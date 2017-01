Wie können Frauen kämpfen?

»Dann zog er einen seiner üblichen Zettel aus der Tasche« – Joris Ivens 1951 im tschechischen Karlovy Vary Foto: picture alliance/CTK

Joris Ivens (1898–1989) war einer der bedeutendsten Dokumentarfilmer des 20. Jahrhunderts. Vergleichsweise wenig ist über sein Schaffen in den Jahren 1947 bis 1956 bekannt, die er zu großen Teilen in der Tschechoslowakei, Polen und der DDR verbrachte. In der DVD-Box »Joris Ivens Weltenfilmer« (2009) fehlen die Werke aus jenen Jahren, in Ivens’ Autobiographie »Die Kamera und ich« (1969) werden sie auf zwei von 200 Seiten abgehandelt. Mit dem Erscheinen des Buchs »Unbekannter Ivens« von Günter Jordan soll diese Lücke geschlossen werden. Die DEFA-Stiftung hat das Manuskript mit einem Stipendium gefördert. Ein Erscheinungstermin steht noch nicht fest. Für die jW hat der Filmhistoriker und Regisseur einige Auszüge eingerichtet und redigiert (Quellen im Originalmanuskript belegt). (jW)

Mit Künstlern wie Brecht, Picasso, Schostakowitsch und Paul Robeson arbeitete Joris Ivens Anfang der 1950er Jahre an dem Film »Lied der Ströme« (1954) über die Lebensumstände der Arbeiter und Bauern an den weltgrößten Flüssen. Gedreht wurde an Wolga, Mississippi, Nil, Ganges, Amazonas und Yangtse. Noch während der Arbeit an »Lied der Ströme« wandte sich die Internationale Demokratische Frauenföderation (IDFF) an Ivens und die DEFA. Mit einem ähnlich weltumspannenden Film wollte diese Ende 1945 in Paris gegründete Dachorganisation antifaschistischer Frauengruppen ihre Sache vorantreiben. Man einigte sich auf fünf Spielfilmepisoden, die in Frankreich, der Sowjetunion, Italien, Brasilien und China gedreht werden sollten. Ursprünglich sollten diese Episoden durch dokumentarische Sequenzen verbunden und verallgemeinert werden. Das aber hätte alle Formen und Normen gesprengt.

Joris Ivens stellte diesen Ansatz bei einer Zusammenkunft der fünf Regisseure im Februar 1954 zur Diskussion. »›Wir sollten zwei Filme machen, ohne zusätzliche Kosten. Den Frauenfilm* und einen Dokumentarfilm über Mütter und Kinder‹, sagte er. Das müsste ein Film werden, der Mütter in der ganzen Welt anspricht«, berichtete Alfons Machalz, Ivens’ Schüler und Assistent, später von diesem Treffen. »Dann zog er einen seiner üblichen Zettel aus der Tasche und las uns die Idee vor: ›Ein Kind wird geboren, überall in der Welt werden Kinder geboren. Unter Mühen und Opfern werden sie großgezogen. Die Mütter bewahren sie vor Unheil und Gefahren und erziehen sie zu ehrlichen, friedliebenden Menschen. Eines Tages kommt der Krieg und nimmt ihnen die Kinder. Vor diesem Schicksal sollten Mütter und Kinder in Zukunft bewahrt werden.‹« Und so beschlossen die Regisseure auf ihrer Zusammenkunft im Februar 1954, dass der dokumentarische Teil zum Frauenfilm ein selbständiger Film werden sollte, der getrennt vom eigentlichen Spielfilm zu zeigen sei.

