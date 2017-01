Gute Laune für das Kapital

Österreichs Bundeskanzler Christian Kern bei seiner Rede am Mittwoch in Wien Foto: Barbara Gindl/APA/dpa-Bildfunk

Die österreichische Regierung ist mit programmatischen Ansagen ins neue Jahr gestartet. Am Mittwoch abend präsentierte der sozialdemokratische Bundeskanzler Christian Kern in der oberösterreichischen Stadt Wels ein Grundsatzpapier. Bereits am Vorabend hatte im steirischen Pöllauberg eine Klausur der konservativen Volkspartei begonnen. Ein zentrales Ergebnis des ÖVP-Treffens ist die Forderung an den Koalitionspartner SPÖ nach einer Halbierung der »Asyl­obergrenze«. Statt der im Vorjahr für 2017 festgelegten 35.000 sollen nur 17.000 Asylanträge zugelassen werden. In dem vom SPÖ-Kanzler vorgelegten Programm wird ebenfalls eine noch restriktivere Flüchtlingspolitik vorgeschlagen.

Das Papier geht aber weit über diese tagesaktuellen Themen hinaus. In einer mehr als zweistündigen Rede stellte Kern am Mittwoch den sogenannten »Plan A für Austria« vor. Die Inszenierung des Auftritts wie auch der Untertitel des knapp 150seitigen Papiers (»Programm für Wohlstand, Sicherheit und gute Laune«) machen deutlich, dass es der SPÖ vor allem um eine mediengerechte Inszenierung ging. Vor 1.500 wie in einer Arena um den Redner plazierten Parteifunktionären trug Kern die Inhalte des »Plans« vor, der sich über weite Strecken wie ein Wahlprogramm liest. Kern unterstrich den Anspruch, das sozialdemokratische Profil seiner Partei zu schärfen, um Wähler von der rechten Freiheitlichen Partei (FPÖ) zurückzugewinnen.

Insbesondere die arbeits- und wirtschaftspolitischen Vorschläge sorgten nach der Präsentation für Diskussion. Kern greift viele ÖVP-Forderungen auf. So spricht er sich für eine »Flexibilisierung« der Arbeitszeit inklusive Verlängerung der Tagesarbeitszeit auf zwölf Stunden aus. Auch der Vorschlag einer Senkung der »Lohnnebenkosten«, also der von den Unternehmen geleisteten Beiträge zur Sozialversicherung, ist eine alte Forderung von ÖVP und Industrie. Gleichzeitig will Kern durch mehr Geld für Ausbildung und Investitionsförderungen für technologieorientierte Kleinunternehmen (»Startups«) Arbeitsplätze schaffen. Über Arbeitszeitverkürzung – eine klassische sozialdemokratische und gewerkschaftliche Forderung – hingegen müsse nur »mittelfristig« nachgedacht werden, heißt es im »Plan A«.

Obwohl das Thema der »Digitalisierung« und der durch diese bedingten Vernichtung von Arbeitsplätzen in dem Papier immer wieder angeschnitten wird, präsentiert Kern keine Strategie, die über ein Bekenntnis zur »Schaffung« von neuen Arbeitsplätzen durch verschiedene Maßnahmen der Unternehmensförderung hinausgeht. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die von Kern vor einigen Monaten eingebrachte Idee von Maschinensteuern als Antwort auf die Automatisierung in dem nun präsentierten Programm nicht mehr vorkommt. Die ÖVP hatte die Idee einer Wertschöpfungsabgabe strikt abgelehnt.

Die Umsetzung der in »Plan A« präsentierten Ideen würde laut SPÖ 8,5 Milliarden Euro kosten. Finanziert werden soll dies durch »Einsparungen durch sinkende Arbeitslosigkeit«, mittels »Effizienzsteigerungen in der Verwaltung« sowie mit »Mehreinnahmen durch höheres Wachstum und mehr Beschäftigung«. Zudem schlägt die SPÖ eine Erbschafts- und Schenkungssteuer ab 1 Million Euro vor, was die ÖVP umgehend ablehnte. Wie die in dem Papier ebenfalls vorgeschlagene höhere Besteuerung von internationalen Konzernen umgesetzt werden soll, bleibt unklar.