Rotlicht: Präsidialsystem

Im Streben nach weiterer Machtfülle konsequent, Erdogan der Präsident (hier mit Leibwache) Foto: Adem Altan/Reuters

Über Verfassungen gründlicher zu sprechen bleibt allzumeist dem betreffenden Proseminar der Politikwissenschaften vorbehalten. Die Lehre ist starr und steril, einen Begriff vom Werden und Vergehen politischer Systeme und vom »Wer wen?« (Lenin) hat man dort nicht. Der Gegenstand wird ganz deskriptiv und ausgesprochen langweilig so verhandelt, als sei er auf Ewigkeit angelegt, was indes auch die vielzitierten »Väter« des Grundgesetzes glauben mochten, als sie in die Statuten dieses Staates eine entsprechende Klausel hineinschrieben. Wer Widersprüche und Zusammenhänge zu denken gewohnt ist, weiß allerdings, dass bürgerliche Staatsverfassungen gewissermaßen die Kodifizierung eines gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses darstellen.

Für jemanden, der möchte, dass Kapital und Staat dereinst nicht mehr seien, mag es ganz und gar ungenügend erscheinen, was an Progressivem jeweils Eingang in ein solches Dokument gefunden hat. In Zeiten aber, in denen die Dinge in Fluss geraten und selbst dieses kleine bisschen unsicher geworden ist, empfiehlt sich bei Angriffen seine Verteidigung, denn was danach kommt, berechtigt zu hässlichen Erwartungen. In Italien wurde unlängst eine erhebliche Änderung der vergleichsweise fortschrittlichen Verfassung von 1947 per Plebiszit abgelehnt. Der Türkei stehen Änderungen ins Haus, die – kommen sie durch, und alles sieht danach aus – einen echten Regimewechsel bedeuteten, und das, obwohl der Staatspräsident derselbe bleibt: Aus einem parlamentarischen Regierungssystem soll ein präsidentielles werden.

Was ist das, ein präsidentielles Regierungssystem? Seine klassische Form findet sich in den USA. Der Präsident hat hier die Funktionen des Staatsoberhauptes, des Regierungschefs und regelmäßig auch des militärischen Befehlshabers inne. Die Gewaltenteilung, von der das in der DDR erschienene »Kleine politische Wörterbuch« nicht zu Unrecht sagt, sie sei eine »Fiktion«, ist hier, formal betrachtet, stärker ausgeprägt als in anderen politischen Systemen. Die Regierung ist gegenüber der gesetzgebenden Körperschaft weitgehend unabhängig. Der Regierungschef kann nicht per politischem Misstrauensvotum eines Parlaments, sondern nur wegen rechtlicher Verfehlungen durch ein Amtsenthebungsverfahren oder eben, was in der Geschichte der USA auch schon mehrmals vorkam, qua Attentat von seinem Posten entfernt werden. Gewählt wird der Präsident, anders als in der BRD der Kanzler, nicht vom Parlament, sondern direkt, was auch bedeutet, dass er zum Regieren keine parlamentarische Mehrheit benötigt. Das semipräsidentielle Regierungssystem kennt neben einem mit erheblichen Befugnissen ausgestatteten, direkt gewählten Präsidenten noch einen von der Gunst des Parlaments abhängigen Premierminister, wie in Russland und Frankreich.

Die Prinzipien der »fiktiven« Teilung der Gewalten, die dem politischen System der USA und im Grunde aller Staaten Lateinamerikas zugrunde liegen, hatte zuerst Montesquieu in seinem »De l’esprit des lois« (Vom Geist der Gesetze) von 1748 niedergeschrieben. Der bezweckte damals allerdings eine Einschränkung der Macht der absoluten Monarchie in Frankreich. Vorgeschlagen wurde ein Kompromiss: König und Feudaladel durften Exekutive bleiben, sollten die Gesetzgebung aber der ökonomisch gewichtigen, politisch jedoch ohnmächtigen Bourgeoisie überlassen.

Die Teilung der Gewalten spiegelte demnach damals einen Klassenkonflikt wider. In der bürgerlichen Gesellschaft verhält sich das anders. Bei formaler Gleichheit aller Staatsbürger ist es die Aufgabe aller Gewalten, die Betriebsweise der Kapitalakkumulation aufrechtzuerhalten. Werden die Ziele eines Staates ehrgeiziger, mag es vorteilhafter sein, wenn ein direkt gewählter Präsident unter Berufung auf den angeblichen Volkswillen gegen die Störer und Blockierer aus dem Parlament regiert. Das ist das Kalkül von Recep Tayyip Erdogan.