Ivens’ Idee war so einfach wie groß. Das Thema eint alle Frauen der Welt. »Daraus lässt sich leicht in emotioneller Form (Reaktionen in den Gesichtern usw.) nochmals das Thema Krieg und Frieden entwickeln.« Das Protokoll der Besprechung der Regisseure hielt Hauptelemente des Films fest, die in dessen Gestaltung eingingen: »Der Film beginnt mit dem, was allen Frauen der Welt gemeinsam ist: die Freude der Mutter am Kind. Er geht weiter mit der auf der Welt unterschiedlichen Sorge um das Kind. Z. B. Einschulung des Kindes, wenn es sechs Jahre alt ist. Bewahrung und moralische Erziehung des Kindes, wenn es zwölf Jahre alt ist. Und mit 18 Jahren die Sorge der Mutter, dass ihre Kinder nicht Soldaten werden und in den Krieg ziehen. Dabei zurückgreifen, was Frauen und insbesondere Mütter durch den Krieg leiden (jedoch nur auf emotionellen Episoden aufgebaut, keine Kanonen und Waffen zeigen). (Nur menschliche Elemente.) Freude der Mütter nach der Beendigung des Krieges, die Freude des Wiedersehens (wenn z. B. ein Schiff mit heimkehrenden Soldaten in den Hafen einläuft). Die Trauer der Mütter, wenn ihre Lieben nicht zurückkehren. Folgerung: So darf es nicht mehr sein! Hieraus lässt sich dann der Kampf der Frauen um den Frieden und die organisatorische Kraft der IDFF entwickeln.«

Die Materialsammlung orientierte auf Frauen in der Ausübung ihrer Berufe: »Hausfrauen beim Einkaufen, Ärztinnen, Arbeiterinnen, Weberinnen, Frauen im Parlament, als Minister, Frauen im Streik, Frauen im Sport, in der Kunst. Frauen, die an politischen Aktionen teilnehmen. Frauen aus allen Berufen, wobei die Betonung nicht direkt auf der Arbeiterfrau liegen soll, sondern die ganze Konzeption breiter zu fassen ist. Frauen in wichtigen Situationen ihres Lebens: Kinder werden am 1. Schultag zur Schule gebracht. Hochzeit (evtl. exotisch). Frauen bei einem Begräbnis (Unglücksfall). Frauen leiden und helfen bei Naturkatastrophen (Überschwemmungen oder Erdbeben). Errungenschaften der Frauen in westlichen Ländern: Krankenhäuser, Beratungsstellen für Frauen, Entbindungsheime, Kinderkrippen. Keinen scharfen Gegensatz schaffen zwischen der Sowjetunion und den westlichen Ländern, da auch dort die Frauen schon einiges erreicht haben. Es muss zum Ausdruck kommen, dass eine Frau auch z. B. in Frankreich glücklich sein kann mit ihren Kindern, ihrer Arbeit, ihrem politischen Kampf.«

»Der Film muss menschlich sein, optimistisch und nicht nur an die Vernunft, sondern hauptsächlich an die Gefühle der Zuschauer appellieren« (aus »Mein Kind«) Foto: DEFA-Stiftung

Das Konzept war für damalige Vorstellungen geradezu revolutionär. Eine Gratwanderung zwischen Gefühlsseligkeit und Emotionalität. »Dieser Kurzfilm wird in allen Ländern, in denen es möglich ist, als Ergänzung zum Programm des großen Films laufen. [...] Ein solcher Film darf nicht allzu politisch, nicht allzu theoretisch sein. [...] Der Film muss im Gegenteil so menschlich wie möglich sein, wir werden uns bemühen, sowohl die Gefühle als auch die Vernunft zu bewegen und anzusprechen. Ein solches Sujet passt sich der Schaffung eines Werkes von unbestreitbarer dramatischer Intensität an, was nicht unbedingt der Notwendigkeit widerspricht, klar und deutlich präzise politische Ideen zum Ausdruck zu bringen.«

Bevor Vladimir Pozner, der französische Autor, auf dreieinhalb Seiten einen Plan des Films entwarf, kam er noch einmal auf das Konzept zu sprechen. »Der Film soll zeigen, dass das Schicksal der Frauen nichts Unwandelbares ist. Wir entwickeln die Idee, dass die Frauen ihre Lebensbedingungen verbessern können. Sie sollen es nur wollen und wissen, wie es zu erreichen ist. Dazu wird ein Kampf notwendig sein. Wie können die Frauen kämpfen? In der Weltbewegung der IDFF. Es gibt natürlich verschiedene Aktionsformen. Frauen in Japan handeln nicht genauso wie Frauen in Deutschland. Doch ist es vorteilhaft für beide, wenn sie gegenseitig ihre Aktionen kennenlernen und sich einig fühlen in ihrem Kampf. Der Film muss menschlich sein, optimistisch und muss nicht nur an die Vernunft, sondern hauptsächlich an die Gefühle der Zuschauer appellieren. Wir müssen uns immer dessen bewusst sein, dass wir zu einem Publikum sprechen, das sehr empfindlich ist, sich aber im allgemeinen der politischen Ereignisse weniger bewusst ist als die Männer.«

