfern mehr Freiräume zu verschaffen. Aufbauspieler Paul Drux war besonders stark, er leitete die Spielzüge ein und traf mit allen vier Würfen ins Tor. Auch Steffen Fäth konnte eine hundertprozentige Trefferquote vorweisen (sechs Tore). Kapitän Uwe Gensheimer war mit acht Toren bester Werfer des Spiels. Mit 29 Treffern und einer Wurfquote von fast 90 Prozent ist er zweitbester Schütze des Turniers.

Für das Spiel um den Gruppensieg hat man nun den Flensburger Halbrechten Holger Glandorf nachnominiert. Er soll Kai Häfner Verschnaufpausen ermöglichen, der bislang der einzige Linkshänder im deutschen Rückraum ist. Für Rune Dahmke stößt Niklas Pekeler zur Mannschaft, ein Kreisspieler, der die Abwehr stabilisieren soll.

Die Kataris verloren indes am Mittwoch abend mit elf Toren gegen Schweden. Sie wurden von den Skandinaviern überrannt, die so schnell und effektiv umschalten wie keine andere Mannschaft bei diesem Turnier. Ihnen ist ebenso zuzutrauen, die französischen Gastgeber zu schlagen, wie Norwegen und Dänemark. Doch zunächst müssen sie es am Wochenende in die nächste Runde schaffen.