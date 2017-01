Nachschlag: Bemüht

Scheitert bei dem Versuch, das Thema Rechtspopulismus und Rassismus angemessen anzupacken: Der Kölner Tatort Foto: WDR/Thomas Kost

Die ARD-Sonntagskrimis sind immer auch ein Spiegel gesellschaftlicher Debatten. Warum sollte der Kölner »Tatort« also nicht die mittlerweile sprichwörtliche Silvesternacht thematisieren? Die Story: Ein Ladenbesitzer wird von einem »Flüchtling« in seiner Zoohandlung überfallen. Es kommt zu einer Schießerei, wobei der herbeigeeilte Sohn, Mitglied der Bürgerwehr »Wacht am Rhein«, die sich zur Abwehr von »Ausländerkriminalität« zusammengefunden hat, getötet wird. Und schon sind Max Ballauf und Freddy Schenk mitten drin im rassistischen Sumpf. Denn eins scheint klar, und so funktioniert zunächst auch die Zuschauerlenkung: Der »Flüchtling« war der Täter. Das stellt sich am Ende als falsch heraus. Bis dahin aber ist es ein weiter und langweiliger Weg durch eine viel zu vollgestopfte Handlung, in der der Drehbuchautor offenbar alle Aspekte unterbringen wollte. Ein bemühter Versuch, sich dem sogenannten Rechtspopulismus und dem grassierenden Rassismus zu nähern, der leider misslingt. (row)