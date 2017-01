Angebot »nette Überraschung«

Foto: Oliver Berg/dpa-Bildfunk

Eine Woche vor der Tarifrunde im öffentlichen Dienst ist die Forderung des Deutschen Beamtenbundes (dbb) nach einem Angebot von Länderseite Thema der Jahrestagung des Gewerkschaftsverbands, die am gestrigen Montag in Köln begonnen hat. Am 18. Januar starten die Gespräche.

Die Gewerkschaften wollen insgesamt sechs Prozent mehr für die rund eine Million Angestellten der Länder (außer Hessen). Darin enthalten sind eine lineare Gehaltserhöhung und weitere Komponenten. Der angestrebte Abschluss soll auf die 2,2 Millionen Beamten von Ländern und Kommunen sowie die Pensionäre übertragen werden.

Verhandlungsführerin der DGB-Gewerkkschaften ist ver.di, die zusammen mit den Gewerkschaften der Polizei (GdP), Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) in einer Verhandlungsgemeinschaft mit dem dbb ist. Am Montag hat dessen Vorsitzender die Länder zu konkreten Aussagen aufgefordert. Ein verhandlungsfähiges Angebot wäre eine »nette Überraschung«, sagte Klaus Dauderstädt. »Wir werden aufpassen, dass die Schere zwischen den Arbeitgebern im öffentlichen Dienst nicht noch weiter auseinanderklappt.« Der Lohnabstand des öffentlichen Dienstes der Länder zu Kommunen und Bund liegt laut Gewerkschaften bei 1,6 Prozent, ab März bei vier Prozent.

Und auch an anderer Stelle sehen die Gewerkschafter Ungerechtigkeit: »Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben im Verhältnis zur Tarifentwicklung in der Privatwirtschaft noch immer einen deutlichen Nachholbedarf«, sagte der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske bereits im Anschluss an die Sitzung der Bundestarifkommission Mitte Dezember. Eine deutliche Erhöhung der Einkommen sei demnach problemlos finanzierbar, da die Steuereinnahmen für den Gesamtstaat ebenso wie für die Länder bis zum Jahr 2020 deutlich wachsen. (dpa/jW)