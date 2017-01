Die Warlady

Foto: REUTERS/Fabian Bimmer

Dieser Kommentar unseres langjährigen Kollegen und Freundes Werner Pirker, der heute vor drei Jahren starb, erschien am 23. Dezember 2013 in jW. Die Aktualität des Textes unterstreicht der Beschluss des Bundeskabinetts vom Mittwoch, das deutsche Truppenkontingent in Mali auf bis zu 1.000 Soldaten aufzustocken.

Die deutsche Großmachtpolitik erhält eine stärkere militärstrategische Komponente. Von einer »Kultur der Zurückhaltung« kann jedenfalls immer weniger die Rede sein. Gegenwärtig ist es vor allem Afrika, das den begehrlichen Blick deutscher Hegemonialstrategen auf sich zieht. So spricht sich der Leiter der Auslandseinsätze der Bundeswehr, Hans-Werner Fritz, in einem Interview mit der mehrheitlich bellizistisch gesinnten taz für ein stärkeres Engagement Deutschlands auf dem afrikanischen Kontinent aus, »weil«, wie er ausführte, »die Entwicklungen in diesen Ländern auch unsere Interessen betreffen können«. Auch wenn sich traditionell Franzosen und Briten mehr in Afrika engagieren würden, könnten sich Länder wie die Bundesrepublik »dem nicht entziehen«, sagte Fritz. (…)

Der deutsche Drang nach Afrika ergibt sich offenbar aus der Konkurrenz zwischen Berlin und Paris. Nicht nur, dass Frankreich versucht, seine ökonomische und politische Unterlegenheit gegenüber Deutschland mit seiner Stellung als führende europäische Militärmacht zu kompensieren. Seine Militärinterventionen sind außerdem auf die Erzielung von Wettbewerbsvorteilen im Kampf um die Marktanteile im frankophonen Teil Afrikas gerichtet. Das sieht man in Berlin nicht besonders gern.

Eine finanzielle Unterstützung französischer Kriegseinsätze auf dem afrikanischen Kontinent durch die EU soll es nach den Worten der Kanzlerin Angela Merkel nur geben, wenn Brüssel – und damit auch Berlin – in die Entscheidungsprozesse einbezogen wird. Ein Beschluss des UN-Sicherheitsrates reiche nicht aus, sagte Merkel, auch die EU müsse zustimmen. Unterstützung erhielt sie vom Präsidenten des Europaparlaments, dem SPD-Mann Martin Schulz, der sich gegen einen »Jeder-für-sich-Ansatz« aussprach. Das heißt, dass die französische Kriegspolitik »europäisiert« und damit deutscher Kontrolle unterstellt werden soll.

Dabei scheint sich aus Berliner Sicht die Arbeitsteilung – die Franzosen führen Krieg, die Deutschen organisieren den Wiederaufbau – ohnedies bestens eingespielt zu haben. Zum Vorteil der hiesigen Konzerne, versteht sich. Obwohl Paris die Hauptlast des Krieges in Mali getragen hat, wurde die Bundesrepublik von Malis Präsidenten Ibrahim Keita anlässlich seines Berlin-Besuches Anfang Dezember als »wichtigstes Partnerland« bezeichnet. Das dürfte auch ein Grund dafür sein, dass Paris hinsichtlich der Militärintervention in der Zentralafrikanischen Republik eine gerechtere Lastenverteilung fordert. Bundeskanzlerin Merkel aber will dem französischen Warlord nicht freie Hand lassen und wächst allmählich in die Rolle einer Warlady hinein.