Frédi (Grégory Gadebois) versucht bei Nina (Céline Sallette) das Lächeln eines Mädchens einzufangen: »Meine Seele für deine Freiheit« Foto: ARTE/Alfama Films

Die Berliner Nouvelle Vague

Eigentlich selbstverständlich: Regisseure drehen ruhige, ernsthafte Filme, erzählen authentische Geschichten. Kritiker geben der so operierenden Filmbewegung bald den Namen »Berliner Schule«, denn deren wichtigste Vertreter Christian Petzold, Thomas Arslan und Angela Schanelec haben fast zeitgleich an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB) studiert. Auch in Frankreich wird das neue deutsche Autorenkino, dort bekannt unter dem Namen »Nouvelle Vague Allemande«, gut aufgenommen. Charakteristisch sind die emotionale Distanz und der Minimalismus der Filme. Erste Erfolge verzeichnet die Gruppe mit Christian Petzolds »Die innere Sicherheit« (2000) und Thomas Arslans »Geschwister – Kardesler« (1997). Mit Angela Schanelecs Film »Marseille« (2004) gelingt der Gruppe schließlich der Durchbruch. 2013 ehrt das Museum of Modern Arts in New York die »Berliner Schule« mit einer Retrospektive. Zeit, sich eine Meinung zu bilden.

Arte, 21.45

Meine Seele für deine Freiheit

Irgendwo an der Côte d’Azur: Frédi lebt mit seinem Vater in einer Wohnwagensiedlung. Nach dem Tod seiner Mutter sieht er sich mit einer von ihr vererbten Gabe versehen: Seine Hände können heilen. Zunächst will er nichts davon wissen. Doch als er mit seiner Harley einen kleinen Jungen anfährt, versucht er alles, damit dieser aus dem Koma erwacht. Nach und nach beginnt er, seine Gabe zu akzeptieren. Rasch sprechen sich die Wunderheilungen herum. Eines Tages begegnet er Nina und spürt die sie umgebende Traurigkeit. Denn Nina ist Alkoholikerin und kurz davor, Selbstmord zu begehen. Kann Frédi Nina vor einem Selbstmord bewahren? Wenn nichts mehr hilft, helfen Wunder. Mit Grégory Gadebois (Frédi), Céline Sallette (Nina), Jean-Pierre Darroussin (Frédis Vater), Marie Payen (Josiane), Philippe Rebbot (Nanar). F 2013. Regie: François Dupeyron.

Arte, 22.40

Die Elbphilharmonie – Konzerthaus der Superlative

Die Hamburger Elbphilharmonie steht für extreme Bauzeit und extreme Kosten, aber auch für spektakuläre Architektur und das Versprechen eines der besten Konzertsäle der Welt. Der Film dokumentiert das Werden eines Wahrzeichens über den gesamten Entstehungszeitraum hinweg: Der NDR war elfeinhalb Jahre lang dabei, so hautnah wie kein anderes Medium. Na dann.

Das Erste, 22.45