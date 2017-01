Ich habe gar kein Auto

Augen zu und durch. Der Zeuge gab sich in der Vernehmung ahnungslos (19. Januar) Foto: Fabrizio Bensch/Reuters

Platzwechsel für den einstigen Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen. Martin Winterkorn musste sich am Donnerstag einem Untersuchungsausschuss des Bundestages stellen, der Licht in die dunklen Machenschaften des Wolfsburger Konzerns bringen soll. Im September 2015 war bekanntgeworden, dass VW systematisch Abgaswerte von Dieselfahrzeugen frisiert hatte. Winterkorn war daraufhin zurückgetreten. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Braunschweig.

Der frühere Manager nutzte gestern in Berlin die Möglichkeit zu einem Eingangsstatement: »Die dramatischen Ereignisse haben unser Unternehmen in eine tiefe Krise geführt«, deren »Folgen noch nicht absehbar« seien. Er stelle sich »die Kardinalfrage: Wer ist dafür verantwortlich?« Winterkorn wolle jedenfalls seine »tiefe Bestürzung ausdrücken, dass wir Millionen Kunden enttäuscht haben«. Als Vorstandsvorsitzender zwischen 2007 und September 2015 war Winterkorn Hauptverantwortlicher des Konzerns. Es sei für ihn »nicht nachzuvollziehen«, wie so etwas in einem so großen Unternehmen habe geschehen können. »Lückenlose Aufklärung ist das Gebot der Stunde«, erklärte er.

Winterkorn gab keine nennenswerten neuen Erkenntnisse preis. Ihm sei am 20. September 2015 im Vorstand berichtet worden, dass nicht nur 500.000 verkaufte Diesel-Pkw in den USA zurück in die Werkstatt beordert werden müssten, sondern »dass wir auch ein Problem auf dem Rest der Welt haben«. Entgegen der Aussage von VW-Patriarch Ferdinand Piëch sei er nicht bereits während des »Genfer Autosalons« im März 2015 darüber informiert worden.

Man müsse zur Kenntnis nehmen, dass »durch harte und ehrliche Arbeit« der VW-Konzern unter seiner Ägide »100.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen« habe. Den Fakt, dass er selbst pro Tag eine Betriebsrente von 3.100 Euro kassiert, thematisierte er nicht. Auch nicht die 17 Millionen Euro Bonus, die er für seine »Leistung« in Anspruch genommen hat und die er nicht gedenkt, an Geschädigte zu stiften. Von der Möglichkeit einer »Schummelsoftware« (De­feat Device) habe er »sicher nicht vor September 2015 gewusst«. Insgesamt habe er seit seinem Ausscheiden »viel dazugelernt«.

Der Ausschussvorsitzende Herbert Behrens (Die Linke) erklärte nach der Vernehmung: »Um es vorsichtig auszudrücken: Herr Winterkorn ist in seinen Aussagen weit hinter dem zurückgeblieben, was er eigentlich wissen muss.« Es sei zwar »legitim, die Aussage zu einzelnen strafrechtlich relevanten Fragen zu verweigern, bei einer spontanen Teilamnesie geht mein Verständnis jedoch gegen null«, so Behrens. Auch der Initiator der VW-Boykott-Bewegung (siehe jW vom 6. Januar), Peter Grottian, verfolgte die Äußerungen Winterkorns. Den Auftritt des geladenen Zeugen bezeichnete Grottian gegenüber jW als »ziemlich professionell«. Winterkorn habe »im Grunde den Konzernherrn gegeben, der angeblich den großen Überblick hat«, aber von »all dem« nichts gewusst haben wolle und selbst noch mit einer Deutung ringe. Grottian fordert eine unabhängige Untersuchungskommission, die die Rolle der Regierung und die von VW aufklärt. »Das Problem ist«, so Grottian, »dass Winterkorn demonstriert hat, welche Macht er hat, nichts zu sagen und nichts kund zu tun, was wirklich zur Aufklärung wichtig ist«. Der VW-Konzern sei so mächtig, dass viele Verantwortliche in dieser Republik »Smog im Hirn« hätten, wenn sie darüber nachdenken müssten, wie man dem Konzern kritisch gegenübertreten könne.