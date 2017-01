Cyber-Bonapartismus

Warum Trump? Warum nicht Eric Schmidt, der Google-Chef? Foto: Brendan McDermid/Reuters

An den Siegeszug des Internets knüpften nicht wenige Linke die Vorstellung, nun sei endlich der Hebel gefunden, um neue Formen des sozialen Zusammenhalts und mehr direkte Beteiligung jenseits der verkrusteten Parteiendemokratie zu erproben und dann auch durchzusetzen. Dabei wurde zu wenig beachtet, dass sich die von den großen Internetkonzernen etablierten Kommunikationstechnologien eher dazu eignen, ohnehin vorhandene Tendenzen zur Fragmentierung noch weiter zu verstärken. Vonnöten wären vermittelnde Instanzen, mit denen sich über Diskussionen und Meinungsbildungsprozesse einigermaßen beständige Mehrheiten organisieren ließen – auf eine für alle Angehörigen eines Gemeinwesens sichtbare Art und Weise.

Im Rahmen von Facebook, Twitter und Co. beschränkt sich Kooperation hingegen weitgehend auf die »Zusammenkunft von Individuen, die nur durch ähnliche Interessen miteinander verbunden sind und sich in einem Raum der reinen Kommunikation begegnen – ob es dabei nun um das Programmieren von Software, rechtliche Fragen, persönliche Hobbys, die Anbahnung sexueller Beziehungen, Kunstprojekte oder das gemeinsame Redigieren von Artikeln für eine Online-Enzyklopädie geht. Doch dabei handelt es sich weder um eine Form der Gemeinschaftlichkeit, die auf persönlichen Beziehungen beruht, noch um ein gemeinsames Lebensprojekt«, schreibt der Soziologe César Rendueles in seinem 2015 veröffentlichten Buch »Soziophobie«.

Cyberaktivisten »haben nichts gemein mit den Proletariern von einst, die auf der Grundlage einer nicht nur politischen, sondern geistig-kulturellen Bildung ein ›Klassenbewusstsein‹ entwickeln«, urteilt Jacques de Saint Victor in seiner im selben Jahr veröffentlichten Streitschrift »Die Antipolitischen«. Antipolitiker jeder Couleur, man darf an dieser Stelle an die Piraten, Teile der Occupy-Wallstreet-Bewegung oder »Beppe« Grillos Fünf-Sterne-Bewegung denken, verbinde der Wille, »sich aller derer zu entledigen, die sich zwischen das Volk und die Macht stellen«. Das sind vor allem die Parteien, das Parlament, die Presse und zuweilen auch die Gewerkschaften. Auf diese Weise beschädigten manche »Unmittelbarkeitsdemagogen« ausgerechnet jene Instanzen, die in der Lage wären, einem in der gegenwärtig sich verschärfenden Krisensituation mit autoritären Herrschaftsmethoden liebäugelnden Kapitalismus Einhalt zu gebieten.

Was Jacques de Saint Victor befürchtet – das Heraufziehen einer Allianz aus Wirtschaftsliberalismus und politischem Autoritarismus – entspricht der bürgerlichen Herrschaftsform des Bonapartismus (auch Caesarismus). Schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts stützte sich das Regime von Louis Napoléon (Napoleon III.) sowohl auf den Repressionsapparat als auch auf plebiszitäre Elemente.

Die Verfechter des Bonapartismus waren ständig darum bemüht, »die Geißel, die die Parteien sind, zu denunzieren, die sich zwischen den authentischen Volkswillen und den Leader schieben (…) Diese unmittelbare Beziehung wird (…) durch das Vorhandensein organisierter Parteien verfälscht«, charakterisiert der italienische Philosoph Domenico Losurdo diese Ideologie in seiner 2008 veröffentlichten Studie »Demokratie oder Bonapartismus. Triumph und Niedergang des allgemeinen Wahlrechts«. Zu Beginn des Jahres 2014 schlug die in den USA als ehemalige Occuppy-Wallstreet-Aktivistin bekannt gewordene Software-Ingenieurin Justine Tunney vor, Eric Schmidt, den damaligen Verwaltungsratschef von Google, zum US-Präsidenten zu machen.