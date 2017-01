Henri Volney stößt im Zuge seiner intensiven Recherche auf allerhand Ungereimtheiten und Vertuschungen, die bis in den Geheimdienst reichen: »I wie Ikarus« Foto: ARTE France/Europacorp

Bauerfeind assistiert ... ­Serdar Somuncu

Diesmal assistiert Katrin Bauerfeind dem Schauspieler und Kabarettisten türkischer Herkunft, Serdar Somuncu. In seiner Rolle als fiktiver »Hassprediger« füllt er große Hallen. Zur Zeit ist Serdar Somuncu mit Band und seinem Programm »Sexy Revolution and the Politics« unterwegs. Außerdem hat der WDR ihn gerade verklagt, wegen Beleidigung. Er wiederum wirft dem WDR Zensur vor. Interessanter Mann also.

3sat, Sa., 19.30

80 Jahre Israel Philharmonic Orchestra – Das Geburtstagskonzert

Am 26. Dezember 2016 feierte das Israel Philharmonic Orchestra seinen 80. Geburtstag und gab im Charles Bronfman Auditorium, Tel Aviv, ein festliches Konzert. Zubin Mehta, der seit 1977 als Chefdirigent und seit 1981 als Musikdirektor auf Lebenszeit vor dem Orchester steht, dirigierte ein Programm mit hochkarätigen Solisten. Seine Gründung verdankt das Israel Philharmonic Orchestra dem polnischen Geiger Bronislaw Huberman, einem der erfolgreichsten Musiker seiner Zeit. 1936 nutzte er seinen Einfluss, um zahlreichen jüdischen Musikern in Deutschland und Europa die Ausreise nach Palästina zu ermöglichen. Unter dem Namen Palestine Symphony Orchestra starteten die Musiker am 26. Dezember 1936 einen Neuanfang. Dieses erste Konzert in Tel Aviv dirigierte Arturo Toscanini. Heute gilt das Israel Philharmonic Orchestra als eines der besten Orchester der Welt. Gäste: Yefim Bronfman (Klavier), Pinchas Zukerman (Geige), Amanda Forsyth (Violoncello); und aus Deutschland: Ludwig van Beethoven.

3sat, Sa., 20.15

I wie Ikarus

Der Staatspräsident wurde ermordet – von einem Einzeltäter, wie es offiziell heißt. Der Generalstaatsanwalt Henri Volney kann das nicht glauben und beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln. Mit Yves Montand (Henri Volney), Pierre Vernier (Charly Feruda). F 1979. Regie: Henri Verneuil.

Arte, So., 20.15

ZDF-History

Die Honeckers – Die private Geschichte

Sie gelten als das einflussreichste Paar überhaupt: In der Öffentlichkeit stets präsent, blieb ihr privates Leben bis zuletzt geheim. Hannelore und Helmut Kohl? Nein. Da hätte etwas anders laufen müssen, damit aus dem Bunker in Oggersheim ein Museum hätte werden können.

ZDF, So., 23.30