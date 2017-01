Sorgt Glutamat für Übelkeit? Hilft Schnaps bei der Verdauung?: »Mythen der Wissenschaft« Foto: ZDF/Docuvista Filmproduktion/Tobias Hofer

Mythen der Wissenschaft

Bei »Mythen» wäre vor allem an die herrschende ökonomische Lehrmeinung zu denken – alles andere befördert nur den Mythos von der sauberen Wissenschaft. Aber sei’s drum: Neue Mythen entstehen nicht nur trotz, sondern sogar mit Hilfe von Forschern. Beispiel: Detox. Das »Entgiften des Körpers von innerer Schlacke« beruht auf einer Vorstellung von Medizinern zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Doch die »giftige Schlacke« gilt heutigen Medizinern als Humbug. Warum gelingt es den Experten dennoch nicht, den Mythos Detox zu zerstören, der jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrt? Lilian Krist, Epidemiologin an der Charité Berlin, konstatiert: »Die Menschen wollen an irgend etwas glauben. Heute sind Ernährungshypes und Lifestyletrends für viele zur Ersatzreligion geworden.«

3sat, 20.15

Monitor

Berichte zur Zeit

Meistens interessant und aufklärend. Ist doch schon was. Moderation: Georg Restle.

Das Erste, 21.45

Der Pornograph

Kein blöder Film. Jacques Laurent ist ein gealterter Pornoregisseur, der in den 70er Jahren sehr erfolgreich war. Wegen finanzieller Nöte arbeitet er wieder in seiner alten Branche. Jacques, der immer Wert darauf gelegt hatte, Pornofilme mit künstlerischem Anspruch zu machen, findet sich unter den neuen Gegebenheiten nur schwer zurecht. Während der Dreharbeiten taucht außerdem sein mittlerweile erwachsener Sohn Jo­seph auf, der radikal für konservative Werte eintritt und die Arbeit seines Vaters verachtet. Mit Jean-Pierre Léaud (Jacques Laurent), Jérémie Renier (Joseph), Dominique Blanc (Jeanne). F/CDN 2001 Regie: Bertrand Bonello.

3sat, 22.25

Modern Family (1) Schafe, schwarz und weiß

Und das ist nun mehr als nicht blöd – das muss man mal gesehen haben. Wirklich moderne Familien, deren Wege sich kreuzen. Sehr lustig! Mit Ed O’Neill (Jay Pritchett), Sofía Vergara (Gloria Delgado-Pritchett), Julie Bowen (Claire Dunphy), Ty Burrell (Phil Dunphy), Jesse Tyler Ferguson (Mitchell Pritchett), Eric Stonestreet (Cameron Tucker), Sarah Hyland (Haley Dunphy). USA 2009 Regie: Jason Winer.

RTL, 23.30