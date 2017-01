Am heutigen Freitag übergibt die »Aktion Arbeitsunrecht« den Negativpreis »Der blutige Pfahl« an Carsten Rahlfs, Manager des Fonds Waterland. Die Aktivisten werden, verkleidet als Vampire, mit einer Demo vor sein Büro in Düsseldorf ziehen und folgende Laudatio halten:

Lieber Dr. Carsten Rahlfs,

es ist mir eine besondere Ehre, Ihnen heute den Preis »Der blutige Pfahl« überreichen zu dürfen.

Sie haben im vergleichsweise jungen Alter von 43 Jahren bereits Geschichte geschrieben und dürfen nun offiziell den Beinamen »Der Pfähler« führen. »Der blutige Pfahl« steht für besondere Leistungen auf dem Gebiet, Angst und Schrecken unter Leibeigenen und Lohnsklaven zu verbreiten. Er soll forsche, unverblümte Rücksichtslosigkeit auszeichnen und die Abkehr von dem verlogenen Getue um die angeblich so vorbildliche deutsche Sozialpartnerschaft fördern. »Der blutige Pfahl« steht für klare Verhältnisse.

So wie der berühmteste aller Vampire, Vlad Drăculea – das Vorbild für Bram Stokers Graf Dracula –, ab 1460 in der Wallachei, Siebenbürgen und Ungarn unbarmherzig gegen die Truppen Sultan Mehmed II. ankämpfte, so sehen sich BWL-Blutsauger und Manager des untoten Kapitals auch heute gezwungen, zunehmend mit härteren Bandagen zu kämpfen. Gegen alle, die Sklaven und Leibeigene aufwiegeln wollen – Gewerkschafter, Sozialisten, Bürgerrechtler – und ihnen Flausen in den Kopf setzen wie Menschenrechte, arbeitgeberunabhängige Organisierung, Gleichberechtigung, gar Emanzipation der Arbeiterklasse.

Warum ein Pfahl? Als Mehmed II. im Jahr 1459 vom rumänischen Herrscher Vlad Drăculea die Begleichung ausstehender Tribute forderte, ließ Vlad die Gesandtschaft des Sultans umbringen. Weitere Türken wurden auf walachischem Territorium nach der Überquerung der Donau aufgegriffen und gepfählt. (…) Gelegentlich soll er auch das Blut seiner Feinde getrunken haben, worauf sich sein Mythos als Vampir begründete. (…)

Carsten Rahlfs führt seinen Kreuzzug nicht im Auftrag Gottes, sondern im Auftrag des Kapitals. Er kämpft gegen Tarifverträge, Arbeitsrechte und Lohnkosten. Er kommt von McKinsey, betet Effizienz und Wertsteigerung an und glaubt an Herrschen durch Teilen und die Macht der Statistik. Der niederländische Hedgefonds Waterland, in dem er in kurzer Zeit zum Partner aufsteigen konnte, machte 2014 durch die Übernahme des Reha-Konzerns Median auf sich aufmerksam, der durch weitere Zukäufe inzwischen zum größten privaten Reha-Konzern Deutschlands ausgebaut wurde und bis 2020 profitabel weiterverkauft werden soll. Mittlerweile dirigiert Carsten Rahlfs als Aufsichtsratsvorsitzender von Düsseldorf aus ein Heer von 15.000 Beschäftigten in 121 Einrichtungen.

Carsten Rahlfs Meisterwerk war die Schließung der Weserklinik in Bad Oeyn­hausen. (…) Als die Belegschaft weiter vorbildlich zusammenhielt und allen Angriffen zum Trotz eine ver.di-Streikhochburg bildete, machten Rahlfs und sein McKinsey-Kumpel André Schmidt (Median CEO) den Laden im April 2016 platt. 140 Beschäftigte verloren ihren Arbeitsplatz. Die Weserklinik arbeitete wohlgemerkt profitabel. Rahlfs und Konsorten hatten sich nicht einmal die Mühe gemacht, durch Bilanzierungstricks und betriebswirtschaftliche Manöver rote Zahlen herbeizuführen. Es sollte eine direkte Botschaft an alle anderen Lohnsklaven des Median-Imperiums sein: Nehmt euch in acht, wir machen keine Gefangenen! (…)