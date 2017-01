Dollar Bill Blues

Die Zeiten der Outlaws sind lange vorüber. Gekommen sind die Zeiten der Ölfirmen, der Anwälte und Treuhandfondsmanager Foto: Paramount Pictures

Eine Bankangestellte schlägt die Tür ihres gerade geparkten Wagens zu und zündet sich eine Zigarette an. Sie tut dies vor einer weißen Wand, auf der ein Graffiti zu lesen ist: »3 tours in Iraq but no bailout for people like us«. Irgendjemand scheint mit den politischen Entscheidungen und nicht zuletzt deren Effekt auf die Vermögensverteilung im Lande ganz und gar nicht einverstanden. Dann geht die Bankangestellte (gespielt von der unvermeidlichen Dale Dickey) auf eine weitere weiße Wand zu. Es ist die Fassade einer Kleinfiliale der »Texas Midlands Bank«. Während die Angestellte den morgendlichen Fußweg zu ihrem Arbeitsplatz zurückgelegt hat, ist, fast unmerklich, ein blauer Sportwagen mal eben um den Block gefahren. Kaum ist die Angestellte vor dem Eingang der Bankfiliale angelangt, wird sie von zwei maskierten Gestalten mit Pistole (die, vermutlich, dem blauen Sportwagen entstiegen sind) überfallen.

Es ist der Auftakt eines diskreten Banküberfalls in irgendeinem Kaff in West-Texas. Bis zu diesem Punkt in einer einzigen langen Einstellung mit einer langsamen, einen Halbkreis vollziehenden Kamerafahrt eingefangen.

Es ist eine so elegante wie ökonomische Eröffnungssequenz, die der ursprünglich schottische Regisseur David Mackenzie (»Hallam Foe«, 2007; »Young Adam«, 2003) für seinen Bankräuber-Neo-Western »Hell or High Water« gewählt hat.

Von diesem ersten Überfall fahren die beiden Bankräuber in ihrem blauen Sportwagen direkt zum nächsten. Sie fahren vorbei an Schildern, die Bankrott, Geschäftsschließung und Pfändung verheißen. Sie fahren ebenfalls vorbei an Ölförderungsanlagen und Raffinerien. Sie sind mitten in einer texanischen Gegenwart der ökonomischen Kontraste mit dem »Outlaw«-Mythos der Vergangenheit auf dem Beifahrersitz. Nach den Überfällen sind sie auf dem Weg zu ihrer Familienranch, wo sie auf der Veranda Bier trinken (natürlich das texanische »Lone Star«-Bier mit dem roten Label) und den »Dollar Bill Blues« von Townes Van Zandt hören.

Das alles kann doch wirklich nicht anders sein, als zu schön, um wahr zu sein. Natürlich musste auch ein zugleich distanzierter und mythenbesessener Blick von außen, der eines Briten, daherkommen, um die depressive Kriegs- und Erdölwirtschaftsgegenwart mit den geliebten Westernmythen der Filmvergangenheit kurzzuschließen und das mit einschlägigen (Neo-)Country-Songs zu illustrieren.

So singen die beiden Bankräuber im Auto einen Waylon-Jennings-Song so inbrünstig mit, als wäre er ihnen zusammen mit der Muttermilch geliefert worden. Das ist freilich eine bereits pophistorische Perspektive, die sich da beiläufig eingeschlichen hat, die unvermeidliche »zweite Ordnung«, aber vielleicht ist die »zweite Ordnung« mittlerweile auch nichts anderes als der Maßstab der jeweiligen Seriösität des Filmemachens. Auch ironische Historisierungen dürfen nicht fehlen, wie die eines greisen Cowboys in einem Steakrestaurant, der offenherzig diagnostiziert, dass die Zeiten der Outlaws (Cowboys und Indianer, Räuber und Gendarm) lange vorüber seien. Gekommen hingegen sind die Zeiten der Ölfirmen, der Anwälte und Treuhandfondsmanager. Der Film weiß das alles natürlich. Er sagt und zeigt es einem unablässig. Natürlich nicht ohne grimmigen Galgenhumor.

Bei den beiden Bankräubern handelt es sich um ein ungleiches Brüderpaar, der ältere (Benjamin »Ben« Foster) ist ein vorbestrafter soziopathischer Krimineller, der jüngere ein unschuldiger Verlierer (Chris Pine, bekannt als Kirk aus den letzten »Star Trek«-Filmen, hier ein vorbildlich verletzlich wirkender Schauspieler). Sie berauben Filialen genau der Bank, die sich wegen geplatzter Hypotheken die Familienranch aneignen möchte. Die Beute reicht ungefähr, um die Hypothek zu tilgen, Zinsen und Steuern zu bezahlen und schließlich einen Treuhandfonds ebenfalls bei der besagten Texas Midlands Bank einzurichten.

Ort der Geldwäsche, die aus der Beute (Bargeld) ein legitimes Kleinvermögen macht, ist ein Spielcasino auf einem Indianerreservat. Ein signifikanter Ort, nicht nur wegen der praktischen Gesetzeslücken, sondern auch aus mythologischen Gründen – der Saloon mitsamt seinen Sünden – Huren, Alkohol, Glücksspiel. Bekanntlich handelt der Western von der Gründungsgewalt (des Staates Texas z. B.), vom Genozid an den Indianern, vom Krieg (gegen Mexiko z. B.). Dieses Wissen spielt in den Dialogen und bösen Scherzen des Films immer eine Rolle.

So werden die beiden Brüder von zwei Texas-Rangern gejagt, und der ganze Film wird natürlich auf einen entsprechenden Showdown der beiden Männerpaare hinauslaufen – falls nicht doch eine ganze Kleinstadt plötzlich »gun crazy« wird, was schon mal vorkommt. Der ältere Texas-Ranger (Jeff Bridges) reißt permanent rassistische Witze über Indianer und Mexikaner, gerade weil er kein Rassist ist, sondern ein knorriger Humanist kurz vor der Rente, der alles Vorhandene hinterfragt (sein Job als Polizist). Das Opfer seiner Scherze ist sein Untergebener Alberto (Gil Birmingham), halb Komantsche, halb Mexikaner. Auch er weiß, worum’s geht: »Dieses Land ist meinen Vorfahren vor 150 Jahren geraubt worden. Und nun wird es den Räubern von denen da weggenommen.« Er deutet unmissverständlich auf ein Bankgebäude. »Hell or High Water« (ein Titel, der übrigens auch auf eine Kreditvertragsklausel anspielt: »ungeachtet der jeweiligen Umstände«) ist der beste und klarste US-amerikanische Genrefilm des letzten Jahres … in den letzten Tagen von Obamaland.