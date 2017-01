Keine Art, aber Standard

»Es war nicht nur der Anzug«: Biedermann, Weltstar aus Halle/Saale, im Sommer in Rio Foto: Michael Dalder / Reuters

Paul Biedermann hat sich zum Umgang des Deutschen Schwimmverbands (DSV) mit seinem langjährigen Trainer Frank Embacher geäußert. »Das ist natürlich menschlich nicht zu entschuldigen, und auch nicht von der Leistung her, die Herr Embacher über die ganzen Jahre gebracht hat«, sagte der einzige männliche Weltstar, den der DSV neben Michael Groß jemals hervorgebracht hat, in dieser Woche dem MDR. »Das ist keine Art, mit den Leuten umzugehen. Das ist aber leider Standard im Sport.«

Embacher hatte Biedermann am Bundesstützpunkt in dessen Geburtsstadt Halle (Saale) nach ganz oben geführt. Bei der WM 2009 in Rom bezwang der Hallenser, der als Kind noch durch die Seepferdchenprüfung gefallen war, über 200 Meter Freistil den als unschlagbar geltenden Michael Phelps in 1:42,00 Minuten – das ist bis heute der Weltrekord. Seit Rom 2009 hält Biedermann auch den über 400 Meter Freistil (3:40,07 Minuten). Er trug einen Hightech-Anzug, was später verboten wurde, aber der vorherige Fabelweltrekordler Ian Thorpe (Australien) gratulierte ihm unmittelbar nach dem Jahrhundertrennen mit den Worten: »Es war nicht nur der Anzug, du warst es.«

Zwar kam Biedermann nie wieder in die Nähe seiner Resultat von Rom, eine WM-Bronzene von 2015 war noch sein größter Erfolg. Nach zwei sechsten Plätzen bei Olympia in Rio beendete er seine Laufbahn. Werbeverträge haben ihn finanziell unabhängig gemacht. Er hängt seit dem Sommer viel rum, haut sich ohne Angst Steaks und Kuchen »zwischen die Kiemen«, genießt es, nicht mehr ständig für Dopingfahnder erreichbar sein zu müssen.

Wahrscheinlich wäre alles bestens, hätte sein langjähriger Trainer nicht Heiligabend Post vom DSV bekommen. In dem Schreiben wurde Embacher denkbar knapp mitgeteilt, man werde auf seine Arbeit im neuen Jahr »ausdrücklich verzichten«. Sein zum 31. Dezember auslaufender Vertrag als Bundesstützpunkttrainer in Halle (Saale) werde nicht verlängert. »So etwas am 24. Dezember auf dem Gabentisch zu haben, ist wie ein Schlag ins Gesicht«, sagte Embacher, und reichte Klage gegen die Ausbootung ein. »Ich will daraus keine Schlammschlacht machen, aber ich werde auf mein Recht pochen. Sportlich gibt es keine Gründe.« Überhaupt kein Verständnis hat der 52jährige für die Vorgehensweise der neuen DSV-Führung um Präsidentin Gabi Dörries: »Wenn man mich nicht mehr haben will, dann soll man den Arsch in der Hose haben und konkrete Gründe ansprechen. Die Art und Weise überrascht mich. Es ist traurig, dass es so weit kommt.«

Embacher, der in 23 Jahren Arbeit an seinem Stützpunkt auch Daniela Schreiber, Theresa Michalak oder Torsten Spanneberg zu internationalen Medaillen führte, war nach eigenen Angaben von einer Verlängerung des Vertrages ausgegangen, da ihm sowohl Chefbundestrainer Henning Lambertz als auch das Bundesinnenministerium versichert hatten, »dass 2017 alles so bleibt wie bisher« und die »Leistungssportreform« im großen und ganzen erst danach greifen solle.

Mit dem Rauswurf von Embacher scheint die Schließung des Stützpunkts in Halle so gut wie ausgemacht. Biedermann will das noch verhindern, der DSV will es nicht bestätigen. Für den 31. Januar hat Verbandspräsidentin Dörries sich zum Gespräch am Stützpunkt angekündigt. Biedermann wird daran teilnehmen. Er peilt ein Fernstudium in Sportwissenschaften an, meinte er gegenüber dem MDR, will seine Expertise auch beim DSV einbringen, um dort »Veränderungen« anzustoßen.

Ins Wasser wird er am Stützpunkt wohl erst mal nicht springen: »Ich habe noch keine große Lust, schwimmen zu gehen«, sagt der 30jährige, der jahrelang täglich bis zu 15 Becken-Kilometer »geschrubbt« hat. Das reicht für mehr als ein Menschenleben.