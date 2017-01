Big Government, Big Business, Big HipHop – eine Front: Donald Trump ist voll auf der Höhe der Zeit. Hier zeigt er auf Kayne West im »Trump Tower« in Manhatten, Mitte Dezember 2016 Foto: Andrew Kelly/Reuters

Die Melodie und Rhythmus soll von einem Musik- zu einem Kulturmagazin erweitert werden, das nicht mehr zweimonatlich, sondern vierteljährlich erscheint. Das aktuelle Heft ist das letzte in der alten Form, in der neuen erscheint die Zeitschrift ab dem zweiten Quartal 2017. Schwerpunkt sind »Rechte Töne«, pünktlich zum Beginn von Trumps Präsidentschaft. In einem Aufsatz »zum Verhältnis von Faschismus und Kulturindustrie« arbeitet Moshe Zucker­mann heraus, dass dieser Milliardär als angeblicher Anwalt der enttäuschten kleinen Leute, der durch eine Fernsehshow berühmt geworden ist, davon zehrt, dass bei ihm »in eigentümlicher Weise die Unnahbarkeit des Idols mit dessen performativer Nähe« vermengt wird, ganz so, wie es bei den Unterhaltungsstars üblich ist. Nur waren die in früherer Zeit nicht Mitglieder der herrschenden Klasse, die sich nun mit Trump anschickt, direkt durchzuregieren, anstatt dafür umständlich Politiker einzukaufen. Für Zuckermann hat die »im Spätkapitalismus angelegte, im Neoliberalismus zur Perfektion gebrachte Diktatur des Marktes mit Trump – quasi als symbolische Individualisierung – die eklatante Verschmelzung von Big Business und Big Government auf den Punkt gebracht«. Dass in dieser Logik »die Tendenz zum Faschistischen« liegt, ist klar.

»Rebellion als Massenbetrug« ist auch das Thema eines bemerkenswerten Artikels von John Lütten über die »klassenneutrale Identitätspolitik« bundesdeutscher »Zeckenrapper« und anderer sich als wild und unbequem verkaufender Musiker, deren antirassistische Partyfeierei locker in den Merkel-Mainstream integrierbar ist. Paradoxerweise kann man wie Egotronic »Deutschland, Arschloch, fick dich« rufen und dennoch zu einem staatstragenden Antifaschismus beitragen. Staatstragend insofern, weil die Eigentumsfrage dabei ignoriert wird. In den USA hätten Künstler wie Sookee, Refpolk oder Antilopen Gang höchstwahrscheinlich für Hillary Clinton gespielt, weil diese, wie Slavoj Zizek vor der Wahl in der Zeit schrieb, den sprichwörtlich lieben Lefties ein unwiderstehliches Angebot machte: »Ihr könnt alles kriegen, was ihr wollt. Wir behalten uns nur das Wesentliche vor: das ungehinderte Funktionieren des globalen Kapitalismus«.

Dagegen tut der Blubo-Pop (für »Blut und Boden«) unpolitisch, ist es aber nicht, etwa wenn Andreas Gabalier die faschistischen Achsenmächte des Zweiten Weltktriegs »Italiener, Deutsche und Japaner« sich grüßen läßt – als Biker, wie Roberto J. De Lapuente ausführt. Gabalier singt auch von Männerfreundschaften, die »prägen wie ein eisernes Kreuz«. Alles ganz harmlos, gell, aber leiwand für alle Rechten – »das völkische Movens hat der Sänger akkurat mit Gel nach hinten geschleckt«.

Plakativer sind die Identitären unterwegs, »als Jugendabteilung der neuen Rechten«. Sie möchten eine Art 68 von rechts lostreten, indem sie linke Co des nach dem klassischen Bricolage-Prinzip umwidmen und neu benutzen (mit Parolen wie »Zertanz die Toleranz« oder »Still not loving Antifa«). Mat­thias Rude konstatiert hier eine ästhetische Nähe zum neoliberalen Hipster-Journal Vice: Auch die Identitären setzen auf »subjektives Erleben statt seriöser Informationenen, Tatsachen und Objektivität«.

Die Neue Rechte »lockt mit ›hipper‹ Popmusik, ihre Helden rappen über die ›Reconquista der Heimat‹, spielen Punkrock für Patrioten oder Folkpop gegen Migranten und Linke«, schreiben John Lütten und Susann Witt-Stahl. Diese Rechten sind keine bizarren Nazigreise oder schlichte Skinheadschläger, sondern wie der dauernd twitternde Trump, über dessen Wahl sie sich sehr gefreut haben, voll auf der Höhe der Zeit. Nachdem der Kapitalismus die alten 68er-Hippie-Werte wie freie Subjektentwicklung und permanente Diskussionsbereitschaft längst für seine Firmenkulturen instrumentalisiert hat, kommen jetzt die Rechten. Sie wollen aus den einstigen Emanzipationsanstrengungen frischen Autoritarismus saugen, also genau das Gegenteil. »Wir sind die gute Rechte, die kluge Rechte, die fröhliche Rechte, die schöne Rechte«, wird Ellen Kositza zitiert. Sie produziert zusammen mit ihrem Ehemann Götz Kubitschek das rechtsradikale Intellektuellenmagazin Sezession; eine politische Geschäftsidee, die kurz vor Weihnachten seitenlang im Spiegel verhandelt wurde – konsequenterweise von dessen Popredakteur Tobias Rapp.

Was dabei von Rapp nicht genügend problematisiert wurde, ist der Volksbegriff, auf dem die Rechten immerzu herumreiten. Auch in dieser interessanten Ausgabe der Melodie und Rhythmus bleibt da eine Leerstelle – die sogar einen eigenen Schauwert besitzt: Auf einer ganzseitigen Illustration steht das Wort »Volk«, sonst aber nichts. Früher wurde dieser Begriff noch von links beansprucht. Wollte nicht in den 70er Jahren jeder Maoist, der auf sich hielt, »dem Volke dienen«? Hatten Ton Steine Scherben nicht gesungen »Wer für das Volk kämpft, der hat das Recht?« Kai Degenhardt schreibt zwar davon, dass es damals in der bundesdeutschen Popmusik eine linke Hegemonie gegeben habe, kann aber nicht erklären, wieso die verloren wurde.

Warum im Heft gefragt wird, ob der Musiker und Autor Kristof Schreuf noch zur Linken gehören kann, wenn er 2011 auf einer Veranstaltung gegen die iranische Atombombe ein Lied von Neil Young gesungen hat, hat sich mir ebenfalls nicht erschlossen. Früher rief man auf linken Demos »Bildet Ketten!«, um sich gemeinsam zu verteidigen. Weiter hinten fragt die Peter-Weiss-Forscherin Christa Grimm: »Woran scheiterte die Einheitsfront gegen die faschistische Diktatur zwischen 1933 und 1945?« Diese Frage wird wieder wichtiger. Dazu könnte das neue Kulturmagazin Melodie und Rhythmus ein Heft machen.