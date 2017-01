Geister, bitte zahlen!

Irgendwo da hinten laufen Gespräche: Rostocks Christian Brand Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Bildfunk

Auf dem 13. Tabellenplatz der fußballerischen Drittklassigkeit überwintert der FC Hansa Rostock. Mit 26 Zählern liegen für den Ex-Bundesligisten und letzten DDR-Oberligameister sowohl Auf- als auch Abstieg in gleich großer Entfernung – jeweils sechs Punkte beträgt der Abstand, man ist also weder aus dem Geschäft, noch aus dem Schneider.

Auf die so dringend benötigten Neuzugänge, vor allem fürs Toreschießen, wartet Hansa-Trainer Christian Brand bislang jedoch vergebens. In der Hinrunde traf von den Angreifern lediglich Marcel Ziemer, dessen drei Saisontore aber nicht wirklich viel hermachen. »Es laufen Gespräche im Hintergrund«, mehr ließ sich Brand zu diesem Thema beim Trainingsauftakt in der letzten Woche nicht entlocken. Kreativ zeigt sich der Verein unterdessen in Sachen gefühliger Geldbeschaffung bei den treuesten Anhängern. Für das Geisterspiel zum Rückrundenauftakt am 28. Januar gegen Jahn Regensburg, das das DFB-Sportgericht verhängt hat, will der FC Hansa die Fans dennoch animieren, Tickets zu erwerben. Ins Stadion dürfen sie dann zwar dennoch nicht, doch sollen dann personalisierte Fotos der Ticketbesitzer auf den Rängen aufgehängt werden.

Fanausschlüsse kommen auch auf Rot-Weiß Erfurt zu. Der vier Zähler und zwei Ränge hinter dem FC Hansa plazierte Ligarivale muss in den beiden ersten Rückrunden-Heimspielen gegen den FSV Frankfurt und die Sportfreunde Lotte zwei Fanblöcke schließen. Proppevoll wird es dagegen zu offiziellen Eröffnung des neuen Steigerwaldstadions, wenn am 22. Januar Borussia Dortmund zum Testkick vorbeischaut.

Zuvor reist RWE, das an diesem Sonntag das Hallenturnier in Sömmerda mit einem Finalsieg gegen Carl Zeiss Jena gewann, nun jedoch als diesmal einziger Verein aus den drei hiesigen Profiligen zum Trainingslager in die Türkei. »Hätte nur ein Spieler Zweifel gehabt, hätten wir nicht gebucht«, betont Trainer Stefan Krämer angesichts des Trips. An der türkischen Algarve wird sein Team zwei weitere Testspiele absolvieren: Neben der aserbaidschanischen Nationalelf trifft man dort auf Nord-Regionalligist SV Meppen.

In Spanien weilt seit Sonntag der Tabellenzweite, der 1. FC Magdeburg, der zur Winterpause bestplazierte Ostclub. Mit Mittelfeldspieler Charles-Elie Laprevotte, der vom SC Freiburg kam, hat FCM-Coach Jens Härtel einen Winterneuzugang mit an Bord. Vom möglichen Aufstieg mag Härtel jedoch auch im neuen Jahr überhaupt nichts wissen: »Dass jetzt Träumereien aufkommen, kann ich nicht verhindern. Das hat für uns aber nicht Priorität«, bleibt er knochentrocken.