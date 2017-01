Ruf nach Gerechtigkeit

den Philippinen haben am Donnerstag ehemalige Zwangsprostituierte und ihre Unterstützer gegen den Staatsbesuch des japanischen Premierministers Shinzo Abe protestiert. Vor der Botschaft Tokios in der Stadt Pasay erinnerten sie an die Entführung Zehntausender Frauen aus China und anderen Ländern Asiens, die von der kaiserlichen Armee während des Zweiten Weltkriegs zum Dienst in japanischen Frontbordellen gezwungen wurden. Japan wird immer wieder dafür kritisiert, die Verbrechen zu relativieren und die überlebenden Frauen nicht angemessen zu entschädigen. (jW)