Auftraggeber IDFF und DEFA-Studio signalisierten Zustimmung. Ivens musste für die Vorbereitung seines Spielfilmprojekts »Till Ulenspiegel« nach Paris und beauftragte Pozner und Machalz mit der Fortführung der Arbeit am Film. Zur Verfügung stand Restmaterial von »Lied der Ströme«. Sich darauf zu beschränken, schien nicht ratsam, wurden doch spezifische Aufnahmen von Frauen mit Kindern gebraucht. Also ging die Materialsuche los. Machalz suchte in den Filmarchiven volksdemokratischer Länder, Pozner tat das gleiche in Paris. Und dann kam es, wie es kommen musste. Machalz: »Ivens reiste ab, das Material traf ein, Pozner kam aus Paris, und schon begann der Ärger. Ich hatte das Material nach ganz bestimmten Vorstellungen ausgewählt, auch musikalischen. Volodja Pozner sah es unvoreingenommen und hatte andere. Über viele Passagen wurden wir uns schnell einig, bei anderen dauerte es manchmal Tage, ehe wir zu einer Übereinstimmung gelangten. Unsere alte, von uns sehr verehrte Schnittmeisterin Ella Ensink sagte hin und wieder: ›Im Kapitalismus könntet ihr euch das nicht leisten.‹ Und so handelten wir dann, wenn es mal klemmte, nach dem Prinzip: Wie würde Joris jetzt entscheiden? Und da er nicht zu befragen war, orientierten wir uns an Beispielen, die er uns in seinen Filmen hinterlassen hatte. Wenn auch das nicht half, fuhren wir raus zum Drehen; denn natürlich fehlten uns bestimmte Anschlüsse. Unter anderem brauchten wir verschiedene Großaufnahmen von Frauen oder das Gesicht einer Frau während der Geburt, ein Kind, das ›Mama‹ sagt, einen Schulhof, einen Heimkehrer, der nach dem Krieg über Trümmer klettert und vieles andere. Diese Unterbrechungen waren ungeheuer wichtig für unsere Zusammenarbeit. Wir stritten uns ja nicht aus kleinkarierter Prinzipienhascherei, sondern weil jeder um die beste Lösung für eine gute Sache rang, die Joris uns anvertraut hatte.«

Allmählich füllten sich die Regale nach den Komplexen Blüten, Geburt, Entbindungsheim, Säuglinge, Kindergarten, erste Schritte, Schule, Familienleben, Gesundheitsfürsorge, Ferien, Frauenarbeit, Kinder in den Kolonien, Leben in Kolonialländern, kranke Kinder, Elend, Krieg, Katastrophen, Lehrlinge, Studenten, Lebensfreude der Jugend, glückliche Mütter.

In der deutschen Fassung sprach Helene Weigel. »Mütter, wir wollen nicht, dass unsere Söhne einander töten. Es genügt nicht, unsere Kinder zu lieben. Wir müssen sie gegen den Krieg schützen. Leisten wir einen Eid, einig zu bleiben. Gegen den Krieg reichen wir uns zu Millionen auf der ganzen Erde die Hände. In den Armen der Mütter ruht der Frieden, verwundbar wie ein Neugeborenes, unzerstörbar wie die Liebe der Mutter.« Die Sprachaufnahme mit Helene Weigel wurde für beide Regisseure sowie für die Tontechniker und Vorführer zu einem Erlebnis, wie Machalz rückblickend notierte. »Zum ersten Mal ahnten wir etwas von der Wirkung, die dieser Film hinterlassen könnte. Die herbe Stimme der Helene Weigel verlieh dem schlichten Text eine anrührende Wärme und Logik.«

