Die neue Zoologie

Es werden doch wohl nicht die deterritorialisierten Kapitalfluten damit gemeint sein? Foto: Universal Pictures

In der chinesischen Folklore ist der Drache bekanntlich ein Glücksbringer und Erntehelfer. Zwar können auch chinesische Drachen mitunter cholerisch werden, doch im großen und ganzen ist ihr Temperament konfuzianisch (sprich: sie sind konfliktscheu; zieh nur in die Schlacht, wenn du dir sicher sein kannst, sie auch zu gewinnen, rät Sun Tzu). Sie sind ein Symbol des Wohllebens.

Nichts könnte irreführender sein als Folklore. In »The Great Wall«, dem ersten größtenteils englischsprachigen Film des chinesischen Superpathos-Action-Regiestars Zhang Yimou (»Hero«, 2002; »Flowers of War«, 2011), fletschen Drachen jedenfalls kräftig die Zähne. Sie treten in gewaltigen Horden auf, sind sehr aggressiv gefräßig. Alter Drachenmythologie zufolge kamen sie mit einem Meteor auf die Erde. Es handelt sich also um Alien-Drachen, die von menschlicher Zivilisation keinen Stein auf dem anderen lassen wollen. Glücklicherweise sind die Viecher lediglich digital animiert. Die große Mauer, heißt es, sei weniger als Zollgrenze errichtet worden, sondern um die Viecher in Schach zu halten, aber wer weiß was schon genau.

Kein geringerer als Matt Damon betritt als William Garin das bisher für ihn ungewohnte chinesische Terrain am Fuße der großen Mauer – zunächst in der Rolle des spätmittelalterlichen Söldners/Abenteurers, um die Geheimwaffe Schwarzpulver auch für den westlichen Markt zu erschließen. Er ist freilich spät dran.

Fakt ist: Die älteste erhaltene Feuerwaffe, eine etwa 15 Zentimeter lange Bronzepistole, ist von Archäologen 1970 in der Mandschurei ausgegraben worden, zusammen mit Bronzeartefakten im Stil der Jin-Dynastie (1125–1234). Dokumentiert ist die Verwendung von Feuerwaffen in China vom späten 13. Jahrhundert an, ungefähr ein halbes Jahrhundert vor den frühesten entsprechenden Erwähnungen in Europa.

Zusammen mit den straff organisierten chinesischen Streitkräften bekämpft Matt Damon die wild an die Mauer flutenden Massen der digital animierten Drachenmonsterbildpixel. Das sieht nicht viel anders aus als bei den Zombiefluten in »World War Z« .

Die Oberkommandierende der chinesischen Streitkräfte vor Ort ist die schöne und patriotische Lin Mae (Tian Jing), die sich todesmutig am Bungee-Seil in die Drachenfluten stürzt. Sie nennt die Viecher »Taotie«. Diese seien als Geißel der Habgier nach China gekommen bzw. verkörpern recht anschaulich diese Habgier selbst. Es werden doch wohl nicht die deterritorialisierten Kapitalfluten damit gemeint sein?

Schließlich gibt noch eine andere, wesentlich jüngere Drachenfolklore. Ich schlage das Buch »Dragon Multinational – A New Model for Global Growth« (Oxford 2002) von John A. Mathews auf. Die Einleitung spricht vom »Dragon dream« des Jungunternehmers Stan Shih, der Ende der 1970er in Taiwan davon träumte, aus seiner kleinen lokalen Firma ein globales Unternehmen zu zimmern. Jene Firma heißt mittlerweile Acer. Das zweite Kapitel des Buches trägt den Titel »Die neue Zoologie der internationalen Ökonomie.«