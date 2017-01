Automaten auf den Augen

»Es gibt Gedankenübertragung« – Kamelienblüte Foto: Holger Hollemann/dpa-Bildfunk

Der sehr gepflegt gekleidete Mann um die 50 in der Sparkassenfiliale schimpfte und fluchte wie ein Kesselflicker. Wuchtig und robust trat er gegen die Konsole eines Überweisungsautomaten und kam langsam richtig auf Touren. »Geldinstitute«, knurrte er. »Das ist doch nur ein Euphemismus für Betrug und Wegelagerei. Dafür, dass ich alles selber machen muss, kassieren die noch Gebühren! Und dann funktioniert dieser Schangel nicht mal!«

»Die wollen ihre Kunden ausplündern und zum Online-Banking zwingen, damit sie noch mehr Leute entlassen und dafür Automaten aufstellen können«, pflichtete ich ihm bei. »Automaten sind für die das größte. Überlegen Sie mal, wie viele Spuckis es weltweit geben muss!«

Er lachte grimmig. »Früher hatten die Leute Tomaten auf den Augen, heute sehen sie nichts als Automaten und lassen sich das als Fortschritt schönschwätzen. Gegen die Schäbigkeit der digitalen Barbarei ist jeder Vandalismus ein Akt der Zivilcourage«, spie er geradezu hervor und trat noch einmal kräftig zu.

»Ich stimme Ihnen zu«, sagte ich wahrheitsgemäß. »Aber ich fürchte, Sie werden gerade videoüberwacht und handeln sich noch eine Anzeige wegen vorsätzlicher Sachbeschädigung ein. Das ist es doch nicht wert.«

»Da haben Sie wohl leider recht«, gab er zu. »So debilisiert und infantilisiert leben wir schon, dass wir uns buchstäblich alles gefallen lassen.« Er schlug einen verächtlichen Ton an. »Weil das ja nur zu unserem Besten ist und unsere Sicherheit gewährleistet. Vor der von Hysterie lebenden Sicherheitsindustrie muss man sich doch mehr fürchten als vor jedem beknackten Terroristen. Man muss sich jetzt schon verkleiden, maskieren und vermummen, wenn man mal einen bescheuerten Automaten tritt.«

So recht er hatte, so harmonisch und fröhlich war mir zumute; ich suchte nach einem Schlusswort, wurde zuverlässig fündig in der Poesie des großen F. W. Bernstein und zitierte aus dem Gedächtnis. »Zu Mannheim stand ein Automat / um die Jahrhundertwende, / der jeden an das Schienbein trat, / der dafür zahlte. Ende.«

Er lachte nicht, aber er lächelte. Immerhin, dachte ich, ein Anfang. Verbiestert und verbissen werden wir keinen Blumentopf gewinnen. Und was wäre das Leben ohne Blumen?

Es gibt Gedankenübertragung; als ich nach Hause kam, stand ein Geschenk für mich auf dem Tisch: ein Kamelienbäumchen. Den hatte kein Automat dahingestellt, sondern ein geliebter Mensch, der weiß, dass ich Kamelien besonders liebe, auch wenn ich keine Dame bin.