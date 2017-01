Siehe, es ist verstockt

Ah, Religion ist eine Form der Manipulation Foto: © Neue Visionen Filmverleih

Badeanstalten sind ein Problem, Mütter und Möhren auch. Benjamin hat zum falschen Buch gegriffen, es jedenfalls in den falschen Hals gekriegt: die Bibel. Seit der junge Russe darin liest – der Körper muss verhüllt, das Ehegelübde eingehalten und das Ejakulat davor bewahrt werden, zu Boden zu fallen –, terrorisiert er seine Mitmenschen. Zur Biologiestunde kommt er im Affenkostüm, um gegen die Evolutionslehre zu wettern. Im Aufklärungsunterricht steht er nackt auf dem Tisch, wie Gott ihn geschaffen hat: ohne Kondom.

Sein Fundamentalismus wird zum Problem für das Umfeld. Die aufopferungsvolle Mutter, die ihr undankbares Kind mit drei Jobs durchbringt, wird mehrfach in die Schule zitiert. Ihr Sohn verlegt sich mittlerweile ebenfalls aufs Zitieren: »So jemand zu mir kommt und nicht hasst Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben, dann kann er nicht mein Jünger sein.« Sprach der Herr. Benjamin wirft mit Lukas und Johannes um sich. Und wenn’s sein muss auch mit Stühlen. Regisseur Kirill Serebrennikow porträtiert einen Teenager, dessen Radikalisierung, als die Handlung einsetzt, bereits abgeschlossen ist. Es geht in dem Film, der in Kaliningrad spielt, der Wirkungsstätte Kants, und auf einem deutschen Theaterstück basiert (»Märtyrer« von Marius von Mayenburg, Uraufführung 2012 an der Berliner Schaubühne), um die Reaktionen von Mitschülern und Lehrkörper.

Besonders hintersinnig ist die Geschichte nicht. Konflikte entzünden sich an den üblichen Themen: Nacktheit und Keuschheit, Homosexualität, Schöpfungsgeschichte … Benjamins Gegenpart ist eine kämpferische Lehrerin, seine Verbündeten sind ein schmieriger Priester und eine frömmelnde Schulleitung, die immer wieder vor Forderungen des Jungen einknickt. Bikinis im Schwimmunterricht werden genauso verboten wie Kondome bei der Sexualaufklärung. In Biologie wird Darwin verdrängt, das Aufhängen von Kreuzen im Schulgebäude gestattet. Serebrennikows Erklärungen zur Stoßrichtung des Ganzen sind im Grunde überflüssig: »Der Film zeigt, dass Religion eine Form der Manipulation ist, hier in den Händen eines jungen Mannes, um die Menschen um ihn herum zu manipulieren.«

Originell ist am ehesten noch die Kollage der Bibelzitate: »Doch meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt her und erwürgt sie vor mir!« Dem stehen Gottes Einlassungen zur Erziehung kaum nach: »Erspar’ dem Knaben die Züchtigung nicht. Er wird daran nicht sterben.« Oder: »Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt mit der Rute jeden Sohn, den er gern hat.« Immerhin wird dann noch über die Homosexualität Jesu spekuliert: »Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu. Es war der, den Jesus liebte.«

Die Rahmenhandlung ist karg, blasse Figuren sagen Stereotypen auf. Arg forciert wird das Schauspiel jedesmal, wenn mit einem theatralischen Brüllen der religiöse Wahn ausbricht. Grotesk wird es, als Benjamin seinen ersten Jünger anheuert und sich müht, ein Bein des leicht Gehbehinderten durch Handauflegen zu verlängern: »Siehe, es ist kürzer.«

Bestenfalls amüsant sind Serebrennikows Seitenhiebe auf Verstocktheiten der kleinstädtischen Gesellschaft. In der Schule wird ein Aufsatzthema ausgegeben: »Stalin als effektiver Manager«. Die ungetaufte Mama wird vom Pater ermahnt, ihm die Hand zu küssen. Während Benjamins Vortrag über Gottes unübertroffene Autorität rückt im Hintergrund ein Putin-Porträt ins Bild. Mit solchen Scherzen ist der ziemlich banale Theatertext kaum aufzufrischen. Dazu kommt eine zähe Bebilderung. Nach dem Zweck seiner oft überlangen Einstellungen gefragt, erklärte Serebrennikow offenherzig: »Ich finde es mühsam, Schuss und Gegenschuss zu inszenieren. Ich probe jede Szene lieber drei Tage lang.« Vielleicht wäre der ehemalige künstlerische Leiter des Gogol-Centers in Moskau besser am Theater geblieben.