»Die Mütter bewahren sie vor Unheil und Gefahren und erziehen sie zu ehrlichen, friedliebenden Menschen. Eines Tages kommt der Krieg« (aus »Mein Kind«) Foto: DEFA-Stiftung

Von dem Film ließ die IDFF drei Synchronfassungen herstellen, deren Sprecherinnen nicht nur herausragende Schauspielerinnen waren, sondern auch selbstbewusste und engagierte Frauen: Die englische Fassung sprach Betsy Blair (»Marty«, 1955), die französische Loleh Bellon (»Casque d’or«, 1952), die spanische (in der Nachdichtung von Nicolás Guillén) Rosaura Revueltas (»Salt of the Earth«, 1953). Betsy Blair hatte in den USA in jungen Jahren einem marxistischen Arbeitskreis und später linken Organisationen wie dem Joint Anti-Fascist Refugee Committee angehört, in der McCarthy-Ära stand ihr Name auf der schwarzen Liste. 1956 sollte sie in Paris mit ihrem Ehemann Roger Pigaut und Serge Reggiani die PCF-nahe Garance Films gründen, zu deren frühen Produktionen Joris Ivens’ »La Seine a rencontré Paris« (Die Seine trifft Paris, 1957) gehörte. Loleh Bellon, die Schwester von Yannick Bellon, war eng befreundet mit Anne und Gérard Philipe, verheiratet mit Jorge Semprun und Claude Roy. Rosaura Revueltas schließlich wurde während der Dreharbeiten zu »Salt of the Earth« wegen kommunistischer Kontakte verhaftet, abgeschoben und auf die Hollywood Blacklist gesetzt. Brecht, der Jahre zuvor gleichfalls vor den Kongressausschuss für unamerikanische Umtriebe zitiert worden war, holte sie 1955 ans Berliner Ensemble, wo sie als Autorin arbeitete; Gustav von Wangenheim verpflichtete sie für den (nicht vollendeten) DEFA-Film »Lied über dem Tal« (1955/56). Sie blieb bis 1960 in der DDR und ging dann nach Mexiko und Kuba.

Bei der Montage des Films »Mein Kind« musste sich Pozners Text bewähren. Es ging um Grundworte der Beziehungen von Mutter und Kind. Aber selbst das erwies sich beim Bau des Films noch als zuviel, denn es bedeutete eine ständige Begleitung des Bildes durch das Wort. Das konnte Musik besser. Probater war es, nur hin und wieder einen Gedanken in den Fluss der Episoden zu geben. Die Frage war nur, welche Musik den Film tragen sollte. Pozner hatte mit dem Leiter der DEFA-Musikabteilung eine Variante vorbereitet, die auf Kompositionen von Mozart und Bach basierte. Damit war Machalz absolut nicht einverstanden, denn diese Musik unterstützte weder Bild noch Text, sondern erschlug den Film. »Wir unterbrachen die Mischung, und gemeinsam mit einer völlig verzweifelten Assistentin, die nun die Musikbänder ihres Chefs zerschneiden musste, ersetzten wir Mozart durch den 2. Satz des 5. Klavierkonzertes von Beethoven. Durch den Einsatz von Teilen eines Air von Bach gelang es, die dramaturgisch bedingten Gegensätze Krieg und Frieden auch akustisch erlebbar zu machen. Pozner blieb bei seiner Meinung, und so führten wir dem Komponisten Hanns Eisler den Film vor. Der meinte danach: ›Lieber Volodja, sieh’s doch ein, Beethoven ist doch der bessere Filmkomponist.‹ Darauf willigte der ein, vervollkommnete unser Kind aber noch durch ein französisches Kinderlied, das er mit einem Finger auf dem Flügel tippte und einem kleinen Mongolen unterlegte, was mich wiederum veranlasste, einem Elendsquartier eine Leierkastenmusik zu verpassen.«

