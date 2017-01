Massenprotest

Zehntausende Menschen haben am Samstag in der baskischen Stadt Bilbo (spanisch: Bilbao) ihre Solidarität mit den politischen Gefangenen aus der linken Unabhängigkeitsbewegung demonstriert. Auf einem Großtransparent wurde die Forderung »Baskische Gefangene ins Baskenland!« erhoben. Seit langem werden sie in Haftanstalten weit weg von ihrer Heimat untergebracht. Aktivisten, denen vorgeworfen wird, Mitglieder oder Sympathisanten der Unabhängigkeitsorganisation ETA zu sein, sind derzeit in insgesamt 40 Gefängnissen in ganz Spanien eingesperrt. (jW)