Wie ein teurer Wein

Allzu straff auf Technik und Leistung gesetzt: Sergej Polunin tanzt »Spartacus« in München Foto: Wilfried Hösl/Bayerische Staatsoper

Am zweiten Tag des Jahres ist der Großmeister des sowjetischen Balletts, Juri Grigorowitsch, 90 geworden. Mehr als 30 Jahre leitete der Choreograph die Ballettcompagnie vom Bolschoi-Theater in Moskau. Sein Hauptwerk war »Spartacus«, 1967. Das war zwar keine Uraufführung, aber die definitive ballettöse Inszenierung der Geschichte dieses rebellischen Sklaven. Das Baye­rische Staatsballett nahm das Stück jetzt als erste westliche Ballettruppe weltweit ins Repertoire auf. Highlight der Premiere im Dezember war die Anwesenheit des angereisten Grigorowitsch, der mit mildem Lächeln den Beifall genoss.

Künstlerisch kommt der bayerische »Spartacus« nicht mit, obwohl Natalia Osipova und Sergej Polunin aus London eingeflogen wurden. Der neue Ballettdirektor in München, Igor Zelensky hat ein allzu straff auf Technik und Leistung abzielendes Regiment eingeführt. Die Seele des Balletts bleibt in München auf der Strecke. Selenski hatte sich bereits im Sommer einen Skandal mit Folgen geleistet, als er er die Weltstars und Wahl-Münchner Lucia Lacarra und Marlon Dino nicht länger unter Vertrag nahm. Eine private Geldgeberin beendete daraufhin lautstark ihr Engagement für das Staatsballett.

Doch der einen Kummer ist der anderen Freude: Der Chef des Balletts Dortmund, der oft unterschätzte Choreograph Wang Xinpeng, nahm die auratische Lakarra und den eleganten Dino unter seine Fittiche. Peng hatte erst im Februar 2016 mit der abendfüllenden Kreation »Faust I – Gewissen!« ein geniales Werk hingelegt. Darin vereint er Goethes »Faust« mit der internationalen Moderne des Tanzes und der der schräg-schrillen Musik von Henryk Górecki.

Mit dem überraschend freigewordenen Paar Lacarra und Dino in den Hauptrollen – als Faust und Helena – ließ Wang dann im Oktober 2016 seinen »Faust II – Erlösung!« uraufführen. Mit knalligen Effekten und grandiosem Erfolg: Faust mutiert hier zum politisch denkenden Menschen, der Deiche bauen und so Land für Flüchtlingssiedlungen gewinnen will. Eine atemberaubende Laserlichtshow und natürlich die charakterstarke Choreographie locken nun die Ballettfans nach Dortmund, in diese Stadt des Fußballs und der Arbeitslosigkeit, in der vor Wangs Wirken wohl kaum jemand ein Ballettwunder vermutet hätte.

Im April ist »Faust I – Gewissen!« beim Ballett Dortmund wieder zu sehen. Ein Knüller mit vielschichtiger Metaphorik und sinnlich in Szene gesetzter Erotik. Mephistopheles klebt hier ein Eimer mit Zement am Hinkefuß, hat der Teufel doch die Baumafia und nicht nur den lieben Gott an den Haxen. Gretchen, die verführte Kindsmörderin, wird symbolisch vom Mob gesteinigt – und Faust, der mit Peter-Handke-artigem Zottelhaar einen authentischen Intellektuellen abgibt, bewegt sich, von Zweifeln geplagt, auf einem Boden mit Schachbrettmuster.

Der in Beijing und in Essen an der Folkwang-Schule ausgebildete Chinese Wang verbindet in Dortmund seit mehr als zehn Jahren mit feinsinniger Ästhetik die abendländische mit der asiatischen Kultur. International längst eine bekannte Größe, gilt er in Deutschland vielen noch als Geheimtip. Das dürfte sich bald ändern: Seine beiden »Faust«-Abende, aber auch seine moderne Version von »Schwanensee« gehören zweifelsohne zum Besten, was Europa an Ballett derzeit zu bieten hat. Also nix wie hin!

Zumal es auch Absteiger im Balletbereich gibt. Neben den München, das vormals eine lebendige Truppe mit Herz besaß und jetzt mehr und mehr zu einem Dressurgarten verkommt, gehören auch Stuttgart und Dresden zu den künstlerischen Verlierern. Wobei das Semperoper-Ballett auf Tourneen, etwa nach Paris, noch mit seiner sauberen Interpretation von Stücken des Avantgardisten William Forsythe punkten kann. Aber Ballettchef Aaron S. Watkin musste seinen besten Tänzer, den heutigen Choreografen Jirí Bubenícek, sowie Dresdens vorzügliche Ballettmeisterin, die jetzige Freiberuflerin Rebecca Gladstone, gehen lassen, ohne entsprechenden Ersatz zu finden.

Beim Stuttgarter Ballett geht es noch trauriger zu. Sukzessive verließen in den letzten Jahren die meisten der begehrten männlichen Tanzstars die schwäbische Metropole. Ballettintendant Reid Anderson rudert seither hilflos mit Neubesetzungen herum. Auch sein Glück mit Nachwuchschoreographen scheint ihm abhanden gekommen, obwohl der von ihm entdeckte und geförderte Demis Volpi letztes Jahr noch den renommierten Preis »Benois de la danse« in Moskau entgegennahm. Doch nach »Krabat« von 2013, der Vertanzung des Kinderbuchbestsellers von Otfried Preußler, gelang Volpi in meinen Augen kein gutes Stück mehr. Ab heute steht nun »Krabat« wieder auf dem Spielplan.

Besondere Qualität bieten weiterhin John Neumeier und sein Hamburg-Ballett. Im letzten Jahr studierten sie »Das Lied von der Erde« nach der gleichnamigen Musik von Gustav Mahler ein. Ein Spätwerk mit dem Geschmack der edlen Reife, wie ein sündhaft teurer Wein. Ab 26. Januar tanzen sie dann wieder ein gut dazu passendes Neumeier-Frühwerk, nämlich die »Dritte Sinfonie von Gustav Mahler«. Ein Tanz mit Ewigkeitswert: das erste bedeutende abendfüllende abstrakte Ballett überhaupt. In gewisser Weise ist die »Dritte« aber auch eine künstlerische Antwort des Westens auf die starken Männertanz-Passagen aus Grigorowitschs »Spartacus«. Womit sich ein Kreis schließt, wenn man es von München aus nach Hamburg in die Vorstellung schafft.