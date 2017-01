Video nicht verfügbar

»Ohne Worte, wie er das schafft« – Uwe Gensheimer und der ungarische Keeper Roland Mikler Foto: Marijan Murat/dpa-Bildfunk

Bei der Handball-WM in Frankreich könnte es am Freitag zwischen Kroatien und Europameister Deutschland zum Duell um den Gruppensieg kommen. Polen droht das Vorrundenaus. Während die Kroaten sich in Gruppe C nach einem 28:23 gegen Saudi-Arabien zu einem 31:28 gegen Ungarn mühten, haben die polnischen WM-Dritten von 2015 in Gruppe A nach zwei Spielen null Punkte. Zunächst verloren sie 20:22 gegen Norwegen, dann sahen sie gegen die Brasilianer keinen Stich. Nach dem 24:28 steht das Team von Trainer Talant Duschebajew mit dem Rücken zur Wand. Die nächsten Gegner sind Russland, Japan und Topfavorit Frankreich.

Beim deutschen Auftaktsieg gegen Ungarn (27:23) wurden zwei Heldengeschichten geschrieben. Zum einen hielt Silvio Heinevetter dermaßen überragend, dass sein berühmterer Kollege Andreas Wolff 60 Minuten lang auf der Bank versauerte. Zum anderen kehrte Kapitän Uwe Gensheimer kurzfristig ins Team zurück – und wie! Aufgrund des unerwarteten Todes seines Vaters war Gensheimer keine 24 Stunden vor dem Anpfiff angereist. Auf dem Parkett scharte der Linksaußen die Mannschaft um sich, und forderte in einer emotionalen Ansprache, »dass man ganz normal mit ihm umgeht«, wie Rückraumspieler Julius Kühn später berichtete. Er habe auf dem Spielfeld angesichts der Wahnsinnsleistung des Kapitäns eine »Gänsehaut« bekommen, ergänzte Kühn.

Gensheimer, der bei Paris St. Germain unter Vertrag steht, bewies bei acht verwandelten Siebenmetern Nervenstärke und traf immer dann, wenn es eng zu werden drohte. »Einfach ohne Worte, wie er das schafft«, meinte der scheidende Bundestrainer Dagur Sigurdsson nach dem imponierenden 13-Tore-Auftritt des Kapitäns, der im Laufe des Turniers noch zur Beerdigung seines Vaters nach Deutschland fahren wird.

Nach dem Auftakt ist nicht auszuschließen, dass der gebürtige Mannheimer die WM zu seinem Turnier werden lässt. Beim EM-Triumph von Polen fehlte er wegen einer Fußverletzung. Und auch wenn er in diesen Tagen die Abgeschiedenheit des Hotelzimmers bevorzugt und in Gedanken oft bei seiner Familie ist – der »Mann mit dem Gummiarm«, wie Gensheimer aufgrund seines schier unerschöpflichen Wurfrepertoires genannt wird, brennt für eine Teilnahme am Finale in seiner Wahlheimat Paris.

»Viele Spieler wären nicht einmal zu so einem Turnier angereist«, meinte Spielmacher Steffen Fäth, der einräumte, vom Trauerfall »auch sehr mitgenommen« zu sein. Gensheimer hatte seine Anreise damit begründet, dass sein Vater das »so gewollt« hätte.

Für Unmut unter Fans und Spielern sorgte der vorübergehende Ausfall des Internetstreams vom WM-Auftakt. Verwandte hätten geklagt, dass sie »die ersten 20 Minuten gar nicht richtig sehen konnten«, beschwerte sich Kühn kurz nach dem Abfiff. Mehr als 600.000 Zuschauer verfolgten den Livestream, bejubelten das erste deutsche Tor durch Kai Häfner, guckten dann von der 5. bis zur 23. Spielminute in die Röhre. »Das Video ist nicht verfügbar«, lautete die unerfreuliche Botschaft. Der Sponsor des Streams machte den Rechteinhaber Be in Sports verantwortlich. Der Präsident des Deutschen Handballbundes, Andreas Michelmann, mochte nichts kommen lassen auf den Geldgeber: Ohne ihn »hätten die Zuschauer die ganze WM über einen schwarzen Bildschirm gesehen«, meinte er unwirsch. Be in Sports hatte sich weder mit öffentlich-rechtlichen noch mit privaten TV-Sendern in Deutschland einigen können.

Mit zwei Siegen sind neben dem DHB und Kroatien auch Spanien, Slowenien und Dänemark ins Turnier gestartet. Die Skandinavier gehören nach einem 33:22 gegen Argentinien und einem 35:28 gegen Ägypten zum engeren Favoritenkreis.