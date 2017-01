Mann mit Perspektive des Tages: Kummerklaus

Bereit, sich jeden Tag mindestens einmal für Die Linke zu entschuldigen: Kultursenator Klaus Lederer Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Andrej Holm, der Vielgescholtene, hat der Partei Die Linke, deren Mitglied er nicht ist und die ihn ohne Not wie ein Relikt aus längst vergangenen Wahlkampfzeiten fallengelassen hat, am Montag einen letzten selbstlosen Dienst erwiesen. Er trat als Staatssekretär zurück und ersparte so Senatorin Lompscher die vom Bürgermeister Müller verlangte Entlassung.

Holm, der sich seinem Staat, der DDR, zur Verfügung gestellt hatte, ist zwar auch Opfer des – 25 Jahre nach Ende des ostdeutschen Sozialismusungebrochenen – Antikommunismus. Andererseits haben die Wunschpartner der Linken auf Bundesebene, SPD und Grüne, an seinem Fall klargemacht, wo und wie sie einander begegnen wollen: im Kriechgang. Nicht nur Holms kurze Episode beim MfS-Wachregiment im jungen Alter von 17 Jahren, sondern sein Wirken als Kritiker der asozia­len Kahlschlagspolitik auf dem Berliner Immobilienmarkt hat den Zorn des Springer-Verlages und der Westberliner SPD geweckt. Schon in der früheren »rot-roten« Berliner Koalition gab sich die PDS dazu her, Zehntausende kommunale Wohnungen zu verramschen.

Für Holm ist die Sache nicht vorbei, mittlerweile geht es um alles: Am Mittwoch will die Humboldt-Universität verkünden, ob auch sie das Beschäftigungsverhältnis mit ihm beenden wird. Sein Einsatz für Die Linke endet für Holm vor einem Scherbenhaufen.

Ein anderer schaut nicht auf, sondern von einem solchen Haufen herunter und genießt die tolle Aussicht. Klaus Lederer, der Linke-Kultursenator, wusste laut Bild von der Entlassung »seit Donnerstag, seit Freitag lag intern Müllers Entlassungserklärung den Koalitionspartnern schriftlich vor«.

Auf den Kummerklaus kann man eben zählen, finden Bürgermeister Müller und Friede Springer. Der hält dicht, der muckt nicht. Mit solchem Personal kann es was werden mit »Rot-Rot-Grün« im Bund. Nur rot ist da nix mehr.