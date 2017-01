»Ein erfolgreicher Herrschaftsmechanismus«

Das T-Shirt mit diesem Slogan könnten etliche Leiharbeiter tragen. Auf diesem Bild handelt es sich aber um keine Leiharbeiterin Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Wie sind »Tarifvorbehalte« einzuschätzen? Über die Frage möchte ich mit Ihnen sprechen. Unter »Tarifvorbehalten« werden Passagen in Gesetzestexten verstanden, die es ermöglichen, eigentlich bestehende Regelungen durch einen Tarifvertrag zu umgehen. Derzeit wird das Thema vor allem in Bezug auf Leiharbeiter diskutiert. Bevor wir dazu kommen, würde ich von Ihnen gern wissen, welche Geschichte die »Tarifvorbehalte« bereits haben.

Solche Vorschriften gibt es im Prinzip schon lange. Zum Beispiel sind die Kündigungsfristen, wie sie im Paragraph 622 des Bürgerlichen Gesetzbuchs festgelegt sind, tarifdispositiv, das heißt durch Tarifvertrag abdingbar. Sie lassen verkürzen, aus vier Wochen kann ein Tarifvertrag drei Tage machen. Ausgebaut wurden die Tarifvorbehalte bei der Novellierung des Arbeitszeitgesetzes in den 90er Jahren. Damals wurde etwa die Möglichkeit eingeführt, auf diesem Weg die 48-Stunden-Woche zu überschreiten, wenn in die Tätigkeit in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst fallen. Insbesondere für Ärzte ist das von großer Bedeutung.

Bei den Tarifvorbehalten delegiert die Politik Aufgaben an die Tarifparteien. Oft müssen die Gewerkschaften dann Konzessionen auf anderen Gebieten machen, um wenigstens das bisher im Gesetz festgelegte Niveau zu halten. Manchmal gelingt ihnen auch das nicht; dann schlicht kommen Verschlechterungen.

Womit wir bei den Leiharbeitern und -arbeiterinnen wären. Laut Arbeitnehmerüberlassungsgesetz steht ihnen derselbe Lohn zu wie der Stammbelegschaft des Betriebs, in den sie geschickt werden. Allerdings lässt sich auch hier anderes per Tarifvertrag vereinbaren. Wie relevant ist dieser Tarifvorbehalt?

Der Tarifvorbehalt im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz hat einen besonderen Stellenwert. Er ermöglicht es vom Grundsatz »Gleicher Lohn für gleiche Arbeit« abzuweichen, überlicherweise als »Equal Pay« bezeichnet. Auch die Gleichbehandlung bei den sonstigen Arbeitsbedingungen kann von den Tarifparteien wegverhandelt werden.

Dieser Tarifvorbehalt wurde 2003 im Zuge von Hartz I eingeführt. Die Verleiher sahen darin eine Chance. Einer ihrer Verbände setzte sich mit einer sogenannten christlichen Gewerkschaft zusammen und schloss einen Tarifvertrag. Besonders schön war der nicht.

Die DGB-Gewerkschaften haben das als Signal empfunden, auch in diesem Bereich in das Tarifgeschäft einsteigen zu müssen. Dabei hatten sie damals praktisch keine Mitglieder in diesem Bereich. Trotzdem wurde eine Tarifgemeinschaft aller DGB-Gewerkschaften gegründet, die einen Vertrag in der Branche abschloss. Der ist ein wenig besser als jener der christlichen Gewerkschaften. Doch der Lohnabstand von etwa 30 Prozent der Leiharbeiter zu den Stammbeschäftigten wurde so weiter zementiert.

Gäbe es keinen Tarifvertrag, dann würde der Leiharbeiter, der in die Fabrik geschickt wird, dasselbe erhalten wie die regulären Kollegen dort?

Genauso ist es. Während eines Einsatzes müsste ein Leiharbeiter denselben Lohn und dieselben wesentlichen Arbeitsbedingungen wie vergleichbare Stammbeschäftigte erhalten. Nicht geregelt wäre allerdings die Vergütung in der Zeit, wo er nicht eingesetzt wird. Hier müsste jedenfalls Mindestlohn gezahlt werden.

Meines Erachtens war es ein verheerender Fehler der Gewerkschaften, einen Leiharbeitstarife abzuschließen. Statt die christlichen Verbände abzulösen, hätte man bestreiten können, dass sie in diesem Bereich überhaupt als Gewerkschaften auftreten können. Genau das ist später auch vom Bundesarbeitsgericht so entschieden worden.

Man hätte von Anfang an gute Chancen gehabt, die ganzen Tarifverträge der »Christen« für unwirksam erklären zu lassen. Später hat das Bundesarbeitsgericht genau in diesem Sinne entschieden. Die Tarifverträge wären hinfällig gewesen – für die Arbeitgeber ein Flop. Und im Betrieb hätten Equal Pay und Equal Treatment gegolten. Die Leiharbeit wäre wirtschaftlich uninteressant geworden. Die Arbeitgeber hätten sie dann nur noch benutzt, um plötzlich auftauchende Lücken zu schließen.

