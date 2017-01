Ein »Nein!« aus 50 Kinderkehlen

Singt in gewaltigen Akkorden das Licht herbei: Chor der Hamburgischen Staatsoper bei der »Arche«-Uraufführung Foto: Christian Charisius/dpa

Von den drei Eröffnungsabenden der Hamburger Elbphilharmonie war der erste spektakulär durch die anwesende Prominenz. Die »Staatsspitze« war ebenso vertreten wie die Chefs der Konzerne, denen als Sponsoren und Stiftern in Reden und an Wänden ausgiebig gehuldigt wurde. Vom größten Geldgeber des Konzerthauses, der Bevölkerung, war weniger die Rede. Generalintendant Christoph Lieben-Seutter hatte immerhin erreicht, dass sich 500 Normalsterbliche als glückliche Gewinner einer Ticketverlosung im Promi-Gewusel verloren. Das war’s dann aber auch schon mit der vielbeschworenen »Offenheit« des neuen Hauses. Der Hausherr will sie. Die Vorgeschichte zeigt: Seine Möglichkeiten sind eher auf die künstlerische Ausgestaltung begrenzt. Und so scheint der über alle Misshelligkeiten hinaus wunderschöne Bau vorerst sperrangelweit offen mehr nach Blankenese und Pöseldorf hin.

Der erste Abend war die gelungene Probe auf die Akustik. Aber Thomas Hengelbrock, als Chef des NDR-Elbphilharmonie-Orchesters eine Art Platzhirsch und der musikalische Gestalter des Premierenabends, bringt Hamburg statt des erhofften frischen Winds wohl leider nur eine am Ende recht steife Brise. Vorn und hinten Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Wagner. In der Mitte die leicht mit Renaissance durchmischte Moderne. Alles fast wie gehabt und nicht mal besonders gut aufeinander abgestimmt. Da war Georg Friedrich Haas’ mikrotonales »Release«, Uraufführung am zweiten Abend, aufregender. »Release« ist dem auf eigene Art faszinierenden kleinen Saal und dessen Residenzorchester Ensemble Resonanz auf den Leib komponiert; es wirkte auf streckenweise bedrohlich aktuelle Weise mitreißend.

Für mich der absolute Höhepunkt: Die Uraufführung von Jörg Widmanns »Die Arche« am dritten Abend im großen Saal, für den das Werk geschrieben wurde. Die Riesenbühne randvoll. Zwei Klaviere, Harfe, Schlagwerkbatterie, Kontrabassposaunen, ein gigantischer Chor, eine grandiose Orgel. Dirigent Kent Nagano kann Masse. Er fand den richtigen Puls für das in jeder Hinsicht groß angelegte Werk. Wie bei Oratorien üblich: zwischen den Musiken Erzählung. Das führt ein, orientiert. Zwei Kinder, Sinnbild der Unschuld und der Zukunft, sprechen eindrücklich den aufgefrischten Bibel-Märchentext von Genesis und Sintflut. Die Musik dazu beginnt im Dunkeln. Instrumentalgeräusche à la Lachenmann. Es wächst. Man ahnt das Wasser, die Erde, wähnt Haydns »Schöpfung« im Anflug. Der Chor singt in gewaltigen Akkorden das Licht herbei.

Fanden sich in der Musik gleich Anklänge an Tonfälle, Stilarten, Figuren aus allen Ecken der musikalischen Weltliteratur, beginnt nun eine Art unendliches Ratespiel in einer sich entfaltenden Suada von Beinahezitaten, Paraphrasen, oft hart am Rand der Parodie, aber nie präraffaelitisch flach. Widmann verbindet, leitet über, flicht unaufdringlich Eigenes ein. Er bedient sich im großen Fundus der Musikgeschichte, lässt Spätromantik hören, den Mond aufgehen, einen protestantischen Choral, Turbachöre, ein Arioso wie von Alban Berg oder Gustav Mahler, zauberhaft schöne Melodien, herrlich instrumentiert und gespielt von einer riesenhaften Schar sichtlich angefasster und engagierter Musiker.

Ein nicht abreißender Spannungsbogen, moderiert erst von den Kindern, dann von Bariton Thomas E. Bauer und der Sopranistin Marlis Petersen, die, mal burlesk, mal tragisch, mal klavierbegleitet als Schubert-Lied, mal als Schunkelwalzer, singend das Thema Liebe durchspielen. Im vierten Teil machen Chor und Orchester im »Dies irae« (Tag des Zorns) Ernst und sind plötzlich in der Originalpartitur der Beethovenschen Chorphantasie, einer Apotheose des Jubels. Wie kommt Widmann aus der Nummer wieder raus? fragt man sich, er kann nicht mit Beethoven aufhören! Da laufen oben auf der Ebene des Chors die Kinder des Alsterspatzenchors in den Saal und skandieren, nur rhythmisch begleitet, Slam Poetry, Worte wie »Syria«, »Apple«, »Schuldenschnitt«, es funktioniert.

Auf die Zeile »In God we trust« folgt ein entschiedenes »Nein!« aus 50 Kinderkehlen. Unfassbar, dass in hundert Minuten neuer Musik keine Sekunde Langeweile aufkommt, nur Genuss im Finden und Staunen. Musik der Avantgarde, auf geniale Art zugänglich. Sie bewegt abschließend 2.000 Menschen im »Dona nobis pacem«, der uralten Bitte aller Oratorien um Frieden in der Welt. Alle spüren, um was es da geht. Wie wichtig Musik auf einmal ist. Es fließen Tränen. Langes Schweigen am Ende. Dann Jubel. Jörg Widmann, Kent Nagano, Christoph Lieben-Seutter weihten an diesem Abend die Elbphilharmonie einem Geist, den man ihr künftig noch und noch wünscht. Mir hat es den Schlaf geraubt.