David Bowie 1979 im Studio der BBC: »David Bowie – Die letzten Jahre« Foto: Arte/BBC

Wer wird Millionär?

Diesen Vorschlag braucht es grundsätzlich natürlich nicht. Aber irgendwie braucht es das halt mal wieder. So sieht es aus. Moderation: Günther Jauch.

RTL, 20.15

Im Land der Lügen

Wie die Politik und Wirtschaft mit Zahlen manipulieren

Nun aber raus aus dem Land des Tellerwäschertraums in das – der Lügen. Dieser Film zeigt, mit welchen Mitteln getäuscht und manipuliert wird. Und worauf man achten sollte, wenn man nicht im Zahlenmeer ertrinken will. Ob Bluthochdruck oder Blutzucker – die letzten Jahre wurden die Grenzwerte immer wieder gesenkt. Zur Freude der Pharmaindustrie, die auf diese Weise zu Millionen neuer Patienten kommt. Der medizinische Nutzen ist längst nicht so eindeutig, wie man der Öffentlichkeit suggeriert, basieren die Zahlen doch oft auf fragwürdigen Studien, die interessengesteuert entstanden sind, sagt Professor Dr. Gerd Gigerenzer. »Wir sollten aber nicht nur beklagen, dass man uns mit Zahlen manipuliert. Wir brauchen auch Ärzte, die wissen, wie Grenzwerte entstehen und was sie tatsächlich bedeuten«, fordert Gigerenzer.

3sat, 20.15

David Bowie – Die letzten Jahre

Auch Kunst, könnte man gewiss einwerfen, ist überflüssig. Und doch, und doch … David Bowie hat seine Identitäten als öffentliche Figur oft gewechselt und war damit meistens seiner Zeit voraus. Trotzdem hat vielleicht keine Phase seiner Karriere mehr Faszination ausgelöst als die letzten fünf Jahre. In seinem neuen Film lässt der Regisseur Francis Whately diese letzten Jahre von Bowie mit einem genauen Blick auf die Alben »The Next Day« und »Blackstar« sowie das Musical »Lazarus« noch einmal Revue passieren. GB 2016.

Arte, 21.45

Linda Lovelace – Pornostar

Die religiös erzogene Linda Boreman lässt sich von ihrem manipulativen Ehemann Chuck überreden, in Pornos zu spielen. Mit ihm als Manager gelingt ihr 1972 unter dem Künstlernamen Linda Lovelace mit »Deep Throat« ein gigantischer Publikumserfolg. Doch ihr gewalttätiger Ehemann und die ausbeuterische Pornoindustrie machen ihr Leben kaputt – bis Linda den Mut fasst, aus dieser Welt auszubrechen und zu einer der härtesten Kritikerinnen der Branche wird. – Starkes Biopic. Mit Amanda Seyfried (Linda), Peter Sarsgaard (Chuck), James Franco (Hugh Hefner), Sharon Stone (Dorothy Boreman). USA 2013. Regie: Rob Epstein, Jeffrey Friedman.

3sat, 22.35