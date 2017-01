Jedes Detail stimmt - Nadine hat dieselbe Augenfarbe wie ihre Schöpferin: »Reporter – Nadia und Nadine« Foto: ZDF/SRF

Milch – Ein Glaubenskrieg

Milch: Fast jeder ist mit ihr aufgewachsen und sollte viel davon trinken, »um mal groß und stark zu werden«. Das gute Image der Milch wird von der Milch­industrie gehegt und gepflegt. Auch von staatlicher Seite wird die Milch unterstützt: Ernährungsinstitute empfehlen den täglichen Verzehr von Milchprodukten. Aber ist Milch wirklich so gesund? Darum gibt es heftigen Streit. Einige Wissenschaftler und Ärzte berufen sich auf neue Studienergebnisse und persönliche Erfahrungen mit ihren Patienten. Sie warnen, Milch sei mitverantwortlich für zahlreiche Zivilisationskrankheiten. Puh – jetzt erst mal ein Glas Milch, am besten heiß und mit einem guten Schuss Grappa.

Arte, 20.15

Gut, besser, vegan?

Moderner Veganismus, der auf nichts verzichten will – das ist doch eine gute Zusammenfassung des Geschehens.

Arte, 21.15

Report Mainz

Terror, Einbrüche, Übergriffe – wie sicher ist Deutschland? Ein Gefühl der Unsicherheit wird verbreitet. Aber Moment – sind nicht Hunderte von neonazistischen »Gefährdern« nicht festgesetzt. Darum geht es gar nicht? Ach so. Na dann.

Das Erste, 21.45

37 Grad: 20–40–60: Unser Leben!

Die Vierziger: Zwischenbilanz!

In einer dreiteiligen dokumentarischen Langzeitbeobachtung werden echte Menschen zwei Jahre begleitet. In dieser Folge ziehen die Vierziger Zwischenbilanz. Sie sind mitten in der Rush Hour des Lebens. Corina und Markus haben vier Kinder und bauen ein Haus. Single Michael ist Tagelöhner und will eine Festanstellung im Hamburger Hafen, Kinderärztin Anja engagiert sich als Ärztin im Kongo. Eine Welt, eben.

ZDF, 22.15

Gauck. Der Präsident

Im Februar 2017 endet nach fünf Jahren die Amtszeit Joachim Gaucks als Bundespräsident. Was wird bleiben? Nicht so viel.

Das Erste, 22.45

Reporter

Nadia und Nadine

Nadia Magnenat Thalmann lebt seit sieben Jahren in Singapur und ist Gründerin des »Institute for Media Innovation«. Hier entwickelte sie unter anderem Nadine – einen sozialer Roboter. Nadine gleicht einem Menschen so sehr, wie man es bislang selten gesehen hat. Wenn sie am Empfang des Instituts sitzt, fasziniert nicht nur ihr menschenähnliches Aussehen. – Reporter Marc Gieriet hat Roboter Nadine und ihre Schöpferin besucht.

3sat, 23.50