Jacobo Kaplan (Héctor ­Noguera) ­verspürt den Drang, über sich ­hinauszuwachsen: »Señor Kaplan« Foto: ARTE/Alvaro Gutiérrez

Señor Kaplan

Wie viele andere Juden, die während des Zweiten Weltkrieges aus Europa geflohen sind, hat sich der polnischstämmige Jacob Kaplan im südamerikanischen Uruguay eine neue Existenz aufgebaut. Im hohen Alter reicht ihm das nicht mehr aus. Er möchte einen letzten bleibenden Eindruck hinterlassen. Als das Gerücht die Runde macht, ein älterer Deutscher, der in näherer Umgebung ein Strandrestaurant betreibt, könne ein Naziflüchtling sein, sieht Jacob Kaplan seine Chance gekommen. Aber das Einfache wird komplizierter als gedacht. Empfehlung! Mit Hector Noguera (Jacobo Kaplan), Néstor Guzzini (Wilson Contreras), Rolf Becker (Julius Reich). UR/D/E 2014. Regie: Álvaro Brechner.

Arte, 20.15

Wer also war Althusser?

Noch ein Schicksal: Am 16. November 1980 erwürgte Louis Althusser seine Frau Hélène Rytmann in der Rue d'Ulm in Paris. Sein Schweigen nach diesem schrecklichen Verbrechen und sein Tod zehn Jahre später hätten ihn mitsamt einer Ära, die nach dem Mauerfall ohnehin abgeschlossen schien, endgültig in Vergessenheit geraten lassen können. Doch heute, im Zeitalter des globalisierten Kapitalismus, findet der Marxismus von Althusser und seinen Schülern – darunter Alain Badiou, Jacques Alain Milner, Etienne Balibar und Jacques Rancière – jenes Gehör, das ihm von den individualistischen Nach-68ern und den triumphierenden Neoliberalen der 80er nie zuteil wurde.

Arte, 21.50

Macht und Ohnmacht

Missbrauch in der ­katholischen Kirche

Es ist ein bisher einmaliger Vorgang in Deutschland: Ein Bischof der katholischen Kirche veranstaltet zusammen mit Betroffenen sexuellen Missbrauchs und körperlicher Misshandlung eine gemeinsame Pressekonferenz. Es geht um die Aufarbeitung der Taten bei den weltberühmten Regensburger Domspatzen. Na dann.

BR Fernsehen, 22.00

Der Aufsteiger

Auch gut: Der Verkehrsminister Bertrand Saint-Jean wird mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen: Ein Reisebus ist in eine Schlucht gestürzt, mehrere Jugendliche sind tot. Sofort reist der Minister mit seiner PR-Chefin Pauline an den Unfallort, um Betroffenheit zu demonstrieren und schon am nächsten Morgen in Paris für weitere Interviews zur Verfügung zu stehen. So beginnt der Aufstieg eines neuen Sterns am Polithimmel. F/B 2011. Regie: Pierre Schoeller.

Arte, 22.50