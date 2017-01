Linke Neukölln fordert außerordentlichen Parteitag

In einer Pressemitteilung vom Montag äußerte sich der Berliner Bezirksverband Neukölln von Die Linke zum Rücktritt Andrej Holms:

»Wir bedauern den Rücktritt von Andrej Holm«, erklären die Sprecher des Bezirksverbands Die Linke Neukölln, Lucia Schnell und Moritz Wittler. »Mit seiner Berufung als für Bau- und Wohnungspolitik zuständigen Staatssekretär hatte Die Linke deutlich gemacht, dass wir einen grundlegenden Wechsel in der Wohnungspolitik durchsetzen wollen, auch gegen die Profitinteressen der Immobilienwirtschaft. Mit der Rücktrittsforderung gegen Andrej Holm haben sich Michael Müller (SPD) und Ramona Pop (Grüne) zu Handlangern der Immobilienwirtschaft gemacht.«

Das Vorgehen der SPD und der Fehlstart der Koalition erfordere eine Diskussion innerhalb des Landesverbands Die Linke Berlin über den zukünftigen Kurs. »Wir erwarten deshalb, dass der Landesvorstand bei seiner Beratung am morgigen Dienstag einen außerordentlichen Parteitag einberuft«, unterstreichen Schnell und Wittler. Die Linke müsse weiterhin, auch außerparlamentarisch, konsequent mit Mieterinitiativen und Engagierten für einen Richtungswechsel in der Mietenpolitik in Berlin kämpfen.

Zum Bundestagswahljahr 2017 forderte der Deutsche Gewerkschaftsbund die Parteien am Montag auf, einen Politikwechsel hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit einzuläuten:

»Dieses Jahr wird sich die politische Zukunft Europas entscheiden, mit den Wahlen in unseren Nachbarländern und mit der Bundestagswahl«, sagte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann. »Wer den Trend zu radikalen Positionen und zu Rechtspopulisten brechen will, darf nicht Grenzen hochziehen, sondern muss für einen grundlegenden Politikwechsel bereit sein und mehr für die Menschen tun, mehr für soziale Gerechtigkeit und mehr für soziale Sicherheit im Privat- und Berufsleben. Der Weg dorthin führt über eine Politik, die sich glaubhaft und klar zum Ziel sozialer Gerechtigkeit bekennt, die Beteiligungsansprüche der Menschen ernst nimmt, Diskriminierung keine Chance gibt und die Demokratie in Deutschland und in Europa stärkt und ausbaut – vor allem in den Betrieben.«

Der DGB-Vorsitzende forderte »robuste Rechte, sichere Arbeitsplätze, eine anständige Rente nach langer, oft harter Arbeit« für die Beschäftigten sowie »eine Finanzpolitik, die in die Zukunft investiert«. Teil der Architektur für mehr soziale Gerechtigkeit sei eine bessere Tarifbindung und mehr Mitbestimmung: »Mitbestimmung endet nicht am Werkstor – angesichts von immer mehr Flexibilität und Entscheidungsspielräumen brauchen wir mehr Mitbestimmung, mehr Demokratie in den Betrieben«. Niemand werde die Globalisierung oder die Digitalisierung aufhalten, sagte der DGB-Vorsitzende. »In Zeiten zunehmender Verunsicherung muss Politik den Menschen verlässliche und sichere Perspektiven bieten.«

Hoffmann unterstrich: »Mit mehr als sechs Millionen Mitgliedern sind die Gewerkschaften das größte politische Netzwerk dieser Republik. Dies werden wir nutzen, um unseren Forderungen im Wahlkampf Nachdruck zu verleihen.«

Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack forderte die Koalition dazu auf, ihre gleichstellungspolitischen Vorhaben umzusetzen. »Teile der CDU und die Arbeitgeberverbände blockieren Fortschritte in der Gleichstellungspolitik, wo es nur geht«, sagte Hannack.