Im November 1955 war der Film fertig, und Ivens hatte davon noch keinen Meter gesehen. Machalz: »Wir telefonierten mit ihm in Paris. Es wurde ein sehr langes, sehr teures Gespräch. Schließlich, nach langem Zögern, war er einverstanden, dass wir auf den Titel schrieben: ›Künstlerische Oberleitung Joris Ivens‹.« Im Dezember 1955 war er dann in Berlin. »Er sah den Film und war tief ergriffen. Einmal durch den Film selbst und zum anderen, weil hier Freunde und Kollegen bewiesen hatten, wie sehr sie ihn achteten, indem sie den Film so gestalteten, wie er es kaum anders getan hätte.« Aus dem Schriftsteller Vladimir Pozner war ein Filmemacher, aus dem Assistenten Alfons Machalz ein Regisseur geworden.

Dann kam die Vorführung beim Auftraggeber, dem IDFF-Exekutivrat. Nach dem Abspann herrschte Stille. Befremdet und angstvoll sahen sich Machalz und Pozner an. Durchgefallen? »Eine Afrikanerin stand schließlich auf und sagte: Diesen Film werden alle Frauen und Mütter in der ganzen Welt verstehen. Nun drehten sich die Frauen um: Alle hatten Tränen in den Augen.« Nach der Verabschiedung vor dem Studio trat eine Mitarbeiterin des ZK der SED an Machalz und Pozner heran: »Ihr nehmt doch nicht an, dass der Film so abgenommen werden und bei uns laufen kann?! Es heiße nicht: Krieg dem Kriege, sondern: Krieg dem imperialistischen Kriege! Und der Schluss muss sein: Raketentruppen auf dem Roten Platz – die Sowjetunion schützt das Leben der Mütter und Kinder auf der Welt!« Machalz und Pozner erwiderten: »Nein. Dann hätten wir den Film nicht zu machen brauchen.« Diese Mitarbeiterin kam aber nicht aus der Kulturabteilung, die hinter dem Film stand, sondern der Agitationsabteilung. »Im ZK hat man dann ganz überraschend (nicht für uns, denn wir wussten, dass er gut ist) Volodja und Alfons zu dem Kunstwerk gratuliert.«

In den DDR-Kinos lief der Film am 10. Februar 1956 an, gekoppelt an den indischen Spielfilm »Im Schatten des Lebens« (»Boot Polish«, 1954). »Im Kino geschah etwas Merkwürdiges«, notierte die Wochenpost vom 25.2.1956: »Die Frau mit dem verwegenen Hütchen über selbstzufriedener Einfalt, der vergnatzte Mann neben ihr, das Mädchen und der Junge, die während der ›Wochenschau‹ wiederholt angedeutet hatten, dass das politische Zeitgeschehen ihren erhabenen Geist nur langweile, sie alle saßen plötzlich da und waren für kostbare Minuten weder einfältig noch vergnatzt, noch erhaben gelangweilt. Gerührtes Lächeln, halbe Seufzer, blanke Tränen – offene, schöne Menschengesichter. Die Filmkünstler haben offenbar das Zauberwort gefunden, nach dem im Märchen immer gesucht wird, damit sich gläserne Berge öffnen, verwunschene Prinzessinnen erwachen. Schade, dass man bei uns so selten danach sucht. Dieser Film öffnete die Herzen. [...] Ein Film, der ›nur‹ das Gefühl anspricht, wird ein Kluger rügen und genau wissen, was alles da noch hineingehört. Aber das Gefühl, das Herz ist viel. Von dort führt ein Weg zum Kopf, zum Bewusstsein. Eben dorthin, wohin mancher Leitartikel, manche Losung nicht dringt, bei aller Richtigkeit und Vollständigkeit.«

Der Erfolg des Films setzte sich im Verlauf des Jahres 1956 auf der Mannheimer Filmwoche und beim Filmfestival in Montevideo fort, wo er einen ersten Preis errang. In Abwesenheit der Regisseure, Pozner konnte und Machalz sollte nicht. Ivens stand zwar voll hinter dem Film und zählte ihn zu seinem Œuvre, wollte sich aber nicht mit Blumen seiner Kollegen und Freunde schmücken.