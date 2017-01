Die braune Kurve

»Jude, Jude, BVB«. Auch Fans von Legia Warschau (hier 2014) haben eine Vorliebe für Neonaziparolen Foto: EPA/SERGEY DOLZHENKO

Der Fußball ist ein Spiegel der Gesellschaft – und auch umgekehrt. Was wie eine nichtssagende Phrase anmutet, beschreibt die Realität jedoch oftmals sehr genau. Ein besonders abschreckendes Beispiel dafür ist seit geraumer Zeit in Polen zu beobachten. Seit Jahren bewegt sich die Politik in dem erzkatholischen Land unter der Regierungspartei PiS nach rechts. Auch in der polnischen ersten Fußballiga, der Ekstraklasa, bestimmen Menschen rechter Gesinnung seit langem das Geschehen in den Fankurven.

Um nur eines von vielen beängstigenden Beispielen dafür zu nennen: Als im Herbst 2015 die UEFA eine Spendenaktion für Flüchtlinge organisierte, bei der sich die in internationalen Wettbewerben vertretenen Klubs darauf einigten, einen Euro pro verkauftem Ticket für das jeweilige erste Heimspiel abzugeben, rief eine große Fangruppierung des polnischen Europa-League-Teilnehmers Lech Posen zu einem Boykott auf – und zwar mit großem Erfolg: Anstelle der üblichen 20.000 Zuschauer fanden gegen Belenenses Lissabon nur circa 8.000 Fans den Weg ins Stadion. Begründet wurde der Boykott damit, muslimische Geflüchtete nicht auch noch ermutigen zu wollen.

Bereits zuvor fielen Posen-Anhänger äußerst unangenehm auf: Während eines Champions-League-Qualifikationsspiels gegen FK Sarajevo im selben Jahr war ein Transparent mit der Aufschrift »Die Pila-Le­gion – das Blut unserer Rasse« zu sehen. Das Zitat stammt von der polnischen Neonaziband »Konkwista 88«. Daraufhin wurde der Klub aufgrund eines rassistischen Vergehens von der UEFA zu einer Geldstrafe und einem Heimspiel vor leerer Kulisse verurteilt.

Der Präsident des polnischen Fußballverbands, der ehemalige Juventus-Turin-Star und PiS-Anhänger Zbigniew Boniek, verurteilte die rassistische Aktion nicht. Statt dessen kritisierte er die UEFA scharf und beschimpfte Jacek Purski, einen der führenden Köpfe der antirassistischen Kampagne »Nie wieder«, auf Twitter als »Dummkopf« sowie »kommunistischen Agenten«. Aber nicht nur der höchste Fußballfunktionär der Republik stellt sich auf die Seite der nationalistischen Fans: Auch viele PiS-Politiker begrüßen das angeblich so patriotische Handeln der rechten Ultras. Parteipolitisch vereinnahmen lassen wollen sich die Hohlköpfe jedoch angeblich nicht – zumindest bis jetzt.

In einer solchen Atmosphäre ist es nicht verwunderlich, dass in der Fanszene der Widerstand gegen rechtes Gedankengut im polnischen Fußball nicht gerade floriert. Linke Ultragruppen gibt es praktisch nicht. Der Einfluss der Braunen macht dabei auch vor der Kurve des aktuellen Meisters Legia Warschau nicht halt. So schallte das ein oder andere Mal bereits die Parole »Ganz Legia schreit laut und deutlich: Nein zu der islamischen wilden Horde« durchs weite Rund, wie der Osteuropa- und Sportexperte Thomas Dudek im Tagesspiegel letztes Jahr berichtete. Zudem verdonnerte die UEFA den ehemaligen Armeeverein in der vergangenen Champions-League-Gruppenphase zu einem »Geisterspiel« gegen Real Madrid. Ein Grund dafür waren u. a. rassistische und antisemitische Gesänge im Heimspiel gegen Borussia Dortmund, während dessen beispielsweise »Jude, Jude BVB!« skandiert wurde. Auch beim Auswärtsspiel in Deutschland durften keine organisierten Fangruppen von Legias das Stadion betreten. Was allerdings eher schlecht als recht funktionierte.

Weitere Aktionen, wie die einer Gruppe von rechtsnationalen Anhängern des Wroclawer Vereins Slask, die 2016 eine groß angelegte Choreographie mit einem Kreuzritter präsentierten, auf dem zu lesen war: »Wenn Europa von der islamischen Gefahr überflutet wird, dann stehen wir auf zur Verteidigung des Christentums«, sind Ausdruck eines gefährlichen Wegs, den ein großer Teil der polnischen Fanszene eingeschlagen hat.

In einer Ausgabe der Zeit kam 2015 der polnische Soziologe und Fanexperte Radoslaw Kossakowski zu Wort, der sich damals zu den Problemen auf Polens Rängen so äußerte: »In Polen wird die Debatte über die Aufnahme von Flüchtlingen emotional und überhaupt nicht sachlich geführt. Was momentan in den polnischen Kurven abgeht, ist ein Spiegelbild nicht nur dieser Debatte, sondern auch der polnischen Gesellschaft.«