Luftbuchungen bei der BVVG

Längst haben Landwirte nicht mehr nur mit den Jahreszeiten zu kämpfen: Die BVVG sorgt mit dafür, dass das Produktionsmittel Boden immer teurer wird Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa-Bildfunk

Die Bodenverwertungs- und Verwaltungsgesellschaft (BVVG) ist schon mehrfach in die Verlängerung gegangen. Nach den aktuellsten diesbezüglichen Beschlüssen der Bundesregierung soll die Treuhand-Nachfolgerin noch bis zum Jahr 2030 ehemals volkseigene Agrarflächen in Ostdeutschland privatisieren. Da nicht mehr so sehr viel Ackerland und Wald übrig ist, wurde zugleich eine Obergrenze festgelegt, zumindest für landwirtschaftliche Flächen: Nicht mehr als 10.000 Hektar sollen jährlich einen neuen Besitzer bekommen.

Das Limit galt für 2016 zum ersten Mal, und die BVVG hat sich auch in etwa daran gehalten: Insgesamt wurden 10.400 Hektar Ackerland veräußert, wie Geschäftsführer Stefan Schulz am Donnerstag in Berlin auf der Bilanzpressekonferenz berichtete. Die durchschnittliche Losgröße lag bei zwölf Hektar. Mit der Veräußerung in verkleinerten Paketen berücksichtige man die »agrarstrukturellen Ziele der Länder«, sagte Schulz. In jüngerer Vergangenheit war vielfach Kritik an der Preispolitik der BVVG laut geworden, auch aus Länderagrarministerien. Der Vorwurf: Die Gesellschaft als maßgeblicher Player fördere Preistreiberei und Spekulation mit dem Boden, wodurch Bauern zunehmend weniger in der Lage seien, die Kosten für Pachten und Landkäufe mit ihrer Arbeit zu erwirtschaften.

Insgesamt hat die bundeseigene Gesellschaft im vergangenen Jahr fast 23.000 Hektar verkauft – zusätzlich zum Agrarland 2.700 Hektar Wald und 9.600 Hektar an sogenannten Umwidmungsflächen, die beispielsweise in Flussauen als sogenannte Vorfluter dem Hochwasserschutz dienen sollen. Letztere gingen an Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, blieben also in staatlicher Hand. Belastet werden damit die Länderhaushalte, während der Bund ein Plus verbucht. Diese Verkäufe brachten der BVVG Einnahmen von rund 100 Millionen Euro. Dies entspricht einem Viertel der Gesamterlöse in Höhe von 402 Millionen. 350 Millionen Euro Überschuss wurden 2016 an den Bund abgeführt.

Der durchschnittliche Preis für einen Hektar von der BVVG verkauftem Acker lag bei 19.380 Euro und damit in etwa auf dem Vorjahresniveau. Schulz betonte jedoch, generell stiegen die Bodenpreise weiter an. Die Gesellschaft habe jedoch mittlerweile überwiegend geringerwertige und Splitterflächen im Portfolio, daraus erkläre sich der geringe Anstieg gegenüber 2015. Anfang vergangenen Jahres hatte der damalige BVVG-Chef Wolfgang Suhr noch einen Anstieg der durchschnittlichen Verkaufserlöse um zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr vermeldet.

1.700 Hektar Ackerland und mit 2.100 Hektar der Löwenanteil der Forstflächen gingen 2016 erneut zum Vorzugspreis an sogenannte Alteigentümer bzw. deren Erben. Eine nicht unerhebliche Rolle spielte für die BVVG im vergangenen Jahr die Pleite der börsennotierten KTG Agrar. Die Unternehmensgruppe hatte in Ostdeutschland Tausende Hektar gepachtet bzw. im Eigentum – wobei als Partner der BVVG immer die jeweilige Tochtergesellschaft auftrat, also formal ein »ortsansässiger« Betrieb. Wie Geschäftsführer Schulz berichtete, waren bis zur Insolvenz 3.000 Hektar an Betriebe der Hamburger Gesellschaft verpachtet. Da ein erheblicher Teil der Töchter von einem Investor, der Gustav-Zech-Stiftung, übernommen wurde, laufen diese Verträge einfach weiter. Dort, wo es Zahlungsausfälle gegeben habe, so Schulz, habe die BVVG sie gekündigt. Dies betreffe rund 700 Hektar, die neu, überwiegend an andere Agrarbetriebe vor Ort, verpachtet worden seien. Drei Kaufverträge über insgeamt 650 Hektar mit KTG-Töchtern seien rückabgewickelt worden, da der Kaufpreis nicht habe finanziert werden können, berichtete der Geschäftsführer.

Seit 1992 hat die BVVG Agrar- und Forstflächen sowie Seen verkauft, die sich zu DDR-Zeiten in Volkseigentum befanden. Insgesamt hat sie mehr als 1,5 Millionen Hektar privatisiert.