Währungsfonds setzt auf Optimismus

Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht trotz Unsicherheiten über die Politik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump Chancen für eine wachsende Weltwirtschaft. Im Kern gehe man davon aus, dass die globale Konjunktur in diesem Jahr um 3,4 Prozent und im nächsten Jahr auf 3,6 Prozent zulegt, nach 3,1 Prozent Wachstum 2016, teilte die Finanzorganisation am Montag mit und bekräftigte ihre Herbstprognose. Chefvolkswirt Maurice Obstfeld räumte allerdings ein: »Die Unsicherheit hat zugenommen«.

Unklar sei, wie Trumps Politik aussehen werde. Sie beinhalte Chancen, aber auch große Risiken, etwa für die Entwicklungen des Handels, der Leitwährung Dollar und der Schulden. Für wahrscheinlich hält der Fonds eine stärkere Ausgabenpolitik, die die Konjunktur in den USA etwas verbessert. Zudem dürfte die US-Notenbank ihre Abkehr von der lockeren Geldpolitik beschleunigen. Es gebe die Chance, dass Trumps Politik für einen Wachstumsschub ohne steigende Verbraucherpreise sorge, was den Zinsanstieg verlangsamen könnte. Denkbar sei aber auch, dass seine Politik in der Wirtschaft an Kapazitätsgrenzen stoße, so die Inflation anheize und damit kräftige Zinserhöhungen auslöse. Das wiederum könnte den US-Staatshaushalt tiefer in die roten Zahlen bringen sowie das Leistungsbilanzdefizit und den Dollar nach oben treiben. Damit drohten weltweit größere Ungleichgewichte und eine verschärfte Abschottung von Märkten. Man werde wohl erst im April besser abschätzen können, wohin die Reise mit Trump gehe.

Der IWF erwartet höhere Staatsausgaben und niedrige Steuern in den USA und rechnet deshalb mit kurzfristigen Impulsen für die dortige Konjunktur. Der Fonds erwartet deshalb, dass die US-Wirtschaft in diesem Jahr um 2,3 Prozent und im kommenden Jahr um 2,5 Prozent wachsen wird. China dürfte demnach 2017 mit 6,5 Prozent um 0,3 Punkte stärker zulegen als im Oktober vorausgesagt. Für 2018 bekräftigte der Fonds seine Prognose von plus 6,0 Prozent. Insgesamt laufe es in den Industrieländern wieder etwas besser.

Als Risiko und Unsicherheit in der Weltwirtschaft gilt aber nicht nur der neue US-Präsident. Generell sieht der Fonds in den USA und in Europa auch eine wachsende Ablehnung des freien Welthandels, von Zuwanderung und internationalem Engagement. Daneben zeigt Obstfeld sich besorgt über die hohe private und öffentliche Verschuldung in vielen Teilen der Welt. Auf die Stimmung in der EU drückt nach seinen Worten neben dem schwachen Wachstum und den bevorstehenden Wahlen in vielen wichtigen EU-Ländern auch die unklare Situation im Zusammenhang mit dem angekündigten EU-Austritt der Briten. (Reuters/jW)