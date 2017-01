»Beschäftigte müssen zu extremen Zeiten arbeiten«

Foto: Peter Steffen/dpa-Bildfunk

Der Tarifvertrag der rund 100.000 Privatangestellten in Österreichs Gesundheits- und Sozialbereich ist verlängert worden. Die diesbezügliche Einigung hat Ihre Gewerkschaft, die GPA-djp, am frühen Donnerstag morgen erzielt. Gefordert hatte die GPA-djp eine Verringerung der Arbeitszeit: die 35-Stunden-Woche. Unter welchen Bedingungen arbeiten die Kolleginnen derzeit?

Im Kollektivvertrag – so nennt man Tarifverträge in Österreich – ist eine Normalarbeitszeit von 38 Stunden in der Woche festgehalten. Doch auf diese Stundenzahl kommen nur wenige. Im Sozialbereich sind fast 80 Prozent der Angestellten Teilzeitbeschäftigte. Der Stress ist trotzdem groß. Personal wurde eingespart und die Arbeit verdichtet, oft sind auch die Dienstpläne nicht korrekt. Die Kolleginnen arbeiten oft ohne Pause durch.

Außerdem haben wir es in diesem Bereich nicht mit Arbeit von 8 Uhr bis 17 Uhr Montag bis Freitag zu tun. Hier wird von 0 Uhr bis 24 Uhr gearbeitet, die gesamte Woche über. Die Beschäftigten müssen also zu extremen Zeiten tätig sein, was für sie oft schwierig ist. Zumal ihre Klienten Menschen mit besonderen Bedürfnissen – Kranke und Alte – sind. Die emotionale Belastung ist also groß.

Nun haben Sie eine Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohn- und Personalausgleich verlangt. Können Sie skizzieren, wie es zur Aufstellung dieser Forderung kam?

Die Bundesforen der GPA-djp – dort kommen etwa 600 Betriebsräte zusammen – haben schon vor Jahren beschlossen, dass die 35-Stunden-Woche hermuss. Wir im Gesundheits- und Sozialbereich haben nun gesagt: »Schön, dass das alle vier Jahre beschlossen wird. Aber ein Beschluss bringt uns nichts, solange er nur Papier bleibt.« Unser Bereich ist dafür prädestiniert, mit diesem Kampf zu starten. Denn hier Vollzeit zu arbeiten, ist kaum aushaltbar. Es stellt sich auch die Frage, wieviel den Beschäftigten in diesem Bereich zuzumuten ist, ohne dass sie selbst krank werden oder den Beruf frustriert verlassen.

Und nun Hand aufs Herz: Was haben Sie bei der jetzigen Einigung erreichen können? In einer ersten Mitteilung der GPA-djp ist von einem »echten Durchbruch« die Rede.

Wir haben einen Gehaltsabschluss erreicht. Für die Familien ist viel im neuen Kollektivvertrag drinnen – etwa ein drittes Karenzjahr, ein Papamonat. Was die Arbeitszeit angeht, da war uns klar, dass wir uns nicht gleich durchsetzen. Unser Plan ist langfristig angelegt. Mit den Arbeitgebern haben wir vereinbart, dass wir ab April intensiv in Verhandlungen über eine Arbeitszeitverkürzung treten. Von beiden Seiten gibt es das Bekenntnis, dass wir etwas für die Beschäftigten zustande bringen wollen.

Sie haben den Kollektivvertrag unterzeichnet und wollen nun weiterverhandeln. Da werden die Unternehmer Sie doch ins Leere laufen lassen.

Die Verhandlungen waren von einem guten Klima geprägt. Die Arbeitgeber sehen ja auch, dass ihnen die Beschäftigte davonlaufen. Sie wissen, dass es Zeit ist, etwas zu tun. Auch sie wollen ihre Themen unterbringen, und wir werden darüber mitverhandeln müssen.

Bevor es zum Abschluss kam, riefen Sie die Beschäftigten zu zwei Protesttagen auf. Wäre nicht noch ein deutlich besseres Ergebnis drin gewesen, wenn Sie zum Streik mobilisiert hätten?

Im privaten Sozialbereich müssen wir die Beschäftigten dazu erziehen, nicht nur für die Klienten einzustehen, sondern auch für sich selber. Das ist ein ganz schwieriger Prozess. Wir haben dazu bereits einiges an Aktivität entfaltet. Ein Streik, das ist für viele ein ganz heikles Thema. Aber ich sage, wir müssen es auch bis zum Streik bringen, wenn nötig.

Gerade dann wäre es doch angebracht gewesen, diesmal zu sagen: »Nein, dieses Ergebnis genügt uns nicht.«

So wie das Ergebnis ist, hätten wir bei einer Ablehnung nicht gerade die Massen zum Streik bewegen können. Es »passt« für viele. Wir begleiten das Thema Streik laufend. Aber wie funktioniert der im Sozialbereich? Und trauen sich die Angestellten das? Das sind die Fragen, die uns beschäftigen. Aus den Betrieben haben wir diesbezüglich interessante Ergebnisse. In einigen Betrieben sind wir soweit, dass die Belegschaft sagt: »Wir machen hier zu.« In anderen, vor allem im pflegerischen Bereich, liegt ein großes Stück Arbeit vor uns.