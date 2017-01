Tödliches Versehen

Nach einem Luftangriff vom Dienstag abend liegt das Flüchtlingslager im nigerianischen Bundesstaat Borno in Trümmern. Bei dem Bombardement durch die Armee, die das Camp »versehentlich« ins Visier genommen hatte, fanden nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz mindestens 70 Menschen den Tod. Sie waren vor der Miliz »Boko Haram« in das Lager geflüchtet, in dem laut UNO rund 43.000 Vertriebene leben. Das nigerianische Militär hatte seinen Fehler bereits am Dienstag eingeräumt. Offenbar hätte der Angriff Boko-Haram-Kämpfern gelten sollen. (AFP/dpa/jW)