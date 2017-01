Gefüllte Tomaten

»Und – was bringt mir das, sexuell gesehen?« lautete ein Spruch in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Man konnte ihn immer und überall anwenden, gerade dann, wenn klar war, dass es einem sexuell gesehen nichts brachte, was ja meistens der Fall war. »Die Ampel ist grün.« – »Und – was bringt mir das, sexuell gesehen?« »Das Essen ist fertig.« – »Und – was bringt mir das, sexuell gesehen?« Beim Film »Loulou« (Frankreich 1980) von Maurice Pialat aber macht der Spruch Sinn. Nelly (Isabelle Huppert) wechselt von ihrem gutsituierten Partner André (Guy Marchand) zum in den Tag rein lebenden Gauner Loulou (Gérard Depardieu), sozial gesehen ein Abstieg, sexuell gesehen bringt es aber die Erfüllung, täglich. Dafür kann sie sich wiederum nicht mit ihm über Literatur unterhalten oder in Ausstellungen gehen, was mit dem Ex sehr gut ging. Egal: »Ich lese Literatur. Ich muss nicht darüber reden«, ist ihr lapidarer Kommentar.

»Der Loulou« glänzt nicht durch literarische Dialoge. Die Leute bewegen sich zwischen Bistros, Diskotheken, Hotelzimmern. Zwischendurch gibt es immer mal wieder Kloppereien. Der Ex und der aktuelle Lover haben Meinungsverschiedenheiten, auch die Frau hat das ein oder andere Mal eine Ohrfeige zu verkraften – nicht vom arbeitslosen Gauner, sondern vom gebildeten Werbeagentur-Betreiber. Mit dem schläft sie, als sie erfährt, dass sie von Loulou schwanger ist. Gefühle soll man nicht unterdrücken. Dennoch handelt es sich hier eindeutig um eine Liebesgeschichte. Durch eingestürzte Betten und das schnörkelloses Spiel der Darsteller schimmert ein starkes Gefühl. Isabelle Huppert und Gerard Dépardieu sehen zudem umwerfend aus. Weshalb die Kamera auch gern auf ihnen verweilt.

In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts aßen die Menschen offensichtlich noch viel Fleisch. Der Ex brät sich zwei Steaks (ohne Beilage). Loulou hätte gern ein Stück Fleisch zum Abendbrot. Bei einem Familienessen im Garten der Vorstadt gibt es Hammelkeule. Nur einmal bringt die Exfreundin von Loulou gefüllte Tomaten von ihrer Oma mit nach Hause.

