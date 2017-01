Einsame Insel im Weltraum

Den sozialen Tod vergessen: Jennifer Lawrence Foto: sonypictures.medianetworx.de

Alle sehen gerne Jennifer Lawrence. Ich bin da keine Ausnahme. Im Gegenteil, ich sehe Jennifer Lawrence ausgesprochen gerne bei der Arbeit zu. Sie wird bezahlt; ich werde bezahlt. Tutti buoni.

Auf dem Wege des kleinen Science-Fiction-Retro-Booms, der sich in den Kino gerade abspielt, arbeitet Jennifer Lawrence in dem Film »Passengers« von Morten Tyldum plötzlich im Space, als Raumschiffpassagier. Doch der Film könnte gut auch auf einem Kreuzfahrtdampfer spielen, wo es Klassen gibt und Schlafkojen und Fitnessräume und Bars und Serviceautomaten; und sobald der Dampfer untergeht, landen die Passagiere (Mann & Frau, Adam & Eva, Robinson & His Girl Friday) oft genug auf einer dieser einsamen Inseln. Da kann es zwischen ihnen ans Eingemachte gehen – des Geschlechtsverhältnisses. Das es bekanntlich nicht gibt. Was es gibt, das sind Werkzeuge und Missverständnisse, schlechte Träume, Sachzwänge und Schaukästen.

In dem Film ist es nun aber kein Kreuzfahrtdampfer, sondern eben ein vollautomatisiertes Raumschiff auf interplanetarischem Passagierflug mit Aussiedlern an Bord. Weil die Passage so ungefähr ein Jahrhundert dauert, sind die Passagiere in einen Winterschlaf versetzt, um frisch zu bleiben. Einer von ihnen wird versehentlich zu früh geweckt. Das ist Chris Pratt. Der ist plötzlich ganz allein im Space gleichsam gestrandet und lässt sich einen Bart wachsen wie Robinson. Dann sieht er Jennifer Lawrence in der Koje wie Schneewittchen im Glassarg oder Dornröschen hinter der Dornenhecke. Er hat zunächst leichte Skrupel, das Dornröschen wachzuküssen. Das käme schließlich angesichts lebenslanger Isolationshaft auf einem Ausflugsdampfer im Space einem handfesten sozialen Tod gleich. Die Skrupel trinkt er sich in der Bordbar weg, wo ein Barmannroboter (Michael Sheen) mit einschlägigen Ratschlägen der Zunft auf ihn wartet.

»Passengers« ist auch ein Film darüber, wie Jennifer Lawrence mit einem bestimmten niederträchtigen Blick permanent angehimmelt wird. Wie macht es also ein eher trostloser Typ, dass sich Dornröschen in ihn verliebt, obwohl es von ihm unleugbar geschädigt wurde? Zunächst ist da noch ein kleiner Klassengegensatz zu überbrücken. Er ist Mechaniker, sie ist angeblich Schriftstellerin (mit dem bescheuerten Märchennamen Aurora Lane – der Weg zur Morgenröte, zur Sonne …)

Sie hat selbstverständlich erster Klasse gebucht und bekommt richtig gutes Frühstück vom Buffet. Er ist vom Zwischendeck und bekommt nur Automatenkaffee, schwarz. Also, wie macht er es nun, der trostlose Typ mit der höheren Tochter auf der Passage zur Sonne? Na ja, er lässt beim Basketball die Muskeln spielen, er führt sie groß aus, und er repariert so Sachen, und, nicht zu vergessen, sie kann ja sowieso nirgendwoanders hin. Sie ist ihm in jedwedem Sinne ausgeliefert. Dann geht das Raumschiff kurz kaputt, und sie schaut ihn mit großen Augen an. »Can you fix it?« Klar kann er das, wozu ist er schließlich Mechaniker. Er repariert das Raumschiff aufopferungsvoll. Der soziale Tod ist vergessen. Das junge Paar pflanzt einen Garten Eden für die nächste Lieferung.

Ohne Schlange wird jedoch so schnell kein Garten Eden geliefert. Die Schlange heißt hier Sexismus. Der Sexismus in »Passengers« ist nicht einmal irgendwie versteckt. Das beste Versteck ist bekanntlich ohnehin, eine Sache ganz offen irgendwo hinzulegen. Dieser Sexismus kommt schon so schamlos offen selbstverständlich dämlich daher, dass man ihn vielleicht gar nicht mehr so richtig ernst nehmen will. Das ist nicht unbedingt der neueste unter den plumpen Tricks, nichtsdestotrotz anscheinend weiterhin effektiv. Die regressiven Rollenzuschreibungen dürfen nicht einfach nur nett aussehen, sie müssen schlicht albernste Selbstverständlichkeit für alle Zukunft werden.

Die Zukunft der Paarbildung in der Passage: Die Frauen schlafen im Tiefkühlfach, um angeglotzt zu werden (und sind ansonsten weiterhin für Kommunikation und Intimität zuständig), und die Männer drehen auf Montage an ihren lockeren Schrauben. Alles wie gehabt.