Können Sie zusammenfassen, welche Auswirkungen die »Tarifvorbehalte« bisher auf die Tarifverträge gehabt haben?

Im Grunde genommen werden die Tarifverträge hier in ihr Gegenteil verkehrt. Es gibt den Grundsatz: »Tarifverträge schützen, Tarifverträge nützen.« Doch hier werden Abkommen geschlossen, die nicht nützen und nicht schützen, sondern die Lage der abhängig Beschäftigten verschlechtern.

Hat der Deutsche Gewerkschaftsbund also gegen die Schaffung dieser Ausnahmeregelungen protestiert?

Die Änderungen am Arbeitnehmerüberlassungsgesetz wurden nicht gerade enthusiastisch begrüßt. Die Gewerkschaften sahen bereits, was auf sie zukam. Aber letztlich wurde dieser Tarifvorbehalt mehr oder weniger akzeptiert. Einen entschiedenen Protest – etwa die Erklärung, dass er völlig inakzeptabel ist – gab es nicht. So war es bei der gesamten Hartz-Gesetzgebung. Zwar bezog man Stellung, unterstützte auch Demonstrationen – aber wirklichen Ärger wollte man dem damaligen SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder nicht machen. Zumal in der Hartz-Komission auch ein Vertreterin von ver.di saß.

Die Gewerkschaften unterstützten vermutlich die Bestrebungen der Regierung, die Lohnkosten in Deutschland zu reduzieren. Vom Kabinett wurde das raffiniert vorangetrieben. Mit den Leiharbeitnehmern wurde zunächst nur eine Gruppe herausgenommen, die dann aber deutlich weniger Lohn erhalten sollte als die anderen Beschäftigten. Beschlossen wurde damals ja auch, dass der Einsatz von Leiharbeitern unbefristet zulässig ist. So wird Druck auf sehr viele Beschäftigte ausgeübt. Sie müssen fürchten, ersetzt zu werden. Die Gewerkschaften sehen sich dann oft gezwungen, in den Tarifrunden sehr bescheidenen Abschlüssen zuzustimmen. Es handelt sich hier um einen sehr erfolgreichen Herrschaftsmechanismus.

Aber gibt es für die Leiharbeiter eine Möglichkeit, dem »Tarifvorbehalt« zu entkommen? Rein formal gilt ein Tarifvertrag nur für jene Beschäftigten, die Mitglied der Gewerkschaft sind, die ihn ausgehandelt hat. Könnte also ein Zeitarbeiter erklären, dass er keiner Gewerkschaft angehört und der Tarifvertrag für ihn nicht gilt? Der »Tarifvorbehalt« würde dann nicht greifen, für gleiche Arbeit müsste gleicher Lohn gezahlt werden.

Es ist allgemeine Praxis, dass in den Arbeitsverträgen der Leiharbeitnehmer auf Tarifverträge verwiesen wird. Theoretisch könnte der Einzelne sagen: Ich unterschreibe den Arbeitsvertrag nicht, wenn diese Klausel drin bleibt. Doch wer so etwas wirklich sagen würde, bekäme eben keine Stelle. Der einzelne Leiharbeitnehmer hat keine Verhandlungsmacht. Er muss den Verweis auf Tarifverträge akzeptieren.

Ist dennoch ein solcher Fall bereits vor Gericht gelandet?

Vor Gericht lässt sich da nicht viel durchkämpfen, schließlich besteht kein Anspruch darauf, eingestellt zu werden. Es gab einen einzigen Fall, wo die Dinge anders gelagert waren. Eine Leiharbeiterin hatte einen Arbeitsvertrag, der noch aus der Zeit vor der Einführung der Equal-Pay-Bestimmungen und des Tarifvorbehalts stammte. Ihr Arbeitgeber hatte vergessen, den Arbeitsvertrag durch eine Verweisungsklausel zu ergänzen und damit auf den Tarifvertrag hinzuweisen. Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass sie gemäß dem Gesetz Anspruch auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit hat.

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles, SPD, hat in den vergangenen Monaten mehrfach erklärt, weitere Themen in die Hand der Tarifparteien übergeben zu wollen. So sollen etwa flexible Regelungen bei Ruhezeiten getroffen werden können, die bislang gesetzlich fixiert sind. Sehen Sie auch das eher als Gefahr oder steckt darin eine Chance für die Gewerkschaften?

Ich sehe nicht, dass die Gewerkschaften auf diesem Wege bessere Arbeitsbedingungen erreichen könnten. Eine solche Erweiterung tariflicher Möglichkeiten stellt in Wahrheit eine Belastung dar. Die Arbeitgeber werden Druck ausüben, weil sie mehr Flexibilität erreichen wollen. Um diesen Druck abzuwehren, braucht man gewerkschaftliche Kraft. Fehlt sie, bleibt nur der Weg zu immer schlechteren Tarifverträgen.