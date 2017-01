142 Jahre Haft

Der kurdische Oppositionspolitiker Selahattin Demirtas soll nach dem Willen der türkischen Staatsanwaltschaft zu einer Haftstrafe von bis zu 142 Jahren verurteilt werden. Das berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Der Kovorsitzende der prokurdischen Linkspartei HDP sitzt seit November wegen »Terrorpropaganda« in Haft. Demirtas hatte deshalb nicht an der Rosa-Luxemburg-Konferenz der jungen Welt am vergangenen Sonnabend teilnehmen können. Er übermittelte den Teilnehmern (Foto) eine Grußbotschaft: »Wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht.« (AFP/jW)