May will »harten Brexit«

Traum vom guten, alten Empire: Theresa May am Dienstag in London Foto: POOL New/Reuters

Die britische Premierministerin Theresa May will Großbritannien im Rahmen des »Brexit« auch aus dem europäischen Binnenmarkt und der Zollunion hinausführen. Ihr Land wolle keine Teilmitgliedschaft in der EU oder »irgendwas, das uns halb drinnen, halb draußen lässt«. »Wir streben nicht danach, an Häppchen der Mitgliedschaft festzuhalten, wenn wir gehen«, sagte May in einer Grundsatzrede am Dienstag in London. Sie wolle statt dessen einen umfassenden Freihandelsvertrag mit der Europäischen Union schließen.

Über das abschließende »Brexit«-Abkommen will May das Parlament in London abstimmen lassen. Der finale Austrittsvertrag »wird beiden Häusern des Parlaments zur Abstimmung vorgelegt, bevor er in Kraft tritt«, so die Regierungschefin. Damit ist erst im Frühjahr 2019 zu rechnen, nach einer zweijährigen Verhandlungsphase. Sie warnte die EU jedoch vor Sanktionen. Ein »bestrafender ›Brexit‹-Deal« wäre ein »katastrophaler Akt der Selbstverletzung«, sagte May. »Kein Abkommen« sei »besser als ein schlechtes Abkommen für Großbritannien«. Zugleich warb sie um enge Beziehungen mit der EU. Es sei im Interesse Großbritanniens, dass die EU erfolgreich sei. Das Votum der Briten sei keine Ablehnung der gemeinsamen Werte gewesen. London werde weiterhin ein verlässlicher Partner, Verbündeter und enger Freund sein: »Wir wollen eure Waren kaufen und euch unsere verkaufen und mit euch so frei wie möglich handeln.«

Wie die BBC berichtete, werteten schottische Politiker die Ankündigungen der Premierministerin kritisch. Sie forderten, dass ihr Land Mitglied der EU bzw. des Binnenmarktes bleiben dürfe. May erklärte, diese Vorschläge würden im Rahmen der Verhandlungen erörtert.

Die Premierministerin stand seit Monaten unter Druck, eine Strategie für die anstehenden Verhandlungen vorzulegen. Sie präsentierte nun einen Zwölfpunkteplan, der unter anderem eine harte Linie in Sachen Einwanderung von EU-Bürgern vorsieht. Sie sollen in Zukunft nicht wie bisher ohne weiteres in Großbritannien leben und arbeiten dürfen. Auch dem Europäischen Gerichtshof will sich London nicht länger unterwerfen. (dpa/AFP/jW)