Liebesgrüße aus Kiew

Die Ukraine öffnet der NATO weiter ihre Tore. Das Parlament in Kiew entschied am Donnerstag mit knapper Mehrheit, bis zu 3.000 Soldaten des Militärbündnisses an Manövern in der Ukraine zu beteiligen. Grund für den Beschluss ist nach Angaben der Deutschen Presseagentur der »Krieg mit prorussischen Separatisten«.

Bereits seit den 1990er Jahren finden unter dem Titel »Partnerschaft für den Frieden« gemeinsame Übungen der Ukraine und der NATO statt. Nun wurden spezielle Kontingente der Allianz für zwei jährlich stattfindende Großübungen erlaubt. So sollen an der Seeübung »Sea Breeze 2017« im Schwarzen Meer bis zu 2.500 NATO-Soldaten und am Landmanöver »Rapid Trident 2017« bis zu 2.000 teilnehmen. Zudem soll die Allianz mit mehreren Flugzeugen, Hubschraubern und U-Booten präsent sein.

Andernorts hat die Aufrüstung bereits begonnen. Am Donnerstag nachmittag machte sich der erste Bundeswehr-Verband vom bayerischen Oberviechtach aus auf den Weg nach Litauen. Die ehemalige Sowjetrepublik gehört mit Polen und Estland zu der »Ostflanke«, die die NATO gegen Russland mit rund 1.000 Soldaten stärken will. Litauen und Polen grenzen direkt an die russische Exklave Kaliningrad.

Bereits am vergangenen Samstag erreichten fast 4.000 NATO-Soldaten und etwa 450 Panzer Polen. Sie waren im Laufe der vergangenen Woche von Bremerhaven aus quer durch Nord- und Ostdeutschland nach Polen verlegt worden.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow kritisierte die Stationierung der westlichen Soldaten in den osteuropäischen Ländern am Dienstag mit den Worten: »Wenn die NATO-Truppen keine bessere Verwendung für sich finden, als in Estland an der Grenze zu Russland zu stehen, zeigt das, dass ihre Informationsbeschaffung schlecht läuft, und dass sie nicht wissen, was sich in anderen Gebieten ihres Verantwortungsbereichs abspielt.« (dpa/AFP/jW)