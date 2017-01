Protest aus Beijing

Auf Krawall gebürstet: Der designierte US-Außenminister Rex Tillerson Foto: Kevin Lamarque/Reuters

Der designierte US-Außenminister Rex Tillerson hat mit verbalen Provokationen gegen China wütende Proteste der Volksrepublik ausgelöst. Bei seiner Anhörung im US-Senat hatte er Beijing aufgefordert, den Bau künstlicher Inseln im Südchinesischen Meer einzustellen. Das Vorgehen Chinas sei vergleichbar mit der »Annexion« der Halbinsel Krim durch Russland, sagte Tillerson. »Wir werden China ein klares Signal senden müssen«, drohte er. China eigne sich Gebiete an, die ihm »nicht rechtmäßig« gehörten. Sowohl die Aufschüttung künstlicher Inseln als auch die Ausrufung einer Luftverteidigungszone über der von Japan beanspruchten Inselgruppe seien »illegale Handlungen«, sagte der langjährige Chef des Ölkonzerns ExxonMobil.

Die staatliche englischsprachige Tageszeitung China Daily warnte am Freitag, Tillerson steuere auf eine »verheerende Konfrontation zwischen China und den USA« zu. Auch die Global Times, eine vorwiegend für ausländisches Publikum geschriebene staatliche Tageszeitung, warnte in ihrem Leitartikel vor einer nuklearen Auseinandersetzung beider Mächte. Tillerson solle besser seine Strategien überprüfen, »wenn er eine große Atommacht zum Abzug von ihrem Territorium zwingen will«, hieß es in ihrem Leitartikel. »Solange Washington keinen groß angelegten Krieg im Südchinesischen Meer plant, sind alle anderen Ansätze, China von seinem Territorium fernzuhalten, schwachsinnig.« Beide Zeitungen wiesen allerdings darauf hin, dass es noch zu früh sei, die tatsächliche China-Politik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump und seines Kabinetts einzuschätzen.

Im Chinesischen Meer gibt es seit Jahrzehnten Territorialstreitigkeiten zwischen den Anrainerstaaten um Seegebiete und Inseln. Zuletzt hatte sich zwischen der Volksrepublik, Taiwan und Japan der Streit zwischen um die Senkaku- bzw. Diaoyu-Inseln zugespitzt, ein unbewohntes Atoll auf dem Festlandsockel etwa 200 km nordöstlich von Taiwan und 300 km westlich von Okinawa. Auseinandersetzungen gibt es auch um die Spratly-Inseln, die von China, Taiwan und Vietnam, aber auch von Brunei, Malaysia und den Philippinen beansprucht werden. Regionale Bemühungen, die Konflikte auf dem Verhandlungsweg beizulegen, wurden in der Vergangenheit wiederholt auch von den USA torpediert. (AFP/jW)