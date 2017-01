Nachschlag: Falsche Vereinnahmung

Der US-Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. (Aufnahme vom 8.6.1964) Foto: UPI/dpa-Bildfunk

Im September 1964 besuchte Martin Luther King jr. überraschend Ostberlin. Einen Pass hatte er nicht – den hatten ihm die US-Behörden zuvor abgenommen. Doch den Grenzsoldaten reichte als Ausweis eine Kreditkarte. King durfte passieren, hielt zwei Predigten und diskutierte mit Pfarrern. So erinnernswert dies anlässlich des Reformationsjubiläums sein mag – King zum Gewährsmann der »friedlichen Revolution« zu erklären, wie Pastorin Andrea Schneider die Geschehnisse nennt, die zum Ende der DDR führten, geht beileibe nicht ohne Verdrehungen. Warum hatten die USA versucht, seinen Ausflug hinter den »eisernen Vorhang« zu verhindern? FBI-Chef Hoover sah in King einen der größten Staatsfeinde. Warum war die DDR nicht gegen ihn eingeschritten? Es sei die These gewagt: Wenn der ermordete King wüsste, dass er zum Geburtshelfer einer Welt stilisiert wird, in der auch unter einem schwarzen US-Präsidenten Ungerechtigkeit und Ungleichheit auf die Spitze getrieben werden, würde er sich im Grabe umdrehen. (jt)