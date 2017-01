Festung Europa

Foto: AP Photo/Olmo Calvo

Das Sterben im Mittelmeer geht auch 2017 weiter, Tendenz weiter steigend. Allein in den ersten zwei Wochen des Jahres kamen mindestens 219 Menschen bei dem Versuch ums Leben, den europäischen Kontinent zu erreichen, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Dienstag mit. Es werde befürchtet, dass die Zahl der Opfer noch höher liege. Die Organisation prüft Berichte, dass allein bei einem Schiffbruch am vergangenen Wochenende vor der libyschen Küste bis zu 200 Menschen ertrunken sein sollen. Spanische Schiffe nahmen Überlebende auf (Foto). Vom 1. bis zum 15. Januar kamen laut IOM 2.876 Migranten und Flüchtlinge auf dem Seeweg nach Europa. In der ersten Januarhälfte 2016 waren es noch 23.664 gewesen, 91 Menschen kamen damals in diesem Zeitraum ums Leben. (dpa/jW)