Die Tricks der ­Lebensmittelindustrie

Wie gelingt es der Industrie, Lebensmittel mit möglichst wenig Zeit- und Kostenaufwand herzustellen? Und wie sehr leidet dabei die Qualität? Total. Vor allem aber versäumt, wer nicht kocht, was er isst, wesentlich mehr, als sich so einfach nachweisen lässt.

Präsident Donald Trump

Es ist soweit: Am 20. Januar wird Donald Trump seinen Eid als Präsident der USA leisten und ins Weiße Haus einziehen. Viele blicken sorgenvoll in eine Zukunft mit dem merkwürdigen Geschäftsmann. Wer ist dieser politische Neuling? Was hat ihn geprägt? Wer wird die Rechnung bezahlen? Im Wahlkampf hat er vor allem mit rassistischen und frauenfeindlichen Äußerungen, Unterstützung der Waffenlobby und ultraliberalen Forderungen auf sich aufmerksam gemacht und mit solcher »Political Incorrectness« viele Wähler in den USA von sich überzeugen können – allerdings nicht die Mehrheit.

Broken Land

Überwachungskameras, die vom Fernsehsessel aus kontrolliert werden, Pistolen im Nachttisch, Wachhunde und abendliche Patrouillen mit Flutlicht und gezückter Waffe im eigenen Garten. Das ist der Alltag, der »Way of life«, einiger US-Amerikaner, die am Grenzzaun leben, der die USA und Mexiko trennt. Wie die Anwohner mit der Situation umgehen, ist so unterschiedlich wie die Menschen selbst: Neben denen, die sich verbarrikadieren, sogar teils schwer bewaffnet auf Illegalenjagd gehen, gibt es auch die, die den »Grenzkrieg«, wie sie ihn nennen, ablehnen. Auf die müssen wir setzen, global. CH 2014.

Tödliche Exporte

Eine mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Dokumentation aus dem Jahr 2015 über die wahre Geschichte eines Mannes, der beim größten europäischen Kleinwaffenhersteller aussteigt und zwischen die Fronten gerät. Alle wissen: Waffen werden verkauft, um eingesetzt zu werden – eingesetzt, um Menschen zu töten. Autor Daniel Harrich hat in Mexiko und in Deutschland recherchiert. Es gelang ihm, an Dokumente aus dem mexikanischen Verteidigungsministerium, E-Mails zwischen Heckler & Koch und den Behörden und firmeninterne Korrespondenz zu kommen sowie an originales Fotomaterial und Videos von Präsentationen des Sturmgewehrs G36 in Mexiko. Eindrucksvoll belegt die Dokumentation, wie die deutsche Rüstungsexportkontrolle komplett